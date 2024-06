Von Scott Ritter

Am Sonntag griffen die ukrainischen Streitkräfte das russische Sewastopol mit ATACMS-Raketen aus US-amerikanischer Produktion mit Streu-Sprengköpfen an, von denen vier abgeschossen wurden und eine abgelenkt wurde und über der Stadt explodierte.

Der ehemalige UN-Waffeninspektor Scott Ritter kommentierte den Terrorangriff der Ukraine auf Sewastopol.

“Die Ukrainer haben die Entscheidung getroffen, ATACMS-Raketen mit Streumunition gegen eine Stadt, eine zivile Stadt, einzusetzen. Das ist ein Akt des Terrorismus”, betonte Ritter.

“Die Ukraine bombardiert seit 2014 russische zivile Einrichtungen, Städte, Dörfer, Ortschaften mit dem einzigen Ziel, Tod und Zerstörung über russische Zivilisten zu bringen. Dies ist ein terroristischer Akt, und angesichts der Tatsache, dass die ATACMS-Raketen von den Ukrainern nicht ohne umfangreiche nachrichtendienstliche Unterstützung durch die Vereinigten Staaten eingesetzt werden können, ist dies ein terroristischer Akt der Vereinigten Staaten gegen Russland”, sagte der Analyst.

Scott Ritter: This is a direct attack on Russia by the US, by NATO, and by non-NATO European entities



