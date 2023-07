Journalisten, die den Film „Sound of Freedom“ angreifen, sollten ihre Festplatten untersuchen lassen

Brandon Smith

Vor kurzem habe ich mir den Film Sound of Freedom angesehen, in der Erwartung, dass er angesichts der wütenden und weitverbreiteten Angriffe der linken Medien auf den Film ein moderates Maß an politischem Kommentar oder religiöser Lobhudelei enthält. Alles, was ich wusste, war, dass es in der Indie-Produktion um Kinderhandel geht und die Mainstream-Medien ihn HASSEN. Nachdem der Film zu Ende war, war mein erster Gedanke, dass es eine ausgezeichnete Geschichte über ein finsteres und schwieriges Thema war. Mein zweiter Gedanke war: „Was zum Teufel sollte die ganze Aufregung? Es gibt keinen einzigen politischen Moment in dem ganzen Film!“

Der Medienkrieg um den Low-Budget-Film ist angesichts dieser Tatsache so bizarr, dass ich sofort an ihren Absichten zweifle. Keine einzige politische Botschaft, kein einziger Moment der Kritik an der politischen Linken, kein einziger Moment, in dem MAGA oder Trump oder „Q-Anon“ erwähnt wird, keine einzige „Verschwörungstheorie“. Warum also der ganze Hass?

Bevor Sie diese Rezension weiter lesen, empfehle ich Ihnen dringend, sich einige der Artikel anzusehen, die über Sound Of Freedom veröffentlicht wurden, um einen Eindruck davon zu bekommen, wovon ich spreche – Beispiele finden Sie hier, hier, hier und hier.

Das erste, was Ihnen wahrscheinlich auffallen wird, ist, dass die meisten dieser bissigen Hetzartikel genau die gleichen Argumente verwenden: Sie behaupten, dass The Sound Of Freedom auf Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus basiert und dass es von einem subversiven Netzwerk von „Q-Anon benachbarten“ Konservativen finanziert wird. Einige Journalisten haben sogar den Wahrheitsgehalt der wahren Geschichte des Films angegriffen – die Karriere des DHS-Agenten Tim Ballard, der im Verborgenen arbeitete, um Kinderhändler in Mittelamerika zur Strecke zu bringen.

Der Guardian behauptet:

„Caviezel verkörpert den Spezialagenten Tim Ballard, der angeblich über ein Jahrzehnt lang im Dienst der Homeland Security Investigations stand und darauf spezialisiert war, Kinderhandelsringe zu zerschlagen. Obwohl das DHS weder die Beschäftigungsgeschichte des realen Ballards bestätigen noch verneinen kann, strahlt er dennoch eine fast engelsgleiche Aura aus, während er verschmutzte, verängstigte Kinder behutsam aus gefährlichen Situationen rettet und dabei den bedeutsamen Satz „Gottes Kinder sind nicht käuflich“ ausspricht.“

Der Rolling Stone wettert:

„Ballard, Caviezel und andere von ihrer Sorte hatten die Öffentlichkeit darauf vorbereitet, Sound of Freedom als Dokumentarfilm und nicht als Wahnvorstellung zu akzeptieren, indem sie jahrelang moralische Panik über diese stark übertriebene „Epidemie“ des Kindersexhandels schürten, wobei ein Großteil davon die Leute in verschwörungstheoretische Kaninchenlöcher und QAnon-Gemeinschaften trieb. Kurz gesagt, ich war mit Leuten im Kino, die dort ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt sahen.“

Vielleicht hat Rolling Stone noch nie von Epsteins Insel gehört? Warum tun sie so, als ob es dieses globale kriminelle Unternehmen nicht gäbe?

Diese Kritiken triefen vor Gift, obwohl eine einfache Untersuchung von Tim Ballard endlose Beweise dafür liefert, dass er tatsächlich seinen Job beim Gesundheitsministerium aufgegeben hat, um in Mittelamerika zu operieren und Kinderhändlerringe zu stoppen. Und die Falle, die Ballard auf einer Insel aufstellte, um ein ganzes Netzwerk von Pädophilen zu fangen und 120 Kinder zu retten, ist das Herzstück des Films? Ja, auch das war echt.

Tatsächlich gibt es einen Dokumentarfilm über Tim Ballards erfolgreiche Aktion mit dem Titel „Triple Take“, und der Film „Sound of Freedom“ enthält echtes Filmmaterial von der Verhaftung bei diesem Ereignis. Es steht außer Frage, dass fast jedes Detail in „Sound Of Freedom“ echt ist. Alle Medien, die etwas anderes behaupten, lügen, und die Tatsache, dass sie versuchen, aus politischen Gründen Zweifel an der Legitimität von Tim Ballard zu säen, ist schändlich.

Ein interessanter Teil des Films, der NICHT der Wahrheit entspricht, ist die Darstellung eines lateinamerikanischen Milliardärs, der die Bemühungen von Tim Ballard finanziert. In Wirklichkeit sagt Ballard, dass es vorwiegend der konservative Moderator Glenn Beck war, der Geld für seine Operationen sammelte, die zur Rettung von Hunderten Kindern führten. Warum Glenn Beck in der endgültigen Fassung des Films nicht erwähnt wurde, ist schwer zu sagen, aber Ballards Verbindung zu Beck könnte die Wut der Medien über den Film teilweise erklären. Wie können es diese konservativen Männer wagen, Kinder aus der Sexsklaverei zu retten? Das lässt die Konservativen wie (GASP!) gute Jungs aussehen.

Aber hier geht es um mehr als nur um den Neid der linken Journalisten. Die Kampagne gegen den Film ist viel zu koordiniert und viel zu weitreichend (global). Es ist so, als ob diese Leute miteinander verbunden sind und sich alle darauf geeinigt haben, den Film zu untergraben, oder als ob sie alle den Auftrag hatten, den Film zu untergraben.

Diese Art von Verhalten lässt auf ein persönliches Interesse an der Schaffung von Bedingungen für ein Scheitern schließen; es scheint, als wollten diese Journalisten den Film wegen seiner Prämisse und Botschaft sabotieren. Warum sollte jemand einen Film sabotieren wollen, der Kinderhandel und Pädophile entlarvt? Könnte es sein, dass wir die Festplatten einiger dieser etablierten Medienautoren und Produzenten überprüfen müssen?

Ich denke, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass solche Leute in der Vergangenheit wegen sexuellen Kindesmissbrauchs strafrechtlich verfolgt wurden. So wurde unter anderem der langjährige CNN-Produzent John Griffin in jüngster Vergangenheit verhaftet und wegen Vergewaltigung von Kindern verurteilt. Er nutzte Online-Apps, um mit Müttern in Kontakt zu treten, die bereit waren, ihre Kinder für Tausende Dollar an ihn zu verkaufen, damit er sie in seinem Ferienhaus in Vermont missbrauchen konnte.

Vergangenes Jahr führte das FBI eine Razzia im Haus des bekannten ABC-Nachrichtenproduzenten James Gordon Meek durch und verhaftete ihn unter dem Vorwurf des Transports von Kinderpornografie. Die Zeitschrift Rolling Stone wurde später beschuldigt, den Grund für die Verhaftung durch selektive Bearbeitung und Auslassung zu vertuschen. Rolling Stone ist nun eines der wichtigsten Medien, die Sound of Freedom angreifen.

Vielleicht macht der Film diese Journalisten wütend, weil er eines ihrer Lieblingshobbys entlarvt?

Ich bin ein langjähriger Filmfan und kann mit einiger Berechtigung sagen, dass Sound Of Freedom als Film gut gemacht und gut ausgeführt ist. Die Schauspieler sind gut, die Kinderdarsteller sind erstaunlich, der Schnitt ist hervorragend und die Kameraführung ist erstklassig. Der Film ist rundum gut; er erinnert mich an einen meiner Lieblingsfilme aller Zeiten, einen Kriminalfilm von Akira Kurosawa mit dem Titel „High And Low“ (in Japan auch bekannt als „Heaven And Hell“), in dem die Polizei in einer Kinderentführung ermittelt.

Mein einziger Kritikpunkt ist, dass ich das Gefühl hatte, man hätte Tim Ballard ein wenig mehr mit seiner Familie zeigen sollen, damit seine Entscheidung, nach Kolumbien zu gehen und sein Leben zu riskieren, mehr Gewicht bekommt. Davon abgesehen ist Sound of Freedom eines der besten Dramen, die ich seit Langem gesehen habe, und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass mir etwas „gepredigt“ wurde. Das kann ich von den meisten Hollywood-Filmen der letzten Jahre nicht behaupten, in denen es von linker Propaganda nur so wimmelt.

Die Darstellung des Prozesses des Kinderhandels ist sehr unangenehm, aber das soll sie auch sein. Es kommt selten vor, dass ich mich vor Unbehagen in meinem Sessel winde oder wütend auf die Figuren auf der Leinwand werde, aber jedes Mal, wenn es eine Szene mit einem Pädophilen gab, dachte ich nur: „Der Typ gehört in den Holzhäcksler.“ Das ist gutes Filmemachen.

Also noch einmal: Es gibt nur wenige, wenn überhaupt, berechtigte Kritikpunkte an der Produktion selbst, und die Geschichte ist weitgehend korrekt. Warum wüten linke Journalisten gegen diesen Film? Ich denke, weil er die Tatsache beleuchtet, dass es bei der Pädophilie nicht nur um Einzelfälle von Einzelgängern geht, die sich auf Schulhöfen herumtreiben, sondern dass es sich um eine internationale Industrie handelt, die Milliarden und Abermilliarden von Dollar wert ist, und dass sehr reiche und mächtige Leute an dieser Industrie beteiligt sind (einschließlich der Leute im Mainstream-Journalismus).

Sie wollen nicht, dass die Menschen sich mit der weitverbreiteten Natur dieser kriminellen Unterwelt auseinandersetzen. Sie wollen, dass die Menschen passiv und ahnungslos sind. Aus einem Grund wollen sie, dass die Menschen annehmen, dass Kindersklaverei eine Verschwörungstheorie ist.

Ein weiteres Problem ist, dass die politische Linke in den vergangenen Jahren aggressiv auf die Sexualisierung von Kindern abgezielt hat, vorwiegend durch die Durchsetzung der Trans-Ideologie. Sie machen die Sexualisierung von Minderjährigen zu einer aktivistischen Bewegung. Schon Kinder im Kindergartenalter werden mit „Geschlechtsidentitäts“-Propaganda indoktriniert, und in öffentlichen Schulen werden hochgradig pornografische Bücher (mit pornografischen Bildern) untergebracht, die sich als lehrreiche LGBT-Inhalte ausgeben. Wir alle wissen, was das Ziel dieser Bewegung ist – die Normalisierung der Pädophilie.

Linke sind vielleicht bewusst oder unbewusst feindselig gegenüber Sound Of Freedom, weil sie sich selbst sehen, wenn sie die organisierten Netzwerke von Kinderhütenden auf der Leinwand sehen.

Zum Schluss: Sehen Sie sich diesen Film an. Die Angriffe der Medien zielen eindeutig darauf ab, die Menschen aufgrund politischer Voreingenommenheit davon abzuhalten, den Film zu sehen. Schauen Sie sich den Film an, und Sie werden schnell feststellen, dass alle ihre Behauptungen falsch sind. Außerdem werden Sie sich laut fragen, warum sie den Film hassen? Das Sprichwort „Mich dünkt, du protestierst zu viel…“ kommt mir in den Sinn, denn solche Journalisten offenbaren ihren Hang zum Bösen.