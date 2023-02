Am Donnerstag nahm der russische Präsident Wladimir Putin an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad teil. In seiner Rede, in der er den historischen Sieg Russlands über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg würdigte, hielt er sich nicht zurück und wetterte gegen die aktuellen Entscheidungen Berlins zum Krieg in der Ukraine.

„Unglaublich, aber Tatsache: Wir werden wieder einmal von deutschen Panzern bedroht, auf deren Seiten Kreuze gemalt sind“, sagte Putin in einer provokanten Erklärung, die an die Bilder der Nazi-Invasion erinnerte.

„Diejenigen, die erwarten, auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, verstehen offenbar nicht, dass ein moderner Krieg mit Russland für sie völlig anders verlaufen wird. Wir sind nicht diejenigen, die unsere Panzer an ihre Grenzen schicken“, fügte Putin hinzu, während er sagte, Russland sei sich seines Sieges sicher, und unheilvoll warnte, dass „wir mehr als nur Panzer einsetzen werden“.

„Diese Mächte, die versuchen, einen unerklärten Krieg gegen Russland zu führen, werden eine harte Antwort auf ihre Aktionen erhalten“, sagte der Präsident laut der Übersetzung der staatlichen Medien.

Die Stadt, in der die Gedenkfeier stattfand, heißt seit 1961 Wolgograd, eine Änderung, die im Zuge der Entstalinisierung erfolgte:

Putin hatte zuvor Blumen an der ewigen Flamme auf dem Mamajew-Kurgan niedergelegt, einem Hügel, auf dem ein Großteil der Kämpfe stattfand und der heute den Museumskomplex „Schlacht von Stalingrad“ und die berühmte Statue „Das Vaterland ruft“ beherbergt.

Die entscheidende Schlacht von August 1942 bis Februar 1943 war für den Ausgang des Zweiten Weltkriegs von entscheidender Bedeutung, da sie mit der Kapitulation von Hitlers 6. Armee endete und die erste verheerende Kapitulation Berlins bedeutete, die den Weg für den Sieg der Alliierten im Mai 1945 ebnete. Insgesamt starben jedoch in nur 6 Monaten Kampfzeit schätzungsweise 2 Millionen deutsche und sowjetische Soldaten und Zivilisten.

Die Zahl der sowjetischen Soldaten, die bei der Verteidigung der Stadt ums Leben kamen, wird allgemein auf 750.000 bis 1,1 Millionen geschätzt. Deswegen lobte Putin in seiner Rede zum 80. Jahrestag der entscheidenden Nazi-Niederlage auch den russischen Mut und die Entschlossenheit. „Ein solches Maß an Widerstand, Selbstaufopferung und geistiger Kraft war für den Feind unbesiegbar, unbegreiflich und erschreckend“, sagte er.

Archivfoto der deutschen Panzer nach der Schlacht von Stalingrad.

Er sagte, die Schlacht von Stalingrad zeige für alle Zeiten den „Mut unserer Soldaten und das Talent ihrer Befehlshaber“ – und zog dabei Parallelen zu den aktuellen Militäroperationen Russlands in der Ukraine.

„Die Verteidiger von Stalingrad … haben uns ein großes Erbe hinterlassen: die Liebe zum Vaterland, die Bereitschaft, seine Interessen und seine Unabhängigkeit zu verteidigen und trotz aller Widrigkeiten Widerstand zu leisten“, sagte er.