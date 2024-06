U.N. hat “Aktionsplan” zur Einschränkung der Redefreiheit in allen Ländern der Welt

Von Leo Hohmann

U.N.-Generalsekretär Antonio Guterres sagt den leisen Teil laut: Jegliche Äußerungen, die den etablierten Narrativen widersprechen, müssen eingedämmt werden.

Schauen Sie jetzt nicht hin, aber Ihre Rechte auf den ersten Verfassungszusatz stehen bei den Vereinten Nationen zur Verhandlung, genauso wie beim Weltwirtschaftsforum und anderen globalistischen Organisationen, die mit dem aufkeimenden Eine-Welt-System im Einklang stehen.

Am 18. Juni rief der Generalsekretär der Vereinten Nationen anlässlich des Internationalen Tages zur Bekämpfung von Hassreden – ja, dafür gibt es tatsächlich einen Tag – dazu auf, “Hassreden” auf der ganzen Welt auszurotten.

Das mag in der heutigen Welt, in der es die Ohren der naiven westlichen Liberalen kitzelt, zwar nett klingen, aber bedenken Sie, dass “Hassrede” im Auge des Betrachters liegt.

Diese Erklärung der UNO sollte als Vorbote, als klares Signal verstanden werden, dass die UNO und ihre vielen globalistischen Verbündeten sich darauf vorbereiten, noch härter gegen das vorzugehen, was wir, die Menschen, online sagen oder schreiben dürfen. Die Absicht der Globalisten ist es, alle Äußerungen zu kriminalisieren, mit denen sie nicht einverstanden sind.

In einer vorbereiteten Rede, die am 17. Juni veröffentlicht wurde, hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres viel darüber zu sagen, warum die Nationen der Welt die Rede noch strenger regulieren müssen, als sie es bereits tun. Er sagte:

“Hassreden sind ein Zeichen für Diskriminierung, Missbrauch, Gewalt, Konflikte und sogar Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir haben dies von Nazi-Deutschland bis Ruanda, Bosnien und darüber hinaus erlebt. Es gibt kein akzeptables Maß an Hassrede; wir müssen alle daran arbeiten, sie vollständig auszumerzen.”

Er fügte hinzu:

“Hassreden richten sich heute gegen ein breites Spektrum von Gruppen, oft aus Gründen der Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, des Glaubens oder der politischen Zugehörigkeit. In den letzten Monaten haben sowohl antisemitische als auch antimuslimische Hassreden im Internet und in öffentlichen Kommentaren einflussreicher Politiker zugenommen. Hassreden können sich gegen Frauen, Flüchtlinge, Migranten, geschlechtsspezifische und transsexuelle Menschen sowie Minderheiten richten. Sie wird durch die Macht digitaler Plattformen und Werkzeuge, die es ermöglichen, sie über Grenzen und Kulturen hinweg zu verbreiten, massiv verstärkt.”

Und jetzt kommt der Clou. Er bemerkte:

“Die Staaten sind nach internationalem Recht verpflichtet, die Aufstachelung zum Hass zu verhindern und zu bekämpfen sowie Vielfalt, gegenseitiges Verständnis und Solidarität zu fördern. Sie müssen diese Verpflichtungen verstärken und umsetzen und gleichzeitig sicherstellen, dass die von ihnen ergriffenen Maßnahmen die Redefreiheit wahren und Minderheiten und andere Gemeinschaften schützen.”

Aus dem Text dieser Kommentare geht klar hervor, dass die Globalisten sehr darauf bedacht sind, die immer so sensiblen Gefühle von sexuellen Minderheiten, illegalen Ausländern und anderen Minderheiten zu schützen.

Wenn Sie jedoch nicht zu einer oder mehreren der von den Globalisten bevorzugten Gruppen gehören, denen besondere Rechte und Privilegien zugestanden werden, haben Sie keine Rechte, schon gar nicht das Recht auf freie Meinungsäußerung oder Pressefreiheit. Wenn Sie eine Meinung haben, sollten Sie sie besser für sich behalten, sonst drohen Ihnen eine Geldstrafe oder sogar eine Gefängnisstrafe.

Nichts könnte anti-amerikanischer sein, denn den Gründern unserer Nation ging es nicht darum, das Recht der Menschen zu schützen, das zu sagen, was beliebt ist. Vielmehr ging es ihnen um das Recht, seine Meinung zu äußern, die unpopulär oder umstritten sein könnte. In der Regel handelt es sich dabei um politische oder religiöse Äußerungen.

Die globalistischen Eliten sehen das nicht so. Sie wollen den Ton und die Tagesordnung vorgeben und alle anderen Äußerungen durch Drohungen und tatsächliche strafrechtliche Sanktionen unterbinden.

Das ist die Art von “Brave New World”, in die uns die Globalisten führen wollen. Wir sehen das bereits in Großbritannien, Kanada, Deutschland und anderen ehemals freien Nationen. In den USA gibt es eine Fraktion, die den gleichen Weg gehen will, und sie haben obskure Gesetze benutzt, um Amerikaner, die sich für das Leben einsetzen, für lange Zeit ins Gefängnis zu werfen, und sie haben das Gleiche mit Demonstranten gemacht, die nichts anderes taten, als am 6. Januar 2021 friedlich durch das Kapitol zu gehen.

Guterres fügte hinzu, dass “die Strategie und der Aktionsplan der Vereinten Nationen gegen Hassrede einen Rahmen bietet, um sowohl die Ursachen als auch die Auswirkungen dieser Geißel zu bekämpfen. Und die Vereinten Nationen bereiten derzeit Globale Grundsätze für die Integrität von Informationen vor, die den Entscheidungsträgern als Leitfaden für diese Fragen dienen sollen.”

Ja, die Vereinten Nationen haben tatsächlich einen “Aktionsplan“, um unsere Rede einzuschränken (Sie können den gesamten Plan HIER lesen). Dass ein nicht gewähltes globales Gremium überhaupt einen solchen Plan hat, geschweige denn ihn den Nationen der Welt aufzwingt, sollte jeden freiheitsliebenden Amerikaner, Kanadier oder Europäer zu Tode erschrecken.