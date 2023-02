Chelsea Clinton gehört zu einer Gruppe, die will, dass die WHO Online-Fehlinformationen bekämpft

Chelsea Clinton gehört zu einer Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr Befugnisse für die Bekämpfung künftiger Pandemien erhält. Die Empfehlung wurde in einem zwölfseitigen Artikel in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht.

Die Gruppe fordert die WHO außerdem auf, gegen Fehlinformationen im Internet vorzugehen. Im Laufe der Pandemie haben jedoch Beamte und Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens einige Behauptungen widerlegt, die sich als wahr herausgestellt haben, was sie zu unzuverlässigen Quellen für „maßgebliche“ Informationen macht.

„Auf der ganzen Welt haben sich Desinformations- und Fehlinformationskampagnen über soziale Medienplattformen schnell verbreitet“, heißt es in dem Bericht.

„Eine Resolution der Weltgesundheitsversammlung könnte auf spezifische Maßnahmen zur Bekämpfung von Fehlinformationen drängen, wie nachhaltige nationale Kampagnen zur Gesundheitskompetenz, die auf die Gemeinschaften zugeschnitten sind und in enger Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft entwickelt und umgesetzt werden.“

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

Der Bericht mit dem Titel „Menschenrechte und die COVID-19-Pandemie: eine retrospektive und prospektive Analyse“, der zuerst von der New York Post entdeckt wurde, fordert einen „globalen Finanzierungsmechanismus“, um jährlich 48 Milliarden Dollar von den USA und anderen vermögenden Ländern für „Notfallausgaben im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ zu erhalten.

„Die globale Gesundheitskrise, mit der wir konfrontiert sind, kann in eine historische Chance verwandelt werden, um eine gerechte globale Gesundheits- und Menschenrechtsarchitektur zu schaffen, die Gesundheitssicherheit und Gerechtigkeit fördert“, schreiben Clinton und andere gleich gesinnte Befürworter der öffentlichen Gesundheit.

„Dies bedeutet, dass die Länder mit hohem Einkommen wesentlich mehr Mittel zur Unterstützung der Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen bereitstellen müssen“, fügten sie hinzu.