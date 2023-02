Explosives Pfizer-Video, das mit versteckter Kamera aufgenommen wurde, jetzt auf Deutsch

Corona ein Goldesel, Pfizer lässt Skandal-Berichte löschen – Project Veritas lässt nicht locker

Einer US-Aktivistengruppe gelang der Coup, über Interviewaufnahmen brisante Aussagen eines Pfizer-Mitarbeiters zu Virus- und Impfstoffmanipulationen zu erhalten.

Von YouTube wurde das Video wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Plattform-Richtlinien gelöscht. Medien in den USA und Deutschland ignorieren es.

Das fingierte „Date“ fand in einem New Yorker Restaurant statt. Während des Gesprächs erzählte der Pfizer-Mitarbeiter Walker sehr freimütig, auffällig amüsiert und ambitioniert über brisante Interna seiner Arbeit.

Laut Walker sei das Ereignis der weltweiten COVID-19-Pandemie der eindeutige „Goldesel“ (money cow) für das Unternehmen.

Direkt zum Video: