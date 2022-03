Saudis und führende Politiker des Nahen Ostens lehnen Bidens Forderungen nach Hilfe bei der Senkung der Weltölpreise ab

„Das Weiße Haus versuchte erfolglos, Gespräche zwischen Präsident Biden und den faktischen Führern von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu arrangieren, während die USA daran arbeiteten, internationale Unterstützung für die Ukraine aufzubauen und einen Anstieg der Ölpreise einzudämmen“, sagten Beamte aus dem Nahen Osten und den USA, wie das Wall Street Journal berichtete.

„Sowohl der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman als auch Scheich Mohammed bin Zayed al Nahyan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten lehnten in den letzten Wochen Anfragen der USA ab, mit Biden zu sprechen, da saudische und emiratische Beamte in den letzten Wochen ihre Kritik an der amerikanischen Politik in der Golfregion lauter geäußert haben“, so das WSJ.

„Es wurde ein Telefongespräch erwartet, aber es kam nicht zustande“, sagte ein US-Beamter über Bidens geplanten Anruf bei den Saudis. „Es war Teil des Aufdrehens des Zapfhahns [für saudisches Öl]“.

Dem Bericht zufolge sprach Biden am 9. Februar mit dem 86-jährigen Vater von Prinz Mohammed, König Salman. Die Vereinigten Arabischen Emirate teilten mit, dass ein Telefonat zwischen Biden und Scheich Mohammed „neu angesetzt“ werde.

„Die Saudis haben signalisiert, dass sich ihre Beziehungen zu Washington unter der Regierung Biden verschlechtert haben, und sie wollen mehr Unterstützung für ihre Intervention im jemenitischen Bürgerkrieg, Hilfe für ihr eigenes ziviles Atomprogramm, während das iranische voranschreitet, und rechtliche Immunität für Prinz Mohammed in den USA“, berichtete das WSJ unter Berufung auf saudische Beamte.

Während Biden vor der Wahl 2020 damit prahlte, dass er dem Weißen Haus Würde und Respekt zurückgeben würde, hat dies nicht zu einer Verbesserung der Außenbeziehungen mit Nationen wie Russland, China oder den Ländern des Nahen Ostens geführt.

Im November 2018 schienen die Beziehungen zwischen Russland und den Saudis geradezu ideal zu sein. Wladimir Putin lachte und gab dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman auf dem G-20-Gipfel in Argentinien ein High-Five. Siehe:

Präsident Joe Biden kündigte am Dienstag an, dass die Vereinigten Staaten die Einfuhr aller russischen Energieträger, einschließlich Öl und Gas, verbieten werden.

„Heute kündige ich an, dass die Vereinigten Staaten die Hauptschlagader der russischen Wirtschaft ins Visier nehmen“, sagte Biden. „Wir verbieten alle Importe von russischem Öl, Gas und Energie. Das bedeutet, dass russisches Öl nicht mehr in US-Häfen angenommen werden kann, und das amerikanische Volk wird Putins Kriegsmaschinerie einen weiteren kräftigen Schlag versetzen.“

„Dies ist ein Schritt, der eine starke parteiübergreifende Unterstützung im Kongress und, wie ich glaube, auch im Lande hat“, fügte Biden hinzu. „Die Amerikaner haben sich an die Seite des ukrainischen Volkes gestellt und deutlich gemacht, dass wir Putins Krieg nicht mitfinanzieren werden.“

„Wir haben diese Entscheidung in enger Absprache mit unseren Verbündeten und unseren Partnern in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, getroffen, denn eine gemeinsame Antwort auf Putins Aggression war mein wichtigstes Anliegen, damit die gesamte NATO und die gesamte EU und unsere Verbündeten völlig geeint bleiben“, so Biden.

„Wir gehen mit diesem Verbot in dem Bewusstsein voran, dass viele unserer europäischen Verbündeten und Partner nicht in der Lage sind, sich uns anzuschließen“, so Biden weiter. „Die Vereinigten Staaten produzieren im eigenen Land weit mehr Öl als alle europäischen Länder zusammen. Wir sind sogar ein Nettoexporteur von Energie, so dass wir diesen Schritt tun können.“

Das Problem ist, dass die Regierung Biden trotz ihrer Dementis die US-amerikanische Öl- und Gasproduktion durch die Einschränkung von Pachtverträgen einschränkt und die Keystone XL-Pipeline, die den Gastransit aus Kanada ermöglicht, stillgelegt hat.

BIDEN: "It's simply not true that my administration or policies are holding back domestic energy production" pic.twitter.com/i2Aqfz7Cxw — Greg Price (@greg_price11) March 8, 2022

„Lassen Sie mich zwei weitere Punkte klarstellen“, sagte Biden. „Erstens ist es einfach nicht wahr, dass meine Regierung oder meine Politik die heimische Energieproduktion bremst. Das ist einfach nicht wahr. Selbst inmitten der Pandemie haben die Unternehmen in den Vereinigten Staaten während meines ersten Amtsjahres mehr Öl gefördert als im ersten Jahr meines Vorgängers. Wir nähern uns einem Rekordniveau bei der Öl- und Gasproduktion in den Vereinigten Staaten und sind auf dem besten Weg, im nächsten Jahr einen Rekord bei der Weltproduktion aufzustellen.“

Dies ist nicht wahr. Wie bereits berichtet, sind die Vereinigten Staaten auf dem Weg, im Jahr 2022 ein Nettoölimporteur zu sein, nachdem sie unter der Trump-Administration im September 2019 zum ersten Mal seit 1973 ein Nettoexporteur geworden sind.

„Höhere Netto-Rohölimporte werden die Vereinigten Staaten in diesem Jahr wieder zu einem Netto-Erdölimporteur machen, ebenso wie im Jahr 2021, nachdem sie im Jahr 2020 zu einem historischen Netto-Erdölexporteur geworden waren, so die U.S. Energy Information Administration (EIA)“, wie Oil Price berichtet.

Senator Mike Lee (R-UT) argumentierte auf Fox News, dass die USA die heimische Öl- und Gasproduktion erhöhen sollten, anstatt sich an „Feinde“ zu wenden, um das Energiedefizit auszugleichen.

„Sehen Sie, das sind rationale Akteure“, sagte Senator Lee. „Sie zapfen diese nicht an, weil es nicht profitabel ist oder war, und er kann sagen, was er will, dass es Ölpachtgebiete gibt, die noch produzieren, aber nicht genug produzieren.“

„Tatsache ist, dass er vom ersten Tag an alle Öl- und Gaspachtverträge auf Bundesland gestrichen hat“, sagte Lee. „Er hat die Keystone XL-Pipeline vom Tisch genommen. Er hat die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in Gebieten wie ANWR verboten.“

„Das sind Dinge, die wir entwickeln müssen, und es gibt ein regulatorisches Umfeld, das offenkundig feindlich gegenüber fossilen Brennstoffen ist“, fügte Lee hinzu. „Wir wollen die Inflation kontrollieren. Präsident Biden will die Amerikaner kontrollieren. Da hat er etwas ganz falsch verstanden.“

„Wir müssen Möglichkeiten eröffnen, und das bedeutet, mehr Energie im eigenen Land zu produzieren“, fügte er hinzu. „Wir können hier Energie, Öl und Gas billiger und umweltverträglicher produzieren, als sie es fast überall auf der Welt können. Aber anstatt diese Dinge zu tun, geht er mit dem Hut in der Hand zu unseren Feinden und bittet sie, mehr Öl zu fördern, und das ist falsch.“

Das russische Öl- und Gasverbot wird die Preise nur in die Höhe treiben, wenn die heimische Produktion nicht massiv gesteigert wird. Insidern aus der Ölindustrie zufolge könnten die Benzinpreise in den USA bis Thanksgiving auf 10 bis 13 Dollar pro Gallone steigen.