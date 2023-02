Die Wissenschaft hat sich wieder einmal geändert – Gesichtsmasken waren nutzlos

Peter Imanuelsen

Es hat sich herausgestellt, dass wir belogen worden sind…

Ich erinnere mich, dass vor einigen Jahren, ganz am Anfang des Covid, die Menschen durch die Pandemie-Hysterie in Aufregung versetzt wurden. Die Gesundheitsexperten gingen durch die Medien und forderten, dass alle Menschen Gesichtsmasken tragen sollten, da sie versprachen, dass dies definitiv helfen würde!

Fauci und all die anderen sprachen ständig davon, nicht nur eine Maske zu tragen, sondern eine doppelte und sogar eine dreifache Maske. Einige Leute trugen sogar eine normale Gesichtsmaske zusätzlich zu ihrer N95-Maske. Andere sahen wie totale Idioten aus, die seltsame Plastikschilder über dem Kopf trugen.

Ganz am Anfang dachte ich mir, dass die Gesichtsmasken vielleicht die Ausbreitung von Covid stoppen würden, aber das war, bevor ich mich wirklich eingehend damit befasst hatte und feststellte, dass die Masken völlig nutzlos waren. Als ich erkannte, dass sie nichts bewirken, weigerte ich mich, eine Gesichtsmaske zu tragen.

Aber die meisten Menschen dachten nicht selbst nach, sondern fügten sich einfach der Botschaft und trugen die Gesichtswindeln, weil die Experten und die Regierung es ihnen sagten.

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass sich die Wissenschaft inzwischen geändert hat!

Eine kürzlich in der angesehenen Cochrane Library veröffentlichte Studie hat ergeben, dass Gesichtsmasken nicht dazu beitragen, die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern. Das Interessante daran ist, dass mehrere der in diesem Bericht zitierten Studien aus der Zeit der Schweinegrippe-Pandemie von 2009 stammen, sodass hier Daten von vor langer Zeit enthalten sind.

Bei der Auswertung von Daten aus zwölf verschiedenen Studien wurde festgestellt, dass das Tragen von medizinischen/chirurgischen Masken die Ausbreitung von Covid und anderen grippeähnlichen Krankheiten mehr oder weniger nicht verhindert.

Das Tragen von Masken in der Bevölkerung macht wahrscheinlich nur einen geringen oder gar keinen Unterschied im Hinblick auf das Auftreten von laborbestätigter Influenza/SARS-CoV-2 im Vergleich zum Nichttragen von Masken.

Wow, das ist eine bahnbrechende Nachricht. Es sieht so aus, als hätte sich die Wissenschaft geändert. Gesichtsmasken sind jetzt offiziell nutzlos.

Aber was ist mit den moderneren N95-Masken?

Würden sie nicht helfen, die Verbreitung von Covid zu verhindern?

Sie fanden mit geringer Sicherheit Hinweise darauf, dass die N95-Masken im Vergleich zu normalen Gesichtsmasken bei grippeähnlichen Erkrankungen wirksam sein könnten, allerdings…

Die Verwendung von N95/P2-Atemschutzmasken im Vergleich zu medizinischen/chirurgischen Masken macht wahrscheinlich nur einen geringen oder gar keinen Unterschied für das objektive und genauere Ergebnis einer im Labor bestätigten Influenza-Infektion.

Mit anderen Worten: Selbst die N95-Masken bringen nicht wirklich viel.

Aber das war noch nicht alles, was in der Studie untersucht wurde. Sie untersuchten auch die Handhygiene. Hatte das ständige Händewaschen und die Verwendung von Handdesinfektionsmitteln eine Wirkung?

In dieser Studie wurde nicht speziell die Handhygiene gegen Covid untersucht, sondern vielmehr, wie sie sich auf grippeähnliche Erkrankungen auswirkt.

Die gepoolten Daten zeigten, dass die Händehygiene mit einer relativen Verringerung der Atemwegserkrankungen um 11 % vorteilhaft sein kann… In absoluten Zahlen würde dieser Vorteil zu einer Verringerung von 200 Ereignissen pro 1000 Personen auf 178 pro 1000 Personen führen.

Es hat also den Anschein, dass das Händewaschen eine kleine Wirkung bei der Verhinderung der Verbreitung von Atemwegserkrankungen im Allgemeinen hat.

Ich bezweifle nicht, dass Gesichtsmasken absolut nichts zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid beigetragen haben, aber ich möchte die Schlussfolgerung der Autoren der Studie einbeziehen. Sie weisen darauf hin, dass das hohe Risiko einer Verzerrung und die relativ geringe Einhaltung der Maßnahmen die Fähigkeit der Autoren einschränken, eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen.

Es besteht Unsicherheit über die Auswirkungen von Gesichtsmasken. Die geringe bis mäßige Sicherheit der Evidenz bedeutet, dass unser Vertrauen in die Effektschätzung begrenzt ist… Die gepoolten Ergebnisse der RCTs zeigten keine eindeutige Verringerung der Virusinfektionen der Atemwege durch die Verwendung von medizinischen/chirurgischen Masken. Es gab keine eindeutigen Unterschiede zwischen der Verwendung von medizinischen/chirurgischen Masken im Vergleich zu N95/P2-Atemschutzmasken bei Beschäftigten im Gesundheitswesen…Handhygiene kann wahrscheinlich die Belastung durch Atemwegserkrankungen geringfügig verringern.

Da haben Sie es also. Es scheint, dass Gesichtsmasken und N95-Atemschutzmasken NUTZLOS sind, wenn es darum geht, die Ausbreitung nicht nur von Covid, sondern auch von anderen Krankheiten wie der Grippe zu verhindern.

Die Händehygiene scheint einen kleinen Effekt bei der Verhinderung von Atemwegserkrankungen zu haben, aber ich denke, wenn man sich nur mit Covid befasst, hat sie wahrscheinlich einen vernachlässigbaren Effekt.

Das norwegische Gesundheitsinstitut hat bereits festgestellt, dass die Händehygiene nur einen geringen Einfluss auf die Covidinfektionen hat, was bedeutet, dass es nichts bringt, während der Covidzeit wie ein Verrückter Handdesinfektionsmittel zu benutzen. Es hat wahrscheinlich mehr geschadet als genützt, denn Handdesinfektionsmittel sind wirklich schlecht für die Haut und lassen sie trocken, rissig und blutig werden.

Aber das war jedem klar, der selbst ein wenig nachgedacht hat. Die Gesichtsmasken sind nicht luftdicht, nicht einmal die N95, sodass bei jedem Atemzug viel Luft durch die Lücken ein und aus geht. Außerdem ist das Covid-Virus selbst so unglaublich klein, dass es die Gesichtsmaske selbst durchdringen kann.

Außerdem kann das Covidvirus Menschen über die Augen infizieren, wenn Sie also eine Gesichtsmaske tragen, sollten Sie auch eine Schutzbrille tragen! Das wäre so, als würde man sich nur am Körper, aber nicht im Gesicht mit Sonnenschutz eincremen. Wenn man sich schon maskiert, dann sollte man es auch richtig machen und dabei nicht wie ein Vollidiot aussehen! Warum benutzt man nicht einfach eine Gasmaske, dann hat man im Vergleich zu den Gesichtswindeln einen echten Schutz vor Krankheit!

Eine andere Sache, an die die Leute bei Gesichtsmasken nicht denken, ist, dass sie eigentlich ziemlich unhygienisch sind. Man trägt sie den ganzen Tag, und auf der Innenseite der Maske sammelt sich stundenlang Dreck an, der feucht und warm ist. Der perfekte Ort für Bakterien. Und dann atmet man das ein!

Das ist das Unglaubliche an der ganzen Sache. Die Logik war zum Fenster hinausgeworfen, niemand dachte daran, dass diese Gesichtsmasken vielleicht nicht gut waren.

Vor 20 Jahren gab es sogar noch Logik. Damals, im Jahr 2003, wurden die Geschäfte in Australien davor gewarnt, die gesundheitlichen Vorteile von Gesichtsmasken zu übertreiben, um bei den Menschen, die Angst vor SARS hatten, Kasse zu machen, da sie sonst hohe Geldstrafen riskierten.

20 Jahre später werden plötzlich allen Menschen Gesichtsmasken aufgedrängt, obwohl es keinen Beweis dafür gibt, dass sie Krankheiten verhindern.

Ich werde die Gesichtsmasken nicht tragen. Ich werde frei sein und ich werde glücklich sein!