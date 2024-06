Ein Aufruf an die Amerikaner, die genau so an Deutschland sein könnte

Paul Craig Roberts

Liebe Amerikaner,

ist euch klar, dass der republikanische Sprecher des Hauses, der demokratische Minderheitensprecher des Hauses, der Sprecher des Senats und der Minderheitensprecher im Senat zusammen mit nahezu allen Stimmen des Kongresses euch dazu verpflichtet haben, den israelischen Völkermord an Palästina zu unterstützen, sowohl an seinem Volk als auch dessen Land? „Unsere“ Vertreter haben Netanyahu gesagt, dass „wir (d.h., die USA) dem Staat Israel im Kampf gegen den Terror beistehen.“ Seit acht Monaten überzieht Israel Gaza mit einem Bombenterror und zerstört alles. Und „unsere“ Führer sehen das Gemetzel an Frauen, Kindern, Krankenhäusern und der gesamten Infrastruktur als einen „Kampf gegen Terror“, anstatt als eine Ausübung von Terror.

Der Kongress der Vereinigten Staaten, angeblich unsere Volksvertreter, aber in Wirklichkeit die Repräsentanten des zionistischen Israel, haben den obersten Weltführer des Völkermords Netanyahu, gegen den Haftbefehle anstehen, eingeladen, vor dem US-Kongress zu sprechen. Der US-Kongress tut das, weil der US-Kongress, vorwiegend dessen „Führer“, von Wahlkampfspenden der Israel-Lobby bezahlt werden, um das nicht zu Verteidigende – den Völkermord an den Palästinensern und die Unterdrückung jeder Kritik an Israel – zu verteidigen. Dies wird das vierte Mal sein, dass Netanyahu vor dem US-Kongress spricht.

Nur Senator Bernie Sanders ist dagegen: „Netanyahu ist ein Kriegsverbrecher. Ich werde sicher nicht hingehen.“ Der Rest des Kongresses findet nichts dabei, einen Kriegsverbrecher zu feiern, für den im Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein Haftbefehl ausgestellt wird.

Liebe Amerikaner,

stört es euch, dass „unsere“ Regierung einen Völkermord gutheißt und in unserem Namen den Völkermord an den Überresten eines friedlichen Volkes unterstützt, das Israel verteufelt hat, um sein Land zu stehlen?

Lieber Amerikaner,

seid Ihr Euch bewusst, dass Ihr im Begriff seid, wegen der Grenzen der Ukraine in einen Atomkrieg hineingezogen zu werden, während eure eigenen Grenzen nicht verteidigt werden und offene Grenzen jedes Jahr 3,6 Millionen Einwanderer willkommen heißen?

Lieber Amerikaner,

Ist euch bewusst, dass Präsident Trump in einem demokratischen Schauprozess à la Joseph Stalin wegen eines nicht existierenden Verbrechens „verurteilt“ wurde?

Liebe Amerikaner,

ist euch bewusst, dass das New Yorker „Justizsystem“ das korrupteste aller Systeme auf dem Planeten Erde ist? Das New Yorker „Justiz (sic) System“ könnte keine Gerechtigkeit finden, selbst wenn es eine Billiarde Dollar Belohnung gäbe.

Liebe Amerikaner,

Ist euch klar, dass Ihr in einem Land lebt, das mit Lichtgeschwindigkeit zusammenbricht; moralisch, politisch, wirtschaftlich, sozial und militärisch?

Liebe Amerikaner,

habt Ihr euch schon einmal gefragt, warum, während die Straßen von Budapest, Ungarn, mit Hunderttausenden von Menschen gefüllt sind, die gegen den kommenden Krieg mit Russland protestieren, den Biden uns beschert, es in Amerika und anderswo in Europa keine Protestaktivitäten gibt, und kein Wort in den Medien und keine Opposition im Kongress gegen die Zerstörung der westlichen Welt, die der Krieg mit Russland bringen wird?

Liebe Amerikaner,

meine Fragen richten sich an wissende Menschen, ein Status, für den sich nur wenige Amerikaner qualifizieren. Wenn die Geschichte der Menschheit weitergeht, was zum jetzigen Zeitpunkt zweifelhaft erscheint, werden zukünftige Historiker fragen, warum die Menschen nicht gegen ihre bevorstehende Vernichtung protestiert haben. Wie war es möglich, dass ganze Bevölkerungen einer solchen Gehirnwäsche unterzogen werden konnten, dass sie von der Realität ihrer eigenen Zerstörung entkoppelt wurden?