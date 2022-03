CIA-Chef bestätigt, dass die USA die Ukraine mit Geheimdienstinformationen versorgen

Gestern war es noch russische Propaganda, dass der westliche Militärblock die Ukraine mit Geheimdienstinformationen versorgt. Heute hat der CIA-Chef das in einer Senatsanhörung offen gesagt.

Erst gestern habe ich berichtet, dass die Donezker Soldaten gemeldet haben, sie hätten in einem Stab des Rechten Sektors ein NATO-Notebook sichergestellt, das bestätigt, dass die NATO mit der ukrainischen Armee Informationen der militärischen und geheimdienstlichen Aufklärung teilt. Auf dem Notebook soll auch ein Angriffsplan gegen den Donbass und die Krim gefunden worden sein. Der Angriff sei für den 8. März geplant gewesen.

Ich habe in meinem Bericht darüber Fotos von dem beschlagnahmten Notebook veröffentlicht. In den Kommentaren zu dem Artikel gab es eine sehr interessante Diskussion über das Notebook, auf die ich am Ende dieses Artikels eingehen werde. Zunächst komme ich zu der aktuellen Meldung

CIA-Chef sagt im Geheimdienst-Ausschuss aus

Die Chefs von CIA und NSA wurden heute im US-Geheimdienst-Ausschuss angehört, die Anhörung wurde live übertragen. Darin sagte CIA-Chef William Burns in Minute 46: