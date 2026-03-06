JP Morgan-CEO Jamie Dimon sagt, dass aufgrund der Auswirkungen des Krieges im Iran mit Cyberangriffen auf Banken zu rechnen sei, während Experten vor einem bevorstehenden „Cyber-9/11” warnen

Von The WinePress

„Man muss damit rechnen, dass es Cyberangriffe oder Terroranschläge hier oder anderswo auf der Welt geben wird. Banken können Ziele sein, aber auch andere Menschen, und wir versuchen, uns darauf vorzubereiten.“

Mit dem Ausbruch eines neuen Krieges im Iran schlagen amerikanische Medien und wichtige Persönlichkeiten erneut Alarm, dass ein Cyberangriff durch den Iran und seine BRICS-Verbündeten sehr bald bevorstehen könnte.

Gestern warnte Jamie Dimon, CEO von JP Morgan Chase, vor dem großen Potenzial eines verheerenden Cyberangriffs, der infolge dieses Krieges den Bankensektor lahmlegen könnte. In einem Interview mit CNBC fragte der Moderator Dimon nach seinen Gedanken und Bedenken hinsichtlich eines möglichen Cyberangriffs, woraufhin Dimon andeutete, dass der Iran eine Bedrohung für die westliche Demokratie darstelle und seit über 50 Jahren Morde begehe.

Er fügte hinzu:

„Als logische Folge davon muss man damit rechnen, dass es hier oder anderswo auf der Welt zu Cyberangriffen oder Terroranschlägen kommen wird. Banken können Ziele sein, aber auch andere Personen, und wir versuchen, uns darauf vorzubereiten. Wir versuchen niemals vorherzusagen, wann, warum oder wo. Wir geben viel Geld aus, um uns vor Cyberangriffen zu schützen, denn wir betrachten das als Teil unserer Aufgabe. Aber ich habe immer gesagt, dass ich Cyberangriffe als eines der größten Risiken für Banken betrachte, nicht nur den Konjunkturzyklus.“

Dimon äußerte sich zu einem Zeitpunkt, zu dem andere Branchenexperten vor dem erhöhten Risiko einer bevorstehenden Cyber-Kriegsführung durch iranische Hacktivisten warnen.

Wie Reuters heute berichtet:

Der Iran und seine Stellvertreter könnten als Reaktion auf die Tötung des iranischen Obersten Führers Ali Khamenei durch israelische und US-amerikanische Angriffe am Samstag Angriffe auf die USA verüben, so eine von Reuters eingesehene Einschätzung des US-Geheimdienstes. Die am 28. Februar vom Amt für Nachrichtendienst und Analyse des Heimatschutzministeriums erstellte Bedrohungsanalyse besagt, dass der Iran und seine Stellvertreter „wahrscheinlich” eine Gefahr für gezielte Angriffe auf die Vereinigten Staaten darstellen, obwohl ein groß angelegter physischer Angriff unwahrscheinlich sei. Der Bericht fügte hinzu, dass kurzfristig die größte Sorge darin bestehe, dass mit dem Iran verbündete „Hacktivisten” geringfügige Cyberangriffe auf US-Netzwerke durchführen könnten, wie z. B. Website-Verunstaltungen und verteilte Denial-of-Service-Angriffe. „Obwohl ein groß angelegter physischer Angriff unwahrscheinlich ist, stellen der Iran und seine Stellvertreter wahrscheinlich eine anhaltende Gefahr gezielter Angriffe im Inland dar und werden mit ziemlicher Sicherheit Vergeltungsmaßnahmen – oder Aufrufe zum Handeln – eskalieren, wenn sich die Berichte über den Tod des Ayatollahs bestätigen“, heißt es in dem von Reuters geprüften DHS-Bericht. Auf eine Bitte um Stellungnahme hin erklärte die Ministerin für Innere Sicherheit, Kristi Noem, in einer Erklärung: „Ich stehe in direkter Abstimmung mit unseren Partnern bei den Bundesnachrichtendiensten und Strafverfolgungsbehörden, während wir weiterhin alle potenziellen Bedrohungen für das Heimatland genau beobachten und vereiteln.“

Nextgov veröffentlichte ebenfalls einen ähnlichen Bericht, in dem vor den potenziellen Risiken der Cyberkriegsführung gewarnt wurde.

Adam Meyers, Leiter der Abteilung für Gegenmaßnahmen bei Crowdstrike, sagte, CrowdStrike habe „keine groß angelegten, staatlich geförderten Cyberkampagnen beobachtet”, sehe jedoch „einen Anstieg der gemeldeten Aktivitäten von mit dem Iran verbundenen und ihm wohlgesonnenen Hacktivisten-Gruppen, darunter Behauptungen über störende Aktionen wie [Denial-of-Service]-Operationen, Verunstaltungen und mutmaßliche Eingriffe bei Zielen im Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und Teilen Asiens”.

Er fügte hinzu, dass Unternehmen der kritischen Infrastruktur und des Finanzsektors „wachsam bleiben sollten gegenüber Folgeaktivitäten, die über Störungen auf Belästigungsniveau hinausgehen und zu koordinierteren oder zerstörerischeren Operationen führen”.

John Hultquist, Chefanalyst bei der Threat Intelligence Group von Google, bestätigte ebenfalls das große Potenzial für Cyberangriffe.

„Wir gehen davon aus, dass der Iran die USA, Israel und die Länder des Golf-Kooperationsrats (GCC) mit disruptiven Cyberangriffen ins Visier nehmen wird, wobei er sich auf Gelegenheitsziele und kritische Infrastrukturen konzentrieren wird“, fügte er hinzu. Der Iran „hat in der Vergangenheit gemischte Ergebnisse mit disruptiven Cyberangriffen erzielt und häufig deren Auswirkungen erfunden und übertrieben, um ihre psychologische Wirkung zu verstärken“, fügte er hinzu. „Obwohl sie schwerwiegende Auswirkungen auf einzelne Unternehmen haben können, ist es wichtig, ihre Behauptungen mit Vorsicht zu genießen.“

Darüber hinaus warnte Christopher Burgess, ein ehemaliger CIA-Beamter, der sich auf Cybersicherheit, Nachrichtendienste und Technologie spezialisiert hat:

„Sie müssen sich vorbereiten, indem Sie mit Ihren Mitarbeitern in Abu Dhabi sprechen. Sie müssen mit Ihren Mitarbeitern in Kuwait sprechen. Ihre allgemeinen Sicherheitsunterweisungen sind nicht mehr zeitgemäß. In den Vereinigten Staaten neigen wir dazu, ein Ereignis zu sehen und zu sagen: „Das kann uns nicht passieren“, und dann machen wir weiter. Aber hier ist die Frage, die ich jedem Unternehmen stellen würde: Was ist Ihr Plan, wenn Ihre Mitarbeiter oder Ihre Büros im Ausland zwei Wochen lang ohne Wasser, Strom oder Kommunikationsmittel auskommen müssen? Was ist Ihr Plan in den USA, wenn das passiert?“

Christian von UNSHADOWED (IAF) (früher bekannt als Ice Age Farmer) hob einige andere aktuelle Berichte hervor, in denen vor einem Cyberangriff aus dem Iran gewarnt wird, und erklärte, wie Gruppen wie das Weltwirtschaftsforum „Cyberpandemien” schon Jahre im Voraus geplant haben.

Der ehemalige WEF-Chef Klaus Schwab warnte 2020, dass eine „Cyberpandemie“ die Covid-Lockdowns im Vergleich zu den Katastrophen, die ein großer Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen verursachen würde, wie ein Kinderspiel erscheinen lassen würde.

AUTORENKOMMENTAR

Die OGs, die The WinePress seit Jahren verfolgen, wissen, dass ich seit über fünf Jahren ständig vor einem massiven Cyberangriff warne; und nun erhalten wir erneut Warnungen vor einem solchen Angriff.

Ich habe in den letzten Wochen gesagt, dass wir mit einem „Black Swan”-Ereignis und einer False-Flag-Aktion rechnen müssen. Dieser neue Krieg mit dem Iran dauert noch nicht einmal eine Woche, und es läuft furchtbar schlecht. Die Stimmung in den USA ist sehr schlecht, und die Menschen sind wütend auf die Trump-Regierung und Israel.

Ich denke, es muss etwas geschehen, um die Massen in Schock und Verwirrung zu versetzen, da zu diesem Zeitpunkt zu viele Menschen wach und desillusioniert sind. Ein überraschender Cyberangriff würde diesen Zweck erfüllen.

Das Weltwirtschaftsforum hat eine Veranstaltung namens „Cyber Polygon“ gesponsert, bei der massive Cyberangriffe und deren Folgen simuliert wurden. Unlimited Hangout hat einen großartigen Artikel dazu veröffentlicht, den ich Ihnen wärmstens empfehle. Ein Auszug aus diesem Artikel lautet:

Obwohl Cyber Polygon 2021 noch Monate entfernt ist, ging ihm Cyber Polygon 2020 voraus, eine ähnliche vom WEF gesponserte Simulation, die im Juli letzten Jahres stattfand und in der die Referenten vor einer bevorstehenden tödlichen „Pandemie” von Cyberangriffen warnten, die vor allem zwei Wirtschaftssektoren, das Gesundheitswesen und den Finanzsektor, treffen würde. Cyber Polygon 2020 wurde offiziell als „internationale Online-Schulung zur Stärkung der globalen Cyber-Resilienz” beschrieben und umfasste viele der weltweit größten Technologieunternehmen und internationalen Behörden, von IBM bis INTERPOL. Es gab auch viele überraschende Teilnehmer an der Veranstaltung, von denen einige traditionell als Gegner westlicher imperialer Interessen gelten. So wurde beispielsweise der Premierminister der Russischen Föderation, Michail Mischustin, als Eröffnungsredner für die Cyber Polygon-Veranstaltung ausgewählt, und der Hauptveranstalter, BI.ZONE, war eine Tochtergesellschaft der von der russischen Regierung kontrollierten Sberbank. Dies deutet darauf hin, dass die überstrapazierte Erzählung vom „russischen Hacker” möglicherweise bald ein Ende findet oder durch einen anderen Buhmann ersetzt wird, der angesichts der aktuellen politischen Realitäten besser geeignet ist.

Und wenn Sie sich erinnern, gab es während des 12-tägigen Krieges zwischen Israel und dem Iran viel Wirbel um Cyberangriffe. Es ist nichts passiert. Auch dieses Mal wird wahrscheinlich nichts passieren, aber täuschen Sie sich nicht: Der große Knaller kommt.

Nun, ich sollte vielleicht klarstellen, dass ich nicht glaube, dass es sich um einen echten EMP- oder Cyberangriff handeln würde. Es wäre eher so etwas wie „Covid“: Man nennt es „Pandemie“, obwohl fast niemand daran stirbt. „Sie“ werden wahrscheinlich einfach den Schalter in den Kraftwerken umlegen und ihn eine Weile ausgeschaltet lassen, damit Panik ausbricht, die Lieferketten zusammenbrechen, der Anleihemarkt zusammenbricht, die Märkte abstürzen usw.

Angesichts der massiven Angst der Menschen, die ihre Geräte nicht mehr benutzen können, keinen Zugang zu sozialen Medien, ihrem Geld und Geldautomaten haben, deren GPS offline ist, deren Versorgungsunternehmen nicht mehr funktionieren und deren Strom möglicherweise ausfällt, könnte dies einen ähnlichen Effekt wie der 11. September haben.

Und genau wie die Covid-Hysterie könnte dies dann als Rechtfertigung dafür dienen, warum wir die Überwachung durch Palantir-Oracle brauchen, mit einem neuen, von diesen Tech-Firmen mit KI betriebenen Internet, in einer neuen tokenisierten Wirtschaft und einem neuen Ökosystem.

Jetzt ist nicht die Zeit für Selbstzufriedenheit. Ich habe kürzlich einen Artikel veröffentlicht, in dem alle Dinge behandelt werden, die von einem EMP-Angriff/Stromausfall betroffen wären, sowie grundlegende Vorbereitungsmaßnahmen, die Sie treffen sollten.

Seien Sie auf alles vorbereitet, was die Zukunft bringt.