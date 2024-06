„Erschreckende Ergebnisse“: Neue Studie ist der letzte Nagel im Sarg der COVID-Impfstoffe

Letztes Jahr entfernte die medizinische Fachzeitschrift The Lancet innerhalb von 24 Stunden eine brisante Studie über die Corona-Impfung von ihrem Preprint-Server.

Die Mediziner Peter McCullough, Harvey Risch, Roger Hodkinson, William Makis, Mark Trozzi und Kollegen hatten alle bis zum 18. Mai 2023 veröffentlichten Autopsieberichte zur Corona-Impfung durchsucht und bei 325 dokumentierten Autopsiefällen festgestellt, dass 240 (73,9 Prozent) Todesfälle durch den Impfstoff verursacht wurden.

By censoring this valid analysis, @TheLancet drew more attention to the study and it garnered numerous interviews and reviews. Of those who die after COVID-19 vaccination, if autopsies would be performed and independently adjudicated, 73.9% of cases would have an obvious…