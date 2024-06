Die Journalistin Djamila le Pair war am Donnerstag beim Prozess gegen Reiner Füllmich in Göttingen dabei und berichtete Rico Brouwer von Potkaars.

Bemerkenswert war, dass einer von Füllmichs Anwälten, Dr. Christof Miseré, eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Richter einreichte. „Das ist ein ziemlicher Punkt“, bemerkte Le Pair. Füllmichs Verteidigung traue dem Gericht nicht mehr. Es habe sich gezeigt, dass es nicht unparteiisch sei.

In der vorangegangenen Verhandlung hatten die Anwälte den Richter gefragt, warum ein so großes Polizeiaufgebot herbeigerufen worden sei und warum Füllmich an Händen und Füßen mit Handschellen gefesselt worden sei.

Der Richter behauptete daraufhin, davon nichts gewusst zu haben. Nach Ansicht des Gerichts ging die Initiative von der Polizei aus. Die Polizei wiederum behauptete, sie habe auf Anweisung des Gerichts gehandelt.

„Das ist ein Grund zur Anfechtung“, sagte Brouwer entschieden. „Der Richter hat also gelogen“, betonte Le Pair.

Füllmichs zweiter Anwalt hatte sich krank gemeldet, so dass niemand da war, um ihn zu vertreten. Die Verhandlung endete nach einer Stunde. Der Fall soll am 10. Juli fortgesetzt werden.

„Dieser Richter ist darin verwickelt oder so“, sagte Brouwer.

Le Pair berichtete, dass insbesondere Füllmichs Sendungen über Bewusstseinskontrolle, Kindesmissbrauch und die schädlichen Auswirkungen von Strahlung auf großen Widerstand stießen.

Füllmich interviewte zweimal Cathy O’Brien, ein MK-Ultra-Opfer. Nach Aussagen von Personen, die bei allen Anhörungen anwesend waren, waren diese Sendungen der Todesstoß für sie?

Nach dem Krieg überredete die CIA viele Nazi-Wissenschaftler aus Deutschland, mit Gehirnwäsche an der Bevölkerung zu experimentieren. Das US-Verteidigungsministerium finanzierte Experimente zur Veränderung der Persönlichkeit von Erwachsenen und Kindern.

CIA-Direktor Allen Dulles genehmigte die Experimente an ahnungslosen Zivilisten. Das Endprodukt hieß MK-Ultra.

Füllmich interviewte auch Dr. Barrie Trower, einen Spezialisten für die negativen Auswirkungen von Strahlung. Nach diesem Interview durfte er nicht mehr nach Amerika einreisen und beschloss, nach Mexiko zu gehen. Dort wurde er schließlich verhaftet.

„Es stinkt von allen Seiten“, sagt Le Pair über den Fall Füllmich. „Es geht einfach darum, eine Plattform auszuschalten, die sehr gut funktioniert hat.“