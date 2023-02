„Das wäre ein riesiger Skandal“: Pfizer-Direktor besorgt über impfinduzierte Menstruationsunregelmäßigkeiten

Project Veritas hat am Donnerstag ein weiteres Undercover-Video von Pfizer-Direktor Jordan Trishton Walker veröffentlicht, in dem er seine Besorgnis über die reproduktive Gesundheit von Frauen nach der Verabreichung des Impfstoffs Covid äußert.

Project Veritas hat letzte Woche ein brisantes Undercover-Video veröffentlicht, in dem ein Pfizer-Direktor zugibt, dass der Pharmakonzern mit gefährlichen Funktionserweiterungen bei Covid-19 experimentiert, um mehr Geld mit Impfstoffen zu verdienen.

Project Veritas veröffentlichte am Mittwochabend ein brisantes Video, in dem Jordon Trishton Walker, Pfizer Director of Research and Development, Strategic Operations, zugibt, dass der Pharmariese die „Mutation“ von Covid-19 durch „gezielte Evolution“ erforscht, damit das Unternehmen weiterhin von Impfstoffen profitieren kann.

„Eines der Dinge, die wir untersuchen, ist die Frage, warum wir es [COVID] nicht einfach selbst mutieren, so dass wir – präventiv – neue Impfstoffe entwickeln können, richtig? Das müssen wir also tun. Wenn wir das tun, besteht allerdings das Risiko, dass – wie Sie sich vorstellen können – niemand eine Pharmafirma haben will, die die verdammten Viren mutiert“, sagte Walker dem Undercover-Journalisten von Project Veritas.

Und jetzt das…

Jordon Trishton Walker teilte seine Besorgnis über die reproduktive Gesundheit von Frauen nach der Verabreichung des Covid-Impfstoffs.

„Es gibt etwas Unregelmäßiges bei den Menstruationszyklen. Das müssen die Leute, also im Nachhinein, untersuchen“, sagte Walker zu dem Undercover-Journalisten von PV.

„Der [COVID]-Impfstoff sollte das [den Menstruationszyklus] nicht beeinträchtigen. Wir wissen es also nicht wirklich“, sagte er.

„Ich hoffe, dass wir nicht herausfinden, dass diese mRNA irgendwie im Körper verbleibt und – weil sie etwas Hormonelles beeinflussen muss, um den Menstruationszyklus zu beeinflussen“, fügte Walker hinzu.

„Ich hoffe, dass wir in der Folge nicht etwas wirklich Schlimmes entdecken“, sagte er. „Wenn etwas in der Folgezeit passieren würde und es wäre wirklich schlimm? Ich meine, das Ausmaß dieses Skandals wäre enorm.“

