Jüdische Separatisten in Biafra wollen ein zweites Israel ausrufen

Die Unabhängigkeit der Igbo ist wieder zurück in Nigeria. Er war der Auslöser für den „nigrischen Bürgerkrieg“ oder „Biafra-Krieg“ (1967-70). Nur dieses Mal versichert der Separatistenführer Nnamdi Kanu, dass die Igbos ein verlorener Stamm Israels seien.

Nnamdi Kanu ist der Besitzer von Radio Biafra. Er wurde zum Führer der Indigenen Völker von Biafra (IPOB) ausgerufen. Als ehemaliger Immobilienmakler in London besitzt er die nigerianisch-britische Doppelstaatsbürgerschaft. 2015 sprach er auf dem World Igbo Congress (WIC) in Los Angeles. Er ruft zu einem bewaffneten Aufstand gegen Nigeria auf. Nach seiner Rückkehr wurde er vom Department of State