Journalist beschuldigt WHO des Plans zum Massenmord

Dieser Artikel wurde bereits am 23. Juli 2009 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Im Jahr 2009 erstattete die österreichische Enthüllungsjournalistin Jane Burgermeister Strafanzeige gegen die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Vereinten Nationen und mehrere hochrangige Regierungs- und Unternehmensvertreter, darunter die Präsidenten Barack Obama und George W. Bush, und beschuldigte sie des Bioterrorismus und des versuchten Völkermords.

Sie erstattete auch Anzeige gegen die Baxter AG und Avir Green Hills Biotechnology aus Österreich wegen der Herstellung und Freisetzung von lebenden Vogelgrippeviren und behauptete, dies sei ein vorsätzlicher Akt, um eine Pandemie auszulösen und davon zu profitieren.

Als ein tschechischer Wissenschaftler den Impfstoff gegen die saisonale Grippe testete, stellte er fest, dass dieser lebende H5N1- und H3N2-Viren enthielt. Burgermeisters Anklage enthält Beweise dafür, dass Baxter im Winter 2009 absichtlich 72 Kilo lebende Vogelgrippeviren verschickt hat, die von der WHO geliefert wurden.

In dem 134-seitigen Dokument, in dem die angeblichen Vorwürfe aufgelistet sind, behauptet Burgermeister, entscheidende Beweise dafür zu haben, dass Pharmaunternehmen und Regierungsbehörden aktiv an der Verteilung tödlicher biologischer Erreger beteiligt sind, um eine Pandemie auszulösen. Sie bereitete auch eine einstweilige Verfügung gegen Zwangsimpfungen vor und behauptet, dass die vorgeschriebenen Impfstoffe absichtlich mit Krankheiten kontaminiert werden.

Der Fall Burgermeister gegen die Weltgesundheitsorganisation und andere Regierungsbehörden und hochrangige Beamte verbreitete sich über das Internet, aber obwohl er ohne weiteres eine der heißesten Schlagzeilen des Jahres 2009 hätte sein können, war in den Mainstream-Medien kein einziges Wort darüber zu finden.

Stattdessen verbreiteten unabhängige Journalisten und Nachrichtenagenturen sowie Online-Blogs wie InfoWars – von denen viele heute nicht mehr existieren oder aus den sozialen Medien verbannt sind – die Information, was viele dazu veranlasste, sie entweder als Schwindel oder als Versuch eines verrückten Verschwörungstheoretikers abzutun.

Ausgehend von Burgermeisters eigenen Blog-Interviews und den Unterlagen, die sie in ihrer Gerichtsakte sowie auf Websites wie truther.org auflistet, schien die Klage jedoch durchaus real zu sein und Burgermeister ihre Behauptungen durchaus ernst zu nehmen.

Was die übliche Mediensperre betrifft, so sollte dies alles in allem keine große Überraschung sein und kann nicht als Beweis dafür dienen, dass die Geschichte nicht wahr ist. Schließlich habe ich genug Artikel darüber geschrieben, wie die Medien zum großen Teil von der Pharmaindustrie gekauft und bezahlt werden.

Und auch wenn das 2009 war, ist es heute immer noch wahr. Während Burgermeisters Internetpräsenz aus den sozialen Medien und dem Internet fast verschwunden ist, nahm sie 2020, als COVID-19 die Führung übernahm, ihren Kampf gegen dieselben Organisationen wieder auf und meldete sich zu Wort und bezeichnete diese Pandemie als trojanisches Pferd für Zwangsimpfungen.

„Meine besondere Sorge“, sagte sie in dem Video oben, „ist, dass die WHO zwei dieser globalen epidemischen Notfälle gleichzeitig ausgerufen hat – Coronavirus und Ebola, und bei beiden … [werden] Impfstoffe im Eiltempo durchgesetzt.“ Ein Punkt, den sie in dem Video anspricht, ist, dass bei den Ebola-Impfstoffversuchen mindestens 55 Menschen an Ebola erkrankten, nachdem sie den Impfstoff erhalten hatten, und sie warnt die Menschen, sich diese Studien anzusehen, damit sie selbst sehen können, was mit den im Schnellverfahren hergestellten Impfstoffen passiert.

Nun, 13 Jahre nachdem Burgermeister die Welt gewarnt hat, dass „ein internationales kriminelles Unternehmenssyndikat biologische Waffen entwickelt, produziert, gelagert und eingesetzt hat, um die Bevölkerung der USA und anderer Länder aus finanziellen und politischen Gründen auszulöschen, und zwei Jahre, nachdem sie die Menschen aufgefordert hat, sich über die Pandemie zu informieren, was sollen wir von diesen fantastischen Behauptungen halten?

Und was können wir mit dem Wissen anfangen, das wir aus der Untersuchung dessen gewinnen, was Burgermeister uns zu sagen versucht?

Zwangsimpfungen – Die Bedrohung für Ihre Gesundheit und Freiheit

Eine Durchsicht der von Burgermeister zur Verfügung gestellten Unterlagen macht zumindest eines glasklar, nämlich dies: Es gibt bereits genügend gesetzliche Bestimmungen, um ein verpflichtendes Zwangsimpfungsprogramm Realität werden zu lassen, das bestimmten Behörden die Befugnis gibt, bis hin zur Anwendung tödlicher Gewalt zu gehen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

Wie ich während der COVID-Pandemie mehrfach festgestellt habe, gibt es im Gegenzug dafür, dass Sie sich unter Zwang impfen lassen, keine wirklichen Garantien für die Sicherheit des Impfstoffs, und wenn etwas schief geht, haben Sie keinerlei rechtliche Handhabe, um irgendjemanden oder irgendetwas auf Schadenersatz zu verklagen. Dies ist ein absoluter Albtraum und ein Verbrechen, egal wie „legal“ und „im Interesse der Bevölkerung“ es auch erscheinen mag.

Unabhängig davon, was Sie von Burgermeister oder ihren Behauptungen insgesamt halten, das wirkliche und dringende Problem, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, ist die Möglichkeit von Zwangsimpfungen gegen eine Vielzahl von Krankheiten – und nicht nur COVID.

So wurde beispielsweise die Forderung der WHO nach einem Impfstoff gegen die Schweinegrippe im Jahr 2009 von der WHO und den Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt in unangemessener Weise aufgebauscht, obwohl die Wahrscheinlichkeit, an der Schweinegrippe zu erkranken und zu sterben, bei weitem nicht so hoch war, dass eine Zwangsimpfung gerechtfertigt wäre.

Auch im Jahr 2022, wenn Hunderte von klinischen COVID-Impfstoffversuchen in der Pipeline sind, einschließlich vieler mRNA-Gentherapien und all der anderen Krankheiten, an denen Forscher arbeiten, wie Dengue, Malaria und Marburg, wird die Möglichkeit weiterer Zwangsimpfungen nur noch intensiver werden.

Sogar der frühere Präsidentschaftskandidat und Kongressabgeordnete Ron Paul (der ebenfalls Arzt ist) hat öffentlich erklärt, dass die Aufregung um die Schweinegrippe im Jahr 2009 kaum mehr als ein hysterischer Hype zum Zwecke der finanziellen Bereicherung war. In einer inzwischen gelöschten Videoansprache erinnerte er auch an das Ergebnis des Impfprogramms gegen die Schweinegrippe, das 1976 stattgefunden hat.

Damals starb eine Person an der tatsächlichen Grippe, während 25 Menschen an den Nebenwirkungen des angeblich lebensrettenden Impfstoffs starben und mehrere hundert Menschen ein lähmendes Guillain-Barré-Syndrom entwickelten. Seiner Meinung nach – und ich stimme ihm zu – war die Schweinegrippe im Vergleich zu den regelmäßigen Grippetoten, der Tuberkulose und anderen ansteckenden Krankheiten ein absolutes Nicht-Ereignis.

All diese Jahre später ist es offensichtlich, dass diese massiven, internationalen, behördenübergreifenden und militärischen Gegenmaßnahmen nicht nur absolut unverhältnismäßig zur tatsächlichen Bedrohung durch die Schweinegrippe waren, sondern auch durch COVID. Wenn man wirklich alle Fakten und Risiken bedenkt, wirft die Krisenreaktion auf die Schweinegrippe 2009 Fragen nach den Motiven auf.

Warum wurde die übertriebene „Vorsichtsmaßnahme“ einer Massenimpfung gegen eine Krankheit gefördert, die NUR leichte Symptome verursacht und ein äußerst geringes Sterberisiko aufweist? Und das war die Schweinegrippe – das Gleiche gilt für COVID, das nur für ältere Menschen ein ernsthaftes Risiko darstellte.

Jane Burgermeister glaubt, dass sie die Antwort hat und sie auch beweisen kann. Nach ihren Erkenntnissen aus dem Jahr 2009 über die Schweinegrippeimpfung, die Teil ihrer Strafanzeige waren, könnte der Impfstoff selbst eine weitaus größere Gefahr dargestellt haben als das Virus selbst. Und jetzt, mit Blick auf die COVID-Gentherapiespritzen, lässt sich dasselbe sagen.

Ob Sie das glauben oder nicht, bleibt Ihnen überlassen, aber ich empfehle Ihnen, die von ihr vorgelegten Beweise selbst zu prüfen, wie z. B. das weiter oben in diesem Artikel verlinkte Dokument zu den strafrechtlichen Vorwürfen und ihre Dokumentation zu den Bioterrorismusbeweisen. Wie auch immer die Wahrheit aussieht, es ist von größter Wichtigkeit, die Einführung eines Zwangsimpfungsprogramms zu vermeiden, wenn Ihnen Ihr Leben und Ihre Gesundheit sowie die Ihrer Kinder, Freunde und Familie am Herzen liegen.

Baxter untersuchte und erhielt trotzdem einen Impfstoffvertrag

Vieles von dem, was im Jahr 2009 geschah, machte wenig Sinn, zum Beispiel die Beauftragung von Baxter International mit der Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Schweinegrippe, obwohl gegen das Unternehmen wegen der massenhaften Freisetzung des Vogelgrippevirus im selben Jahr ermittelt wurde.

Im Februar 2009 schickte Baxter eine Mischung aus Grippeimpfstoff und nicht gekennzeichnetem H5N1-Virus (der menschlichen Form der Vogelgrippe) an ein österreichisches Forschungsunternehmen. In der Erwartung, dass die Sendung nur Grippeimpfstoff enthält, schickte das österreichische Unternehmen Teile des kontaminierten Produkts in die Tschechische Republik, nach Slowenien und Deutschland.

Erst als Forscher in einem tschechischen Labor Frettchen den Impfstoff injizierten und diese unerwartet starben, wurde der Kontaminationsfehler entdeckt. Aber sollten solche „Fehler“ wirklich ohne Konsequenzen hingenommen werden?

Wäre diese Charge von lebenden Vogelgrippe- und saisonalen Grippeviren an die Öffentlichkeit gelangt, hätte das schlimme Folgen haben können. Das H5N1-Virus ist zwar nicht leicht ansteckend, aber das Grippevirus schon. Wären also Menschen mit beiden Viren in Berührung gekommen, wären sie zu Wirten für die kombinierten Viren geworden, hätten sich hochgradig anstecken und das tödliche Vogelgrippevirus auf andere übertragen können.

Burgermeister, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall Anzeige gegen Baxter und ein anderes Biotechnologieunternehmen erstattet hat, ist der Ansicht, dass es sich um eine vorsätzliche Handlung handelte, um eine Pandemie zu verursachen und davon zu profitieren. Aber das ist nicht der einzige Makel von Baxter.

In den 1990er Jahren schloss Baxter einen vierseitigen 640-Millionen-Dollar-Vergleich mit Bluterinnen und Bluter im Zusammenhang mit Blutgerinnungskonzentraten, die mit HIV infiziert waren.2008 starben mindestens 81 Menschen und Hunderte wurden durch verunreinigtes Heparin (ein blutverdünnendes Medikament) verletzt, und 2001 starben mehr als 50 Dialysepatienten aufgrund von fehlerhaften Baxter-Geräten. 2017 zahlte Baxter 18,2 Millionen Dollar in einem Vergleich wegen Schimmelpilzbefall in einer Produktionsanlage.

Schon allein aus dem Grund, dass Baxter im Umgang mit potenziell gefährlichen oder tödlichen Materialien und Medikamenten unglaublich schlampig sein kann – und nicht Teil eines völkermörderischen Komplotts ist – wäre es klug gewesen, das Unternehmen aus der Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Schweinegrippe herauszuhalten. Aber das ist nur ein Beispiel.

Das Unternehmen Pfizer, das für seinen mRNA-Gentherapie-Impfstoff COVID-19 rasch eine Notfallgenehmigung erhielt, trat in den Kreis der Pandemieimpfstoffe ein, nachdem es zur Zahlung der höchsten Strafe verurteilt worden war, die jemals für Betrug im Gesundheitswesen verhängt wurde.

Bei der Bekanntgabe der Rekordstrafe von 2,3 Milliarden Dollar gegen den Pharmariesen erklärte das US-Justizministerium, dass es sich bei einer der Anklagen um eine Straftat handele. Die anderen Anklagen stammten aus falschen Handlungen und Ansprüchen, die bei staatlichen Gesundheitsprogrammen eingereicht wurden. Aber das ist nicht alles, was Pfizer gezahlt hat: Im Jahr 2018 stimmte das Unternehmen auch der Zahlung von 23,8 Millionen US-Dollar zu, um Vorwürfe auszuräumen, dass es eine Stiftung als Kanal für die Zahlung der Zuzahlungen von Medicare-Patienten verwendet hat, die drei Pfizer-Medikamente einnehmen.

Wenn man sich die Geschichte dieser beiden Unternehmen ansieht, sollte jedem klar sein, dass dies keine Unternehmen sind, denen man seine Gesundheit und sein Geld anvertrauen sollte. Doch nun schreiben wir das Jahr 2022, und Sie sollen darauf vertrauen, dass Pfizer mit seiner COVID-Spritze nicht das Gleiche tut.

Im schlimmsten Fall hat Burgermeister Recht mit seiner Behauptung, dass es eindeutige Beweise dafür gibt, dass Pharmaunternehmen, darunter Pfizer und Baxter, und internationale Regierungsbehörden, einschließlich der WHO, aktiv an der Entwicklung, Herstellung, Verteilung und möglicherweise absichtlichen Freisetzung von Viren beteiligt sind, die als die tödlichsten Biowaffen der Welt eingestuft werden, um dann eine Pandemie ausrufen und schnell eine Impfstofflösung für den weltweiten Einsatz anbieten zu können.

Wurde die Schweinegrippe zu politischen und finanziellen Zwecken benutzt?

Was Burgermeisters Strafanzeige beim FBI gegen die WHO, die Vereinten Nationen (UN) und mehrere hochrangige Regierungs- und Unternehmensvertreter betrifft, so wurden Beweise vorgelegt, die dies belegen:

… ein internationales kriminelles Firmensyndikat, das sich hohe Regierungsämter auf Bundes- und Staatsebene angeeignet hat, beabsichtigt, einen Massengenozid an der Bevölkerung der Vereinigten Staaten durchzuführen, indem es ein künstliches (genetisches) Grippepandemievirus und ein Zwangsimpfprogramm einsetzt, um Massensterben und -verletzungen zu verursachen und Amerika zu entvölkern, um die Kontrolle über die Vereinigten Staaten den Vereinten Nationen und den angeschlossenen Sicherheitskräften (UN-Truppen aus Ländern wie China, Kanada, Großbritannien und Mexiko) zu übertragen. Es gibt Beweise dafür, dass viele Organisationen – die Weltgesundheitsorganisation, die UNO sowie Impfstoffunternehmen wie Baxter und Novartis – Teil eines einzigen Systems sind, das unter der Kontrolle einer kriminellen Kerngruppe steht, die die strategische Führung innehat und die auch die Entwicklung, Herstellung und Freisetzung künstlicher Viren finanziert hat, um Massenimpfungen mit einer Biowaffensubstanz zu rechtfertigen, um die Bevölkerung der USA zu eliminieren und so die Kontrolle über die Vermögenswerte, Ressourcen usw. Nordamerikas zu erlangen.

Unabhängig davon, ob der wahre Grund für den verzweifelten Drang zu Massenimpfungen die Reduzierung der Bevölkerung ist oder nicht, besteht kein Zweifel daran, dass der Schweinegrippe-Impfstoff die Taschen der Pharmaunternehmen und anderer Beteiligter gefüllt hat – genau wie die COVID-19-Impfung heute.

Auch die Pandemie-Medikamente haben viel Geld eingebracht. Im Jahr 2009 schätzte ein Finanzanalyst, dass der Umsatz mit Tamiflu in naher Zukunft Hunderte von Millionen betragen würde, und der Umsatz mit den Impfstoffen gegen die Schweinegrippe, die derzeit vorbereitet werden, wird wahrscheinlich in die Milliarden gehen, da die WHO die Schweinegrippe für „unaufhaltsam“ erklärte und alle 194 Mitgliedsländer anwies, sich mit Impfstoffen einzudecken.

Einem CNN-Bericht zufolge wurde allein in den USA mit einem Bedarf von 600 Millionen Dosen Schweinegrippe-Impfstoff gerechnet. Das wären jeweils zwei Dosen für 300 Millionen Amerikaner gewesen, zusätzlich zu den 115 Millionen Dosen des saisonalen Grippeimpfstoffs. Wenn man bedenkt, dass der Umsatz von Remdesivir – dem COVID-Äquivalent zu Tamiflu – von mageren 2,87 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 377 Milliarden Dollar im Jahr 2022 ansteigen soll, wird deutlich, dass der finanzielle Kreislauf unaufhörlich zu sein scheint.

War die Schweinegrippe ein Test für künftige Pandemien?

Im Jahr 2009 empfahl die Strategic Advisory Group of Experts (SAGE), das höchste Beratungsgremium der WHO für Immunisierungsfragen, dass der Schweinegrippe-Impfstoff zunächst den folgenden primären Zielgruppen verabreicht werden sollte:

Beschäftigte des Gesundheitswesens

Schwangere Frauen

Kinder im Alter von über 6 Monaten mit chronischen Gesundheitsstörungen

Erwachsene mit chronischen Gesundheitszuständen wie chronischen Atemwegserkrankungen, Asthma oder Fettleibigkeit

Gesunde Erwachsene im Alter von 15 bis 49 Jahren

Gesunde Kinder

Ältere Menschen

Genau das ist mit den COVID-Impfstoffen geschehen: Die gleichen Bevölkerungsgruppen, die 2009 geimpft werden sollten, waren auch die Zielgruppen von COVID. Meine Frage ist: Wer bleibt außer den Verstorbenen übrig, wenn es um vorgeschriebene Impfstoffe geht?

Im Jahr 2009 bekam Burgermeister sofort die Folgen ihrer Aktionen zu spüren, die dieses goldene Impfstoff-Gänseei ans Licht brachten und gefährdeten, angefangen damit, dass sie von ihrem Job als europäische Korrespondentin der Website Renewable Energy World gefeuert wurde. In einem Blog erklärte sie:

Da es Grund zu der Annahme gibt, dass diese Entscheidung mit meiner Anzeige wegen Bioterrorismus gegen die Menschen in den USA und dem Rest der Welt zusammenhängt, und weil ich als Bürgerin das Recht habe, ein Verbrechen anzuzeigen, wenn es glaubwürdige Beweise gibt, beabsichtige ich, eine Klage gegen Pennwell einzureichen, ein Zeitschriftenunternehmen, das über die Öl- und Verteidigungsindustrie berichtet und das REW im Jahr 2007 übernahm, nachdem ich dort zu arbeiten begann, wegen ungerechtfertigter Entlassung.

Was können Sie jetzt tun?

Dies sind schwierige Zeiten, aber Angst, Panik und emotionale Überreaktionen sind nicht die Antwort, auch wenn die Interessen der Regierung und der Unternehmen genau darauf drängen. Denken Sie einfach daran, dass ein wenig gesunder Menschenverstand und besonnenes Denken Ihnen und Ihrer Familie weitaus mehr nützen werden.

Informieren Sie sich über diese Themen, anstatt einfach den Pressemitteilungen zu glauben, die auf allen Kanälen hundertfach wiederholt werden. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, um die umfangreichen Informationen auf der Website des National Vaccine Information Center (NVIC) zu lesen, und schließen Sie sich Barbara Loe Fisher an, um gegen die potenzielle Bedrohung durch die Pflichtimpfung gegen die Schweinegrippe vorzugehen.

Sie können sich auch an Ihre Abgeordneten wenden. Und zu guter Letzt möchte ich noch einmal betonen, dass Sie Ihre Gesundheit vor JEDER Art von Grippe schützen können, auch ohne einen potenziell gefährlichen Impfstoff, indem Sie Ihren Lebensstil positiv verändern.

Quellen: