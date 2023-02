Jüngste Daten zeigen eine „erstaunliche Zunahme“ von Berichten über ernsthafte Schädigungen bei jungen, gesunden Piloten: Oberstleutnant der Armee Theresa Long

Vor einem Jahr entdeckten vier Informanten des Verteidigungsministeriums in der Defense Medical Epidemiology Database (DMED) einen plötzlichen Anstieg verschiedener Krankheiten, der unmittelbar mit der Einführung der COVID-19-Impfung zusammenfiel. Jetzt zeigen neue Daten weitere Beweise.

Das sagt Oberstleutnant Theresa Long, M.D., MPH, eine zertifizierte Ärztin für Luft- und Raumfahrtmedizin und Flugchirurgin der Armeebrigade mit einer Spezialausbildung als Ermittlerin für Luftfahrtunfälle und Sicherheitsbeauftragte, die eine der vier Informanten war. Longs Hintergrund hat sie in einzigartiger Weise dazu befähigt, das zu erkennen, was sie als „ungewöhnliche Diagnosen und alarmierende Trends erst nach der Einführung der COVID-19-Impfungen“ beschreibt.

Starke Zunahme von Berichten über ernsthafte Verletzungen bei Piloten: Das zeigen Daten des Verteidigungsministeriums

Long sagte, dass das, was sie jetzt gefunden hat, sie dazu veranlasst hat, eine weitere Whistleblower-Beschwerde beim Büro von Senator Ron Johnson (R-Wis.) einzureichen. Sie beschrieb diese Daten als „noch alarmierendere DMED-Daten“, nachdem sie „noch einmal in das ‚feste‘ DMED zurückging, um nach Signalen von Schaden für die Army Aviation zu suchen.“

„Was ich gefunden habe, war ein klares Signal, dass etwas im Jahr 2021 die Gesundheit der Soldaten verändert hat“, sagte Long gegenüber The Epoch Times. Sie sagte, diese Signale stimmten mit denen in den Berichten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) überein. Aber im Gegensatz zu den VAERS-Berichten zeigten die DMED-Daten Spitzen in der Anzahl der Diagnosen, die von einer medizinischen Fachkraft innerhalb des Verteidigungsministeriums bei Soldaten gestellt wurden.“

Nach Angaben des Military Health System bietet das DMED Fernzugriff auf eine Teilmenge der im Defense Medical Surveillance System (DMSS) enthaltenen Daten. Das DMSS enthält aktuelle und historische Daten zu Krankheiten und medizinischen Ereignissen (einschließlich meldepflichtiger Ereignisse) und „steht autorisierten Nutzern wie medizinischen Dienstleistern des US-Militärs, Epidemiologen, medizinischen Forschern, Sicherheitsbeauftragten oder medizinischem Betriebspersonal/klinischem Hilfspersonal für die Überwachung von Gesundheitszuständen im US-Militär zur Verfügung.“

„Nachdem ich alle Piloten im gesamten Verteidigungsministerium nach Morbidität und Mortalität aller Ursachen abgefragt hatte, stellte ich einen erstaunlichen Anstieg der Zahl der meldepflichtigen Ereignisse fest, der von durchschnittlich 226 meldepflichtigen Ereignissen pro Jahr (2016–2019) auf 4.059 Berichte im Jahr 2022 anstieg“, erklärte sie.

Ein meldepflichtiges Ereignis im Verteidigungsministerium ist jedes Ereignis im Bereich der Patientensicherheit, das zum Tod, zu dauerhaften Schäden oder zu schwerwiegenden vorübergehenden Schäden führt – und alle erfordern eine umfassende systematische Analyse und einen Bericht über einen anschließenden Plan zur Umsetzung von Korrekturmaßnahmen.

„Der Punkt ist, dass es eine statistisch signifikante Zunahme von Todesfällen, dauerhaften Schäden oder schweren vorübergehenden Schäden bei jungen, gesunden und fitten Piloten gibt“, fuhr sie fort.

Solche Verletzungen seien in dieser Bevölkerungsgruppe deutlicher zu erkennen. Denn von Piloten in der Luftfahrt wird ein höheres Maß an Gesundheit und Fitness verlangt, und ihr Gesundheitszustand unterliegt einer strengeren Überwachung, so Long.

Als Long erfuhr, dass die Federal Aviation Administration (FAA) in aller Stille Änderungen an den zulässigen Parametern der PR-Intervalle (repräsentativ für den ersten Teil eines Herzschlags, gemessen in Sekunden oder Millisekunden) auf den Elektrokardiogrammen von Piloten vorgenommen hatte, veranlasste sie diese zweite Runde der Datenerhebung. Die FAA habe nicht mit Untersuchungen und Daten geantwortet, um ihre Entscheidung zu stützen, so Long.

Diese Aktionen führten zu der Pressemitteilung vom 27. Januar 2023 von Johnson in einem Brief an die FAA, in dem er die folgenden Details angab:

„Basierend auf Daten aus der Defense Medical Epidemiology Database berichtete der Whistleblower [Theresa Long], dass die Gesamtzahl der Krankheiten und Verletzungen [meldepflichtige Ereignisse] bei Piloten im gesamten Verteidigungsministerium 265 im Jahr 2016, 252 im Jahr 2017, 164 im Jahr 2018, 223 im Jahr 2019, 2.194 im Jahr 2020, 2.861 im Jahr 2021 und 4.059 im Jahr 2022 betrug.“

Johnson erklärte gegenüber der Epoch Times, dass diese Statistiken „die Frage aufwerfen, ob die FAA eine ähnliche Zunahme von Krankheiten und Verletzungen bei Personen in der Luftfahrtindustrie festgestellt hat.“

Long merkte an, dass die Zahl der meldepflichtigen Ereignisse im Verteidigungsministerium von einem Vierjahresdurchschnitt (2016-2019) von 40.813 auf 110.000 im Jahr 2020 und über 200.000 im Jahr 2022 gestiegen sei.

„Einige werden sich fragen, warum die Zahlen ab 2020 ansteigen, aber man darf nicht vergessen, dass die Pfizer/DOD-Studie mit 43.448 Teilnehmern am 27. Juli 2020 begann.“

Long betonte, dass ihre Meinung nicht die der Armee oder des Verteidigungsministeriums sei.

Rückblickend sagte sie, dass sie mit ihren Nachforschungen im DMED begann, nachdem ihr Antworten zu den Nebenwirkungen des COVID-Impfstoffs verweigert wurden. Sie wollte wissen, ob es sich bei dem, was sie in ihrer Brigade beobachtete, um isolierte Anomalien handelte oder um Teil einer größeren Katastrophe, die sich abzeichnete.

Whistleblower melden erstmals Unstimmigkeiten in DOD-Daten

Es war im Januar 2022, als Long zusammen mit zwei anderen US-Militärärärzten, Dr. Samuel Sigoloff und dem Fliegerarzt der Spezialeinheiten, Oberstleutnant Peter Chambers, sowie dem Army Public Health Officer, Oberstleutnant Mark Bashaw, das Verteidigungsministerium zum ersten Mal informierte. Gemeinsam reichten sie die ersten Whistleblower-Beschwerden über die DMED-Daten ein, die eine überdurchschnittlich hohe Zahl negativer Gesundheitszustände im Kontext des Impfstoffes zeigten.

Die ersten DMED-Daten, die Johnson zur Verfügung gestellt wurden, zeigten einen massiven Anstieg der Fälle von Angstzuständen, Speiseröhrenkrebs, Brustkrebs, weiblicher Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten, HIV, akuter Herzmuskelentzündung und Bellscher Lähmung, neben anderen Erkrankungen, nachdem der Impfstoff für US-Militärangehörige vorgeschrieben wurde.

Long fügte hinzu, dass Moderna, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen, das hinter einer der COVID-19-Impfungen und seiner mRNA-Immunantworttechnologie steht, nach der Vorlage der DMED-Daten 140 Milliarden Dollar an Aktien verloren hat.

Obwohl die alarmierenden Daten direkt aus der 42 Millionen Dollar teuren medizinischen Überwachungsdatenbank des Verteidigungsministeriums stammten, behauptete ein Beamter des Ministeriums, dass es sich bei der Entdeckung der Daten um eine „Datenpanne“ gehandelt habe, und nahm die Datenbank vom Netz, um sie angeblich zu „reparieren“.

Wie in der Epoch Times berichtet, behauptete das Verteidigungsministerium, dass die Daten in DMED für die Jahre 2016-2020 falsch waren, die Zahl für 2021 war jedoch nicht betroffen. Bei den korrigierten Daten wurden die Daten für die vorangegangenen Jahre erhöht, was die Daten für 2021 normal aussehen ließ.

Nachdem Long die Dokumente an das Verteidigungsministerium übergeben hatte, brauchten die Beamten 47 Tage, um eine Antwort auf die Daten zu formulieren, um dann zu erklären, dass dies für sie eine Überraschung war.

Basierend auf den früheren Daten des Verteidigungsministeriums „stellt die Häufung von Erkrankungen eine dramatische Verschiebung in der Akuität der Erkrankungen dar, die wir normalerweise sehen“, sagte Long und bemerkte, dass die Daten „so katastrophal“ seien, dass das Militär zumindest reflexartig alles stoppen und untersuchen würde, wenn diese Zahlen herauskämen.

„Sie haben nichts unterbrochen, und es hat einen Monat gedauert, bis sie [das Verteidigungsministerium] ihre Scheinuntersuchung abgeschlossen hatten. sagte sie. „Das ist eine grobe Anklage und Pflichtverletzung.“

„Wir führen ein brandneues Medikament in unserer sehr gesunden Bevölkerung ein, und die Überwachungsleute kümmern sich nicht einmal um ihr eigenes 42-Millionen-Dollar-Jahres-System?“, fragte Long, die anmerkte, dass sie und andere Kollegen in ihren 30 Jahren in der Armee, von denen sie viele als Ärztin diente, nie von einer solchen Datenbank gehört haben, die vom Auftragnehmer des Systems, Ussiant, bis 2019 bereitgestellt wurde. „Meinen Sie nicht, dass es bei der Einführung eines Medikaments, das in aller Eile für eine ganze Kampftruppe eingeführt wurde, oberste Priorität hätte, dass das Überwachungssystem funktioniert?“

Long fragte auch, warum niemand für dieses ungeheuerliche Versagen des medizinischen Überwachungssystems zur Rechenschaft gezogen wird, wenn das DMED während der COVID-Pandemie nur eine „Panne“ hatte. Longs Anwalt, Todd Callender, stellte fest, dass das Verteidigungsministerium keinen einzigen IT-Experten vorweisen konnte, der unter Eid aussagen würde, dass es sich bei den schockierenden Daten lediglich um eine „Panne“ handelte.

Wenn die Daten also so alarmierend waren, warum hat dann niemand in der Defense Health Agency (DHA) Alarm geschlagen oder die „Panne“ bemerkt? „Wie konnte man diesen enormen Anstieg ernsthafter medizinischer Probleme nicht bemerken?“

Es stellt sich auch die Frage, warum Militärärzte wie Long keine Mitteilung über diesen Anstieg meldepflichtiger Ereignisse erhalten haben, der nicht nur auf Piloten, sondern auch auf Offiziere und Angehörige der Spezialeinheiten beschränkt war.

„Ich wurde benachrichtigt, unser Inventar zu durchkämmen, nachdem ich im Rahmen einer Warnmeldung des Risikomanagements auf zwei defekte Ohrstöpsel aufmerksam gemacht wurde, die in Fort Sill, Okla. gefunden wurden“. Long sagte: „Aber ich kann sie nicht einmal dazu bringen, eine Warnung zu verschicken, in der es heißt: ‚Hey, eure Piloten könnten durch den Impfstoff Myokarditis bekommen.'“

Für diese Geschichte hat die Epoch Times den Verteidigungsdirektor Lloyd J. Austin, das Büro des Generalarztes und das US-Gesundheitsministerium um eine Stellungnahme gebeten.

Ich kann die Dinge, die ich gesehen habe, nicht ungesehen machen“.

Diese neuen Entwicklungen kommen in einer Zeit, in der sich immer mehr Ärzte und Patienten über eine wachsende Zahl von Impfschäden äußern, während die Wissenschaft und die Forschungsliteratur gleichzeitig ihre Behauptungen und Bedenken bestätigen.

Long sagte, sie sei nicht nur ignoriert worden, sondern habe Drohungen gegen ihre Karriere erhalten, nachdem sie sich zu Wort gemeldet hatte. Das liegt daran, dass seitens der militärischen Führung keine Maßnahmen ergriffen wurden, um die Anzahl und das Ausmaß der unerwünschten medizinischen Ereignisse, die sie, Sigoloff, Chambers und Bashaw zunächst zur Kenntnis brachten, vollständig zu untersuchen.

„Als ich die Daten des Verteidigungsministeriums entdeckte, wurde mir die Zulassung entzogen und alle meine Patienten wurden aus dem Dienstplan gestrichen“, sagte Long und bemerkte, dass ihr dadurch nur mehr Zeit blieb, die Daten gründlich zu untersuchen.

Während Long die Zahl der von ihr persönlich beobachteten Impfschäden weiter erhöht, wartet sie gleichzeitig auf eine Antwort der Behörden auf ihre jüngste Anzeige.

Seit sie sich erstmals gemeldet hat, hat sie auch vor der Legislative von Idaho und auf dem Alaska Medical Freedom Symposium ausgesagt. Vor kurzem sprach sie in der Fox News-Sendung Tucker Carlson Tonight über die Änderung der Gesundheitsanforderungen durch die FAA, die den Bereich der Elektrokardiogramme für Piloten erheblich erweitert und es Personen mit Herzschäden erlaubt, zu fliegen.

„Angesichts der sich abzeichnenden und überwältigenden Daten, die Herzschäden durch COVID und COVID-Impfstoffe am Herzmuskel zeigen, kann ich mir nicht vorstellen, warum sie diesen Schritt machen, und ich denke, diese Frage sollte wirklich an Dr. Susan Northrup, die leitende Flugchirurgin der FAA, gerichtet werden“, sagte Long zu Carlson.

Callender bezeichnet Long als „Jeanne d’Arc“ und verweist auf ihre Rolle, die sie bei der Aufdeckung der negativen Folgen des Impfstoffs gespielt hat. „Sie ist die Dame, die mit erhobener Faust dasteht“.

„Sie sind ein Offizier der US-Armee, und das bedeutet den Menschen immer noch etwas“, sagte Long. „Wenn sie die Wahrheit hören, erkennen sie sie an.“

„Ich habe keine Ziele. Ich würde gerne mein altes Leben zurückhaben, aber ich kann die Dinge, die ich gesehen habe, nicht ungesehen machen“, fügte sie hinzu. „Also stehe ich jeden Tag auf und baue diese Arche“.