Big-Pharma will noch mehr Gewinn und daher warnt Bill Gates schon mal vor einer neuen und schrecklicheren Pandemie

Bill Gates hat davor gewarnt, dass die nächste Pandemie schlimmer sein wird als COVID-19, und sie wird auch „menschengemacht“ sein. Der Mitbegründer von Microsoft sagte, die nächste Pandemie werde „viel brutaler“ sein als die leichten Erkältungssymptome, die das Coronavirus mit sich brachte.

Gates sagte am Montag vor der Denkfabrik Lowy Institute in Sydney, dass die herrschende Klasse ihre „Differenzen“ beiseite legen und zusammenarbeiten müsse, um die Öffentlichkeit zu kontrollieren und sich auf den nächsten Virus vorzubereiten. Er rief zu größerer globaler Zusammenarbeit auf, wobei er die Covid-19-Pandemie als Beispiel dafür anführte, wie Länder ihren Würgegriff über die Menschheit und die Sklavenklasse verbessern könnten.

Laut Daily Mail UK möchte Gates, dass die Welt Australiens totalitäre Kontrolle und Psyop nachahmt, bei der sich die Menschen bereitwillig ihren Herren beugen und freiwillig ihre unveräußerlichen Rechte aufgeben. „Vergleichen Sie die wirtschaftlichen Kosten der Vorbereitung auf die nächste Pandemie mit den Kosten dieser Pandemie: über 10 Billionen Dollar wirtschaftlicher Verlust“, sagte er. „Bei der Pandemie waren wir dumm, weil wir nicht über die Mittel, die Praxis und die globalen Kapazitäten verfügten, um in Bereitschaft zu sein, wie wir es bei Bränden oder Erdbeben tun.

Gates lobte die australische Politik, die dazu beigetragen hat, die Infektionsraten niedrig zu halten, bevor die Impfstoffe auf den Markt kamen. „Besonders hervorzuheben ist, dass Australien und etwa sieben weitere Länder schon früh eine bevölkerungsweite Diagnostik durchgeführt und Quarantänebestimmungen erlassen haben“, sagte er.

Die totale Kontrolle über die Bevölkerung bedeutet, dass sich COVID nicht ausbreitet, wie es scheint. „Das bedeutete, dass man die Infektionsrate im ersten Jahr, als es noch keine Impfstoffe gab, niedrig hielt.

„Das Einzige, was noch in der Schwebe ist, ist die Frage, ob wir auf globaler Ebene und auf regionaler und nationaler Ebene in der Lage sind, im Falle einer Bedrohung (durch eine Infektionskrankheit) so zu handeln, dass sie sich nicht global ausbreitet“, sagte Gates. „Wir müssen alle fünf Jahre eine umfassende Übung zur Pandemiebereitschaft auf Länder- und Regionalebene durchführen, und wir brauchen eine globale Gruppe, die alle bewertet.

Gates fügte hinzu, dass er Chinas offensichtliches Sklavensystem für gut halte. „Ich sehe Chinas Aufstieg als einen großen Gewinn für die Welt … die derzeitige Mentalität der USA gegenüber China, die erwidert wird, ist eine Art Lose-Lose-Mentalität.“ Das bedeutet, dass er die totale Kontrolle und eine schlimmere Sklaverei als die, unter der wir jetzt leben, für einen „Gewinn“ hält. Aber für wen? Sicherlich für diejenigen, die in der Sklavenklasse sind.