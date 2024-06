Andrew Bridgen, ein britischer Parlamentsabgeordneter, hat kürzlich eine alarmierende Warnung ausgesprochen. Laut Bridgen plant die NATO angeblich einen Angriff unter falscher Flagge auf eine europäische Stadt, bei dem eine nukleare „schmutzige Bombe“ eingesetzt werden soll. Ziel dieses Manövers sei es, Russland fälschlicherweise die Schuld zuzuschieben.

Bridgen, der seine Informationen angeblich von Verteidigungsanalysten des militärischen Geheimdienstes erhält, behauptet, dass im Umlauf befindliches nukleares Material aus der Ukraine in den Plan involviert sein könnte. Er äußerte seine Besorgnis darüber, dass solche Aktionen das Potenzial haben, den geopolitischen Konflikt in Europa weiter zu eskalieren und die Spannungen zwischen NATO-Staaten und Russland auf ein gefährliches Niveau zu heben.

