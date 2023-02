DU kannst beweisen, dass die COVID-Impfstoffe Menschen aller Altersgruppen töten und sofort eingestellt werden sollten

Steve Kirsch

Mit Hilfe einer neuen Analysetechnik kann nun jeder beweisen, dass es keinen Zweifel mehr daran gibt, dass die Impfstoffe die Lebenserwartung ALLER, die sie einnehmen, verkürzen. Sie sollten sofort gestoppt werden.

Aktualisierung um 12pm PST 31/1/23

Diese Kritik ist überzeugend, aber falsch. Wenn jeder erst 10 Tage vor Ende 2022 zum letzten Mal geimpft wurde, wäre das Verhältnis immer noch 0,5, wenn die Impfstoffe vollkommen sicher wären, weil die Todesrate in den vergangenen 10 Tagen gleichmäßig über die Zeit verteilt wäre.

Mir ist aufgefallen, dass mir in einigen Formeln ein Fehler unterlaufen ist, deshalb habe ich die Zahlen noch einmal überarbeitet.

Da die Ungeimpften zu den Geimpften übergehen, sterben in den späteren Monaten weniger Ungeimpfte, so dass es weniger ungeimpfte Todesfälle gibt, was das Verhältnis für die Geimpften auf weniger als 0,5 verschiebt.

Ich verwende derzeit das Datum der letzten Impfung als Ausgangspunkt und glaube, dass es korrekter wäre, das Datum der ersten Impfung zu verwenden. Darüber denke ich noch nach.

Zusammenfassung

Dies ist der wichtigste Artikel, den ich je in meinem Leben geschrieben habe.

Er zeigt eine neuartige Methode, mit der jeder beweisen kann, dass die COVID-Impfstoffe bei jedem, der sie nimmt, unabhängig vom Alter, zu einem vorzeitigen Tod führen. Sie brauchen mir also nicht zu glauben. Sie können die Daten selbst sammeln und dieselbe Analyse durchführen, die ich gemacht habe. Das ist ganz einfach. Ich habe etwa eine Stunde gebraucht, um die Daten zu sammeln und zu analysieren.

Die Methodik ist sowohl technisch fundiert als auch objektiv. Jeder kann seine eigenen Daten erheben, auch jeder Staat in den USA und viele ausländische Regierungen. Ich sage voraus, dass niemand nachschauen wird. Das sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen.

Ich habe den britischen Professor Norman Fenton gebeten, die von mir hier verwendete Methode zu kritisieren. Mehr über ihn im Text unten. Fazit: Die von mir angewandte Methode (die er vorher noch nicht kannte) gefiel ihm, er bestätigte die Berechnungen in der nachstehenden Abbildung, und ihm war keine Möglichkeit bekannt, wie die Schlussfolgerung rechtmäßig in Frage gestellt werden könnte. Es gibt immer alle möglichen Argumente wie „Ihre Studie wurde nicht vom IRB genehmigt“ oder „Ihre Studie ist unethisch, weil Sie sich mit den Todesfällen durch den COVID-Impfstoff befassen“, aber das sind genau das: Argumente, die nur vorgeschoben sind.

Um zu beweisen, dass mein Artikel nicht angefochten werden kann, habe ich einen einzigartigen Ansatz entwickelt, der ebenfalls fair, gründlich und transparent ist. Ich biete öffentlich jedem, der glaubt, dass die Daten das Gegenteil von dem zeigen, was ich behauptet habe, das 10-fache Ihres Einsatzes an. Einzelheiten zu diesem Angebot finden Sie im Text unten. Wenn Sie glauben, dass ich mich geirrt habe, können Sie innerhalb weniger Tage $25K in $250K verwandeln!

In diesem Artikel wird beschrieben, wie eine einfache objektive Analyse objektiver Todesdaten (Alter, Sterbedatum, Datum der letzten COVID-Impfung) verwendet werden kann, um zweifelsfrei zu beweisen, dass die COVID-Impfstoffe die Lebenserwartung verkürzen und sofort gestoppt werden sollten.

Dies erklärt, warum alle Gesundheitsbehörden der Welt ihre Daten geheim halten; ihre Daten würden offenbaren, dass alle Regierungen der Welt Millionen von Menschen weltweit umgebracht haben. Keine Regierung will das offenlegen. Sie werden nicht mit mir darüber diskutieren. Sie werden versuchen, diesen Artikel zu zensieren, weil sie sich nicht vor der Wahrheit verstecken können. Oder sie werden versuchen, FUD zu erzeugen, indem sie behaupten, die Umfrage sei verzerrt, ohne die Verzerrung zu beschreiben.

Ich sage voraus, dass dieser Artikel von der Mainstream-Presse und der medizinischen Fachwelt ignoriert werden wird. Je länger sie mich ignorieren, desto schlechter wird es für sie aussehen. Die erste Regel bei Löchern lautet: Wenn man sich in einem Loch befindet, sollte man aufhören zu graben.

Solange es keinen schwerwiegenden Fehler in meiner Methodik gibt oder jemand genau erklären kann, wie die Befragung „meiner Anhänger“ eine verzerrte Stichprobe ergibt, die die Zahlen für die Geimpften verschiebt, oder uns einen umfassenderen, vertrauenswürdigen Datensatz zeigt, ist das Spiel jetzt vorbei.

Wenn die Impfstoffe sicher sind, hätte die CDC diese Analyse unter Verwendung landesweiter Daten schon vor langer Zeit erstellen müssen. Es ist trivial, dies zu tun. Warum haben sie es nicht getan? Die Antwort ist einfach: Weil sie wissen, dass es die Geschichte auffliegen lassen und der Welt beweisen würde, dass sie inkompetente Narren sind.

Wenn Sie mir das Gegenteil beweisen wollen, lassen Sie uns die landesweiten Daten aus allen Bundesstaaten sammeln und veröffentlichen. Alles, was wir brauchen, ist das Alter, das Todesdatum und das Datum der letzten COVID-Impfung. Das verstößt nicht gegen HIPAA oder die Privatsphäre einer toten Person, da es keine personenbezogenen Daten gibt.

Aber die Staaten werden sich weigern, diese Daten herauszugeben, weil sie wissen, dass sie dann am Ende sind.

Also werden sie in der Zwischenzeit sagen: „Eure Umfrage ist verzerrt“. Aber niemand kann die „Verzerrung“ erklären, die das Ergebnis erklärt, denn meine Leser haben KEINE KONTROLLE über das Datum, an dem ihre Freunde geimpft wurden, ihr Alter oder das Datum, an dem sie gestorben sind.

Meine Leser sind vielleicht wohlhabender als der durchschnittliche Amerikaner, also ist das eine Verzerrung. Aber wenn der Impfstoff wohlhabende Menschen tötet, haben wir ein Problem. Meine Leser sind vielleicht intelligenter als der Durchschnittsamerikaner, also ist das eine Voreingenommenheit. Vielleicht haben sie auch intelligentere Freunde. Man könnte also argumentieren, dass diese Umfrage lediglich zeigt, dass intelligente Menschen durch den Impfstoff getötet werden. Das MUSS ein Grund zum Aufhören sein.

Oder Sie könnten argumentieren, dass meine Leser weniger intelligent sind als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und noch einmal: Sofern Sie nicht versuchen, eine Gesellschaft auszurotten, sollte das eine Stoppbedingung sein, da es unethisch ist.

JEDER KANN MEINE UMFRAGE WIEDERHOLEN, wenn Sie sie für „voreingenommen“ halten. Die New York Times könnte meine Umfrage wiederholen und beweisen, dass ich falsch liege.

Aber sie werden es nicht tun.

Und das sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen, nicht wahr?

Wenn sie mit diesem Artikel argumentieren wollen, müssen SIE uns IHRE Daten vorlegen und nicht mit Argumenten herumfuchteln, um FUD zu erzeugen, die keine beweiskräftige Grundlage haben.

Das Spiel ist vorbei. Wir haben gewonnen. Sie können sich nicht länger vor der Wahrheit verstecken.

Wir werden sehen, ob jemand diesen Artikel anfechten und das 10-fache seines Einsatzes erhalten möchte, wenn er Recht hat. Los geht’s!

Einführung

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung meines Artikels mit dem Titel „Die Todesfälle zeigen, dass die COVID-Impfstoffe weltweit die Lebenserwartung verkürzen„. In diesem Artikel wird John Beaudoin dafür gewürdigt, dass er als Erster erkannt hat, dass die Verknüpfung von Todesfällen und Impfungen (eine Tabellenverbindung) der Schlüssel zur Beendigung der falschen Darstellung ist.

In diesem Artikel zeige ich eine clevere neue Methode zur Analyse der Sterbe- und Impfdaten, die einfach und objektiv ist; sie beruht auf einer einfachen Teilung zweier Zeitmessungen.

Die Umfrage

Vor einem Monat, am 25. Dezember 2022, habe ich die unten stehende Umfrage angekündigt.

In der Umfrage wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie jemanden kennen, der 2020, 2021 oder 2022 gestorben ist.

Wenn sie jemanden kannten, sollten sie einfach objektive Fakten über den Todesfall angeben: Alter, Todesdatum und, falls geimpft, das Datum der letzten Impfung.

Wenn die Personen mehr als eine Person kannten, die in diesem Zeitraum gestorben ist, geben Sie einfach die Person an, die Ihnen am besten bekannt ist (z. B. Familienmitglied oder Freund).

Bis zum 29. Januar 2023 habe ich 1.634 Antworten erhalten. Die vorliegende Analyse befasst sich mit den Antworten.

Wir berücksichtigen nur OBJEKTIVE Daten und unsere Analyse ist OBJEKTIV. Es geht nur um Mathematik.

Wenn die Impfstoffe zum Tod führen, wird die Analyse dies aufzeigen.

Methodik

Die Analyse erfolgt anhand der „Tage in der Kategorie vor dem Tod“ geteilt durch die „möglichen Tage in der Kategorie, wenn man bis zum Ende des Beobachtungszeitraums gelebt hätte.“

Wir tun dies sowohl für vaxxierte als auch für nicht vaxxierte Personen… über alle Altersgruppen hinweg und auch in verschiedenen Altersbereichen, die ich willkürlich ausgewählt habe. Sie können Ihre eigenen wählen, wenn Ihnen die von mir gewählten Alterskategorien nicht gefallen. Es wird das Ergebnis nicht verändern.

Die Methode funktioniert folgendermaßen (Dank an Clare Craig, die diese Formulierung vorgeschlagen hat):

Stellen Sie sich einen Zeitplan für die Jahre 2021 und 2022 vor. Für die Ungeimpften würden wir eine gleichmäßige Verteilung der Todesfälle über die Zeit erwarten, abgesehen von saisonalen Unterschieden. Für jede Person können wir vergleichen, wie lange sie in diesem Zeitraum gelebt hat und wie lange sie hätte leben können. Einige wenige, die früh gestorben sind, hätten nur einen winzigen Bruchteil ihres Potenzials gelebt und einige wenige, die spät gestorben sind, einen großen Bruchteil. Die meisten werden jedoch dazwischen liegen und der Mittelwert wird 0,5 betragen. Bei den Geimpften beginnt die Uhr mit dem Datum der letzten Impfung. Bei einem harmlosen Impfstoff würden wir jedoch immer noch genau die gleiche Verteilung erwarten – einige wenige früh, einige wenige spät und die meisten in der Mitte mit einem Mittelwert von 0,5. Wenn der Impfstoff tödlich wäre, gäbe es mehr Todesfälle in der Frühphase. Das durchschnittliche Verhältnis zwischen gelebtem Leben und Leben, das hätte gelebt werden können, würde unter 0,5 fallen.

Bei einem Verhältnis von=((Zeit in der Kategorie)/(mögliche Zeit in der Kategorie)) und dem Wissen, dass die Person irgendwann im Zeitraum Januar 2021-Dezember 2022 gestorben ist, ergibt sich Folgendes:

Wenn die Intervention (d. h. die Impfung) nichts bewirkt, ist das Verhältnis = 0,5 Wenn die Erfindung die Lebensdauer verkürzt, Verhältnis <.5 Wenn die Intervention die Lebensdauer verlängert, ist das Verhältnis > .5

So einfach ist das. Das Wichtigste ist, dass das Verhältnis uns sagt, ob die Intervention hilfreich, neutral oder schädlich ist.

Die Analyse ist unabhängig davon, wie schnell Menschen sterben. Die Tatsache, dass ältere Menschen schneller sterben als jüngere, ist unerheblich. Vorerkrankungen usw. spielen keine Rolle.

Man könnte argumentieren, dass die Menschen, die zuerst geimpft wurden, anfälliger waren und mit größerer Wahrscheinlichkeit starben, so dass sich die Sterblichkeitsrate in einer bestimmten Kategorie im Laufe der Zeit ändert, aber dieser Effekt ist nicht sehr groß. Ich habe die Zahlen für diejenigen, die gestorben sind und zuletzt im Jahr 2022 geimpft wurden, durchgerechnet, und die Zahlen sind alle kleiner als 0,5. Sie können mich gerne eines Besseren belehren, aber das müssen Sie mit Beweisen tun, d. h. mit konkreten Abfragen und nicht mit Argumenten, die mit der Hand gefuchtelt werden. Zahlen sprechen.

Bislang hat jeder, der meint, dies entkräften zu können, nur handfeste Argumente und keine Analyse vorgelegt.

Tut mir leid, aber das ist nicht sehr überzeugend.

Einschränkungen

Meine Umfrage umfasst Berichterstatter aus der ganzen Welt, aber alle Leser sprechen Englisch und 70 % sind in den USA. Die Daten können nur für die USA und auch für bestimmte Impfstoffe analysiert werden, aber im Folgenden schließe ich alle Datensätze ein, um zu zeigen, dass ich keine Rosinenpickerei betreibe, und auch um mehr Stabilität in die Zahlen zu bekommen (weniger Datenpunkte erzeugen mehr Rauschen).

Die Personen, die geantwortet haben, sind meine Anhänger und meist selbst nicht geimpft. Sie berichten über den Tod der Person, die sie am besten kennen, egal ob geimpft oder nicht geimpft. Ich fordere die Faktenprüfer auf, zu überprüfen, ob die Leute sich an die Anweisungen gehalten haben, die sie erhalten haben. Es werden mehr geimpfte Todesfälle gemeldet, einfach weil 75 % der US-Bevölkerung geimpft sind.

Der prozentuale Anteil der nicht geimpften Todesfälle an der Gesamtzahl der Todesfälle betrug 29 % (222/(222+542)).

Man könnte nun denken: „Ah ha! Das beweist, dass die Ungeimpften häufiger sterben als die Geimpften, denn nur 25 % der Todesfälle sollten auf die Geimpften entfallen, was beweist, dass die Impfstoffe Leben retten!“

Nein, es beweist nur, dass ungeimpfte Menschen sich mit anderen ungeimpften Menschen herumtreiben und mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit ihre Todesfälle melden.

Dies ist für unsere Umfrage aus zwei wichtigen Gründen sehr hilfreich:

Sie gibt uns genügend Daten sowohl in den geimpften als auch in den ungeimpften Bereichen, so dass wir sinnvolle Vergleiche zwischen den beiden Bereichen anstellen können. Ich kann nicht der Voreingenommenheit bezichtigt werden, z. B. dass ihr Anti-Vaxxer nur über geimpfte Todesfälle berichtet, um die Impfung schlecht aussehen zu lassen. Das ist eindeutig nicht der Fall… sie berichten über unverhältnismäßig viele ungeimpfte Todesfälle. Es sieht also sehr glaubwürdig aus, weil es mit dem übereinstimmt, was man zu sehen erwartet.

Beachten Sie, dass die Mischung aus vaxxierten und nicht vaxxierten Todesfällen für diese Analyse unerheblich ist. Jede Kohorte wird unabhängig untersucht. Wenn ich 50 % vaxxierte und 50 % nicht vaxxierte Todesfälle hätte, wären die Ergebnisse genau die gleichen.

Es ist wichtig anzumerken, dass meine Anhänger das Todesdatum von ungeimpften und geimpften Personen nicht bestimmen können (es sei denn, sie haben gottgleiche Kräfte). Außerdem habe ich die Kontaktdaten für alle Aufzeichnungen, so dass sie stichprobenartig überprüft werden können, um sicherzustellen, dass die Leute meine Anweisungen befolgt haben, die ihnen am besten bekannte Person zu melden.

Es gibt eine Verzerrung bei der Erinnerung, da die Leute eher Todesfälle melden, die erst vor kurzem eingetreten sind. Dadurch verschiebt sich der durchschnittliche Todeszeitpunkt nach rechts. Aus diesem Grund liegt der Wert für Ungeimpfte bei > 0,5 (dazu später mehr).

Bei geimpften Personen gibt es auch eine Verzerrung bei gesunden Patienten. Wenn man in wenigen Tagen an einer tödlichen Krebserkrankung stirbt, würden sich die meisten Menschen nicht impfen lassen.

Es gibt eine gewisse Saisonabhängigkeit bei den Todesfällen, die die Dinge etwas verzerren könnte. Bei den unter 60-Jährigen ist er minimal und bei den älteren Menschen gering. Aber wir betrachten einen Zeitraum von 2 Jahren, so dass es keinen großen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften geben sollte.

Spielen

Es war nicht möglich, die Umfrage zu manipulieren, da niemand, auch ich nicht, wusste, wie ich die Daten auswerten würde, bis die Daten gesammelt waren.

Es gab eine Person, die einen falschen Eintrag gemacht hat (Datensatz Nr. 260), aber das wurde leicht entdeckt und entfernt.

Der Stichtag für die Analyse lag vor der Abfassung dieses Artikels, so dass jeder, der versucht, die Daten zu verunreinigen, keinen Erfolg haben wird, da neue Datensätze nicht in die Analyse einbezogen werden.

Transparenz

Die Datenbank war während der gesamten Zeit, in der die Daten gesammelt wurden, öffentlich zugänglich. Wenn ein Datensatz übermittelt wird, erscheint er in der öffentlichen Ansicht.

Überprüfungen

Es wurden keine Einträge gelöscht (mit Ausnahme von Datensatz 260, der eindeutig manipuliert wurde) oder geändert, was anhand des Änderungsprotokolls der Daten überprüft werden kann. Die Datenbank wird von einer Drittfirma gehostet.

Es gibt ein Feld „Integritätsprüfung“, in dem angegeben ist, welche Datensätze eine einfache Prüfung auf Unbedenklichkeit bestanden haben, z. B. Datum geimpft < Datum gestorben. Nur diese Datensätze wurden verarbeitet.

Ich habe die Kontaktinformationen für jeden Berichterstatter. Ich freue mich darauf, von jeder Mainstream-„Faktencheck“-Organisation kontaktiert zu werden, die bereit ist, auf Video aufgenommen zu werden, während wir den Artikel diskutieren. Ich bin gerne bereit, die Kontaktinformationen für jede Zeile in der Umfrage zur Verfügung zu stellen, damit der Faktenprüfer überprüfen kann, ob jeder Eintrag rechtmäßig ist.

Erwartungen

Es ist davon auszugehen, dass Menschen, die in den Jahren 2021 bis 2022 sterben, gleichmäßig über den gesamten Zeitraum verteilt sterben (es gibt eine gewisse Saisonabhängigkeit, so dass die Zahl nicht gleichmäßig über die Kalendermonate verteilt ist). Ohne Verzerrungen würden wir daher erwarten, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in jedem zweijährigen Beobachtungszeitraum 1 Jahr beträgt. Also ein Verhältnis von 0,5. Die Saisonalität hebt sich auf.

Aber aufgrund von Verzerrungen bei der Erinnerung (da wir die Menschen bitten, sich an ihre Todesfälle zu erinnern, anstatt staatliche Aufzeichnungen zu verwenden), würden wir erwarten, dass die Zahl derer, die in jüngerer Zeit sterben, verzerrt ist, so dass wir vielleicht ein Verhältnis von 0,55 für die Ungeimpften sehen würden.

Die Geimpften profitieren sowohl von der Verzerrung bei der Erinnerung als auch von der Verzerrung bei den gesunden Patienten, so dass das Verhältnis bei 0,58 oder mehr liegen könnte.

Wenn die Impfstoffe sicher und wirksam sind, ist das Verhältnis der Geimpften aufgrund der Verzerrung durch gesunde Patienten größer als das Verhältnis der Nichtgeimpften.

Wenn die Impfstoffe tödlich sind, ist das Verhältnis der Geimpften <= Verhältnis der Ungeimpften (da der Bias der gesunden Patienten den Geimpften einen Vorteil verschaffen würde).

Wenn die Impfstoffe tödlich sind, wird das Verhältnis <0,5 sein.

Wenn die Impfstoffe sicher sind, wird das Verhältnis >0,5 sein.

Raten Sie mal, was wir gefunden haben 🙂

Die Ergebnisse

Die Daten könnten nicht eindeutiger sein: Die Impfungen bringen Menschen um.

Das Verhältnis für die Geimpften ist .31 oder weniger für jeden Altersbereich mit > 5 Datensätzen.

Bei den Ungeimpften liegt das Verhältnis in jedem Altersbereich mit mehr als 5 Datensätzen bei 0,52 oder besser.

Die Daten sind bemerkenswert konsistent, wenn es genügend Datensätze für den Bereich gibt (im Allgemeinen 10 oder mehr Datensätze pro uV# oder V # Spalte).

Die roten Werte sind unzuverlässig, da nicht genügend Datenpunkte vorhanden sind.

Die rot markierten Werte enthalten zu wenige Datensätze, um ein genaues Verhältnis zu berechnen. Verhältnisse >,5 werden für einen sicheren Eingriff erwartet. Verhältnisse <,5 bedeuten, dass etwas diese Menschen vorzeitig tötet.

Für die Ungeimpften sah mein Airtable-Filter wie folgt aus, und ich verwendete die Spalten unVaxxed days alive/days possible:

Für die Geimpften sah mein Airtable-Filter wie folgt aus, und ich verwendete die Spalten Vaxxed days died/days available.

HINWEIS: Die „Integritätsprüfung“ ist NICHT vollständig. Aber in Verbindung mit den Einschränkungen der beiden Filterbedingungen werden alle ungültigen Datensätze aus dem Endergebnis herausgefiltert.

Ist meine Analyse falsch?

Dies ist eine Analyse nach dem Rasiermesser von Occam. Man könnte sich noch mehr einfallen lassen, aber das würde nichts am Ergebnis ändern. Das Signal ist sehr, sehr stark, dass die Impfungen sofort gestoppt werden sollten.

Sollte ich einen Fehler gemacht haben, wäre ich dankbar, wenn ich die korrekte Analyse der Daten mit derselben Methodik sehen könnte. Wenn Sie also Einwände haben, zeigen Sie uns die korrekte Analyse.

Die Daten sind für jede Altersgruppe bemerkenswert konsistent. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den Geimpften (.3) und den Ungeimpften (.58). Das ist genau das, was ich erwartet habe; keine Überraschungen. Aber es ist für die blauäugige medizinische Gemeinschaft UNMÖGLICH zu erklären, wie dies geschehen konnte, wenn der Impfstoff so sicher ist, da es eigentlich umgekehrt sein sollte.

Ein einfacher Blick auf das Notenfeld bestätigt die Rolle des Impfstoffs bei diesen Todesfällen. Das ist ein subjektiver Beweis. Er zeigt, dass die Impfstoffe nicht so sicher sind, wie behauptet.

Was die Konfidenzintervalle angeht, so sind die Zahlen bemerkenswert konsistent, so dass die Konfidenzintervalle klein zu sein scheinen. Ich habe Professor Fenton nach dem korrekten Weg gefragt, diese zu ermitteln. Er denkt darüber nach. Ich werde dies aktualisieren, sobald ich eine Antwort erhalte.

Aber es gibt noch mehr Bestätigung…

Anekdoten des Scheiterns – Anekdoten des Erfolgs

Ist diese Analyse mit zuverlässigen Beweisen vereinbar? Ja.

Es hat sich herausgestellt, dass die besten Beweise für die COVID-Impfstoffe anekdotische Beweise sind, bei denen alles nachverfolgt wird, da die Daten der Regierung sehr falsch sein können, wie wir im Vereinigten Königreich erfahren haben, wo man aufgrund von Fehlern glaubte, die Impfstoffe seien sicher (siehe UK ONS gibt zu, dass seine Daten fehlerhaft sind; die Impfstoffe sind vielleicht doch nicht nützlich. Das tut mir leid).

Wie sich herausstellt, ist es leicht, Anekdoten über Misserfolge bei den COVID-Impfstoffen zu finden. Die Anekdoten, die wir im Allgemeinen finden, zeigen STARKE Misserfolge.

Im Gegensatz dazu ist es fast unmöglich, eine „Erfolgsanekdote“ zu finden, nicht einmal eine schwache Erfolgsanekdote. Ich frage immer Ärzte, die mit mir sprechen wollen, und sie haben noch nie eine einzige Erfolgsgeschichte erwähnt. Ich tue dies ständig auf Twitter Spaces in aller Öffentlichkeit und KEINER der ÄRZTE ist in der Lage, auch nur ein Beispiel zu nennen. Tatsächlich habe ich keinen einzigen Arzt gefunden, der jemals eine einzige geriatrische Praxis oder ein Pflegeheim nennen konnte, in dem die Todesfälle nach der Einführung der Impfstoffe zurückgegangen sind.

Wenn die Impfstoffe Leben retten würden, müsste es Tausende von Erfolgsgeschichten von „Vorzeige-Alten“ geben, doch es gibt keine. Alle Anekdoten sind eindeutig negativ. Das ist einfach unmöglich, wenn die Impfstoffe „Dutzende von Millionen Leben“ retten, wie Neil deGrasse Tyson auf YouTube sagte. Als ich Neil anrief, um ihn nach einer Erfolgsanekdote zu fragen, legte er den Hörer auf.

Wir können also allein aufgrund der Tatsache, dass kein Erfolg zu verzeichnen ist, ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Impfstoffe ein völliges Desaster sind. Wir brauchten nicht einmal numerische Berechnungen anzustellen!

Viele Dinge bestätigen unsere Hypothese:

Mangel an Erfolgsanekdoten, aber Misserfolgsanekdoten sind leicht zu finden

Die Menschen wechseln von der Pro- zur Anti-Seite, aber nicht umgekehrt.

Niemand kann die 15.000 Todesfälle erklären, die in VAERS für die COVID-Impfstoffe aufgeführt sind . Bei anderen Impfstoffen ist dies nicht der Fall, die Todesfälle stimmen alle mit den Todesfällen durch Impfstoffe überein. Woran sind all diese Menschen gestorben, wenn es nicht der Impfstoff war?

. Bei anderen Impfstoffen ist dies nicht der Fall, die Todesfälle stimmen alle mit den Todesfällen durch Impfstoffe überein. Woran sind all diese Menschen gestorben, wenn es nicht der Impfstoff war? Ed Dowds Buch „Cause Unknown“ enthält eine Fülle von Daten . Wo ist das Dokument, das alles in diesem Buch entlarvt und die Ursache all dieser Todesfälle aufzeigt, insbesondere die Zunahme der Todesfälle bei Kindern direkt nach der Einführung der Impfstoffe für Kinder.

. Wo ist das Dokument, das alles in diesem Buch entlarvt und die Ursache all dieser Todesfälle aufzeigt, insbesondere die Zunahme der Todesfälle bei Kindern direkt nach der Einführung der Impfstoffe für Kinder. Was ist mit den 770 Sicherheitssignalen in VAERS. Warum hat die CDC niemanden über eines dieser Signale informiert? Sie informierten die Öffentlichkeit über das VSD-Signal für Schlaganfall und erwähnten nicht einmal, dass es auch in VAERS ausgelöst wurde.

Sie informierten die Öffentlichkeit über das VSD-Signal für Schlaganfall und erwähnten nicht einmal, dass es auch in VAERS ausgelöst wurde. MIT-Professor Retsef Levi fordert auf der Grundlage seiner und anderer Studien einen Stopp der COVID mRNA-Impfstoffe.

fordert auf der Grundlage seiner und anderer Studien einen Stopp der COVID mRNA-Impfstoffe. Der Impfstoff ist nicht so wirksam, wie das NEJM glauben machen will. Eine wichtige Studie ist äußerst fehlerhaft. In der Tat zeigt es sehr beunruhigende Daten, wie die Menschen bald sehen werden: dass der Impfstoff macht .

WHOOPS! CDC study N=109,865 published in NEJM showing the vax was 95% effective is FLAWED!



Paper has critical errors and should be withdrawn. But it won’t be, because it got the „right“ answer that they wanted. That’s how science works.https://t.co/G8kFSROFqp — Steve Kirsch (@stkirsch) January 30, 2023

US-Städte; alle Altersgruppen; Vergleich 2022 vs. 2021 in derselben Stadt Die Linie steigt an. Mit anderen Worten, die Experten lagen völlig falsch: Die Impfstoffe sind tödlich. Dies ist ein sehr überzeugender Beweis für die Schädlichkeit der Impfung, den man nicht einfach so wegdiskutieren kann. In Verbindung mit dieser Analyse ist die Behauptung, die Impfstoffe seien sicher und wirksam, nicht mehr glaubwürdig.

Alter >65 Jahre Version der oben genannten

Alter <65 Version der oben genannten

Wo bleibt die Analyse der Daten, die sie mit meiner Methode gewonnen haben?

Wenn die CDC die landesweiten Daten nicht für die Öffentlichkeit zugänglich macht, dann ist es meiner Meinung nach an der Zeit, dass die CDC ihre Anzeigen in etwa so aussehen lässt:

Über Norman Fenton

Ich habe sowohl die Methode als auch die Daten von dem britischen Professor Norman Fenton überprüfen lassen. Er ist derjenige, der bewiesen hat, dass die Daten der britischen Regierung gefälscht waren und nicht verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Impfstoffe zu beweisen (siehe die offizielle vollständige Antwort unten). Niemand sonst auf der Welt war in der Lage, das zu tun. Niemand will mit Norman über seine Arbeit diskutieren, weil sie so tadellos ist. Auch die führenden medizinischen Fachzeitschriften hassen ihn, weil er schwerwiegende Fehler in wichtigen, in ihren Fachzeitschriften (wie The Lancet und Science) veröffentlichten Arbeiten findet. Er hat sie als solide und zuverlässig eingestuft.

Andere Rezensenten

Andere, wie Clare Craig von der HART-Gruppe, nannten die hier beschriebene Methode „genial“.

Ich kann öffentlich beweisen, dass NIEMAND diese Studie anfechten kann… Ich biete sogar eine Quote von 10:1 zu Ihren Gunsten!

Wie wäre es mit einem neuartigen, völlig offenen Peer-Review-Verfahren für diese Analyse, das nicht den Launen der Fachzeitschriften unterliegt und der Öffentlichkeit zeigt, dass der Artikel von niemandem auf der Welt angegriffen werden kann?

Schicken Sie mir Ihre Wette über die Solana-Blockchain und ich gebe Ihnen das 10-fache Ihres Einsatzes, wenn Sie zeigen können, dass wir uns geirrt haben und die Daten das Gegenteil beweisen.

Professor Fenton wird Ihren Beitrag beurteilen. Er ist sehr integer und steht auf der Seite der Wahrheit.

Schicken Sie mir Ihren Wetteinsatz ($5.000 bis $25.000 für Solana) als Teilnahmegebühr an: 9BBhGEfAMSHg8Mxyb4x67VKMhyomJ3MAPa9mqXtaP8xZ

mit einem Kommentar mit Ihren Kontaktdaten (oder den Kontaktdaten Ihres Anwalts, wenn Sie anonym bleiben möchten).

Sie können Ledger Live oder Phantom verwenden, die das Hinzufügen einer Notiz zur Überweisung unterstützen.

Dadurch wird eine öffentliche Aufzeichnung erstellt, in der alle sehen können, dass Sie mein Angebot annehmen. Wenn Sie gewinnen, bekommen Sie das 10-fache Ihres Einsatzes an die Adresse zurückgeschickt, von der Sie Ihr Geld geschickt haben. Wenn Sie verlieren, verlieren Sie Ihre Einzahlung. So wird sichergestellt, dass die Leute meine Zeit nicht mit nicht ernst gemeinten Herausforderungen verschwenden.

An der Höhe der Einsätze können Sie außerdem ablesen, wie zuversichtlich die Teilnehmer bei ihren Analysen sind. Ich sage voraus, dass niemand etwas wetten wird. Wenn ich falsch liege, verliere ich bis zu 250.000 $ (wenn Sie 25.000 $ gesetzt haben).

Ich bleibe ehrlich, weil das Ganze öffentlich ist. Die Leute könnten mich rechtmäßig diskreditieren, wenn ich mein Angebot nicht einhalte. Das wäre das erste Mal.

Ihre Aufgabe ist es, zu zeigen, dass meine Analyse der Daten fehlerhaft ist und dass die vorgelegten Daten in Wirklichkeit das Gegenteil zeigen: dass die Impfstoffe Leben retten.

Die Einträge können bei Solscan eingesehen werden, so dass alles öffentlich einsehbar ist. Es ist kein Spiel möglich. Wenn es eine Transaktion gibt, können Sie im „Memo Program V2“ die Notizen sehen, wer mich herausfordert.

Die Entscheidung von Fenton wird ebenfalls schriftlich festgehalten und ist öffentlich einsehbar.

Wenn es also bei einer Quote von 10:1 keine Anfechtungen gibt, ist das de facto ein Beweis dafür, dass ich Recht habe.

Es handelt sich um eine neuartige Methode der öffentlichen Peer-Review, die weder manipuliert noch zensiert werden kann. Sie ist für jeden weltweit zugänglich.

Make my day. Oder wie der Datenwissenschaftler Joel Smalley sagen würde: „Sei still oder halt die Klappe“.

Mein Angebot gilt auch für die Pharmaunternehmen oder jede andere Institution.

Bedingungen:

Aufgrund eines Fehlers, den Clare Craig bei der Berechnung entdeckt hat, setze ich das Angebot ab dem 31.1.23 um 4:06PM PT vorübergehend aus. Ich werde die neuen Zahlen in Kürze veröffentlichen. Die Angebotsbedingungen können jederzeit geändert werden (z. B. kann ich den Mindest-/Maximaleinsatz erhöhen oder senken). Wetteinsatz senden an: 9BBhGEfAMSHg8Mxyb4x67VKMhyomJ3MAPa9mqXtaP8xZ Minimal-/Maximalwette ist derzeit: $5/25K Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Solana-Blockchain ist die Quelle der Wahrheit für die Eingabezeit. Maximal nur ein Gewinner. Wenn jemand gewinnt, werden alle Einzahlungen, die nach dieser Person eingehen, an die Adresse des Absenders zurückerstattet. Streitigkeiten werden durch JAMS-Schlichtung beigelegt. Wenn Sie mir den Solana mit den Kontaktinformationen zusenden, nehmen Sie das Angebot an. Professor Norman Fenton wird Ihren Beitrag in einem Live-Zoom-Call beurteilen, der aufgezeichnet und öffentlich übertragen wird. Sie haben 1 Stunde Zeit, Ihre Argumente vorzutragen. Er wird seine Entscheidung schriftlich festhalten und auf seinem Substack veröffentlichen. Um zu gewinnen, müssen Sie zeigen, dass die Daten für alle Alterskohorten mit mehr als 10 Einträgen zeigen, dass die Impfstoffe vorteilhaft sind (d. h., die Impfstoffe haben ein Verhältnis von >.5). Sie können dies anhand meiner Daten nachweisen (bevorzugt), oder, wenn Sie nachweisen können, dass meine Daten ungerechtfertigt verzerrt sind, können Sie sie anhand Ihres eigenen Datensatzes verwenden, sofern Sie nachweisen können, dass Ihre Daten auf faire und neutrale Weise erhoben wurden (dazu gehören vollständige staatliche Daten, die die Tabellen der Sterbe- und Impfdatenbank verbinden). Wenn die Daten privat erhoben werden, ist die prospektive Erhebung durch eine neutrale Partei vorzuziehen, da die Herkunft der Daten sonst schwer zu beweisen wäre. Sie können die Methode, die Daten oder beides angreifen, um Ihren Standpunkt zu beweisen. Wenn Sie mir nicht vertrauen, können Sie eine schriftliche, rechtlich durchsetzbare endgültige Vereinbarung verlangen. Verwenden Sie den Link „Kontakt“ und geben Sie den Namen und die Telefonnummer Ihres Anwalts an, damit wir die Einzelheiten ausarbeiten können. Jeder kann teilnehmen, Einzelpersonen, Unternehmen usw., einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

CDC-Direktorin Rochelle Walensky

Alle Impfstoffhersteller

Tom Shimabukuro und sein Kumpel John Su von der CDC (das sind die Leute, die die 700+ Sicherheitssignale vor der Welt versteckt haben; siehe diesen Artikel über das Todessignal und diesen Artikel über 700+ Sicherheitssignale)

Die Leute bei der CDC und der FDA, die mich auf die E-Mail-Blockliste gesetzt haben, so dass ich nicht in der Lage war, im öffentlichen Kommentarbereich der FDA- oder CDC-Sitzungen zu sprechen, was mein Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt… Ich verstehe es ….., wenn man nicht auf der Grundlage der Daten argumentieren kann, zensiert man seine Opposition. So funktioniert die Wissenschaft bei der FDA und der CDC.

Tedros von der WHO, der gerade erklärt hat, dass COVID immer noch ein Notfall ist… was für ein Schwachkopf!

UCSF, Stanford, Harvard, MIT, …

Führungskräfte bei YouTube, insbesondere diejenigen, die an der Zensur wahrheitsgemäßer Inhalte beteiligt sind

Alle LinkedIn-Führungskräfte, die an der Entscheidung beteiligt waren, mich lebenslang auf LinkedIn zu sperren

Ev Williams, CEO von Medium, für die Unterstützung der Entscheidung, mich auf Lebenszeit zu sperren

Alle Wikipedia-Führungskräfte, weil sie die Entscheidung unterstützt haben, mich auf Lebenszeit zu sperren und die Bemühungen zu unterstützen, mein Wikipedia-Profil zu zerstören, um mich als Bedrohung für die Gesellschaft darzustellen. Und wie können Sie es wagen, meinen National Caring Award aus meinem Wikipedia-Profil zu entfernen? Sie sind eine wirklich böse und korrupte Organisation.

Stanford-Professorin und ACIP-Vorsitzende Grace Lee, die eher die Polizei von Palo Alto auf mich hetzen würde, als sich das Video des israelischen Gesundheitsministeriums anzusehen, das beweist, dass die Impfstoffe nicht sicher sind. Sehen Sie sich das Video an; es ist ein Klassiker (Pierre Kory hat es geliebt).

CDC

ACIP- und VRBPAC-Ausschussmitglieder

Das Komödiantenteam aus US-Generalarzt Vivek Murthy und Ashish Jha

ZDoggMD

Dr. Susan Oliver (zusammen mit ihrem Hund Cindy Oliver)

Ihr lokaler Epidemiologe (YLE)

David Gorski

Jonathan Jarry

UPenn-Professor Jeffrey Morris

Paul Offit

Peter Hotez

Wahrheitsverteidiger Dr. Angela Rasmussen

Eric Topol

Anthony „Ich bin die Wissenschaft“ Fauci

„Entlarvt den Funk“ alias Daniel Wilson

Bob Wachter, Dekan der Medizin, UCSF

Lloyd Minor, Dekan der Medizin, Universität Stanford

Harvey Cohen, Universität Stanford

60 Minuten

Die New York Times

Das Wall St. Journal

Die Washington Post

Die BBC

Reuters Fact Check und alle anderen so genannten „Fact Checker“… und sogar Dr. Adrian Wong

Alle Mitglieder des CETF SAB… diejenigen, die sagten, dass ich falsch liege und dass sie nie wieder mit mir sprechen wollen

Jedes Mitglied des US-Kongresses

Alle führenden Politiker der Welt, die diese Impfstoffe propagieren

Jeder Gesundheitsbeamte irgendwo auf der Welt, der diese Impfstoffe propagiert

Neil deGrasse Tyson… der einfach aufgelegt hat, als ich ihn auf seine schwachsinnige Behauptung angesprochen habe, dass die Impfstoffe Millionen von Leben gerettet haben. Jetzt mal halblang.

Ihr Verfechter (wenn ich ihn/sie finden kann)

Das ist doch ein Witz. Keiner dieser Leute kann beweisen, dass ich mich geirrt habe.

Nicht ein einziger von ihnen hat öffentlich dazu aufgerufen, die Daten offenzulegen, damit die Öffentlichkeit die Wahrheit erfahren kann.

Sie haben alle Angst vor der Wahrheit, der ganze Haufen.

Und wenn sie nicht beweisen können, dass ich mich geirrt habe, sollten sie öffentlich zugeben, dass ich Recht hatte. Das wäre das einzig Richtige.

Die Beweislast

Die Beweislast liegt bei den Behörden, die nachweisen müssen, dass der Impfstoff sicher ist, insbesondere jetzt, da die meisten Menschen sich nicht impfen lassen.

Sie sollten die Daten über die Todesfälle vorlegen und sie zur Analyse öffentlich zugänglich machen. Das würde die Debatte beenden.

Idealerweise für jede Person, die im Jahr 2019 bis Ende 2022 gestorben ist:

Alter Datum des Todes Datum der einzelnen Impfungen Der Impfstofftyp für jede Impfung Die Gesamtzahl der verabreichten Dosen

Zusammenfassung

Der Elefant im Porzellanladen, über den niemand sprechen will, ist, dass es vor allem die Geimpften sind, die „plötzlich sterben“. Wussten Sie eigentlich, dass es unethisch ist, in Fachzeitschriften über Todesfälle durch Impfungen zu berichten? Warten Sie, bis Sie von Mark Skidmores Arbeit hören, die zeigt, dass im ersten Jahr mehr als 200.000 Menschen durch die COVID-Impfstoffe gestorben sind, und von den Einwänden, die sie erheben.

Bei der in diesem Artikel vorgestellten Methode handelt es sich um eine einfache, unkomplizierte Analyse, die bei Sterberegistern angewandt werden kann, um die Wahrheit über die Impfstoffe ans Licht zu bringen.

Die Ergebnisse, die ich aus über 1.500 Sterbeberichten erhalten habe, sind in sich schlüssig und stimmen mit anderen Daten überein, die wir gesammelt haben. Ich war von diesem Ergebnis überhaupt nicht überrascht.

Eigentlich hätten die Geimpften bei dieser Umfrage besser abschneiden müssen als die Ungeimpften, weil der Effekt der Verzerrung durch die gesunden Patienten zu berücksichtigen ist. Aber wie wir herausgefunden haben, haben sie viel schlechter abgeschnitten. Die Lektüre der Kommentare in den Beiträgen zu den Todesfällen bestätigt, dass eine große Zahl von Fällen mit Impfungen zusammenhängt.

Es ist auch bemerkenswert, dass das Merkmal Nr. 1 für einen Impftod „plötzlich gestorben“ ist. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Die Studie kann nicht als „voreingenommen“ angegriffen werden, es sei denn, Sie können erklären, wie meine Anhänger entweder 1) den vorzeitigen Tod von geimpften Freunden verursacht haben ODER 2) absichtlich die Anweisungen ignoriert haben, die Person zu melden, die sie am besten kannten, und stattdessen alle eine andere Reihe von Anweisungen befolgt haben, auf die sie sich auf magische Weise alle geeinigt haben.

Das ist weit hergeholt, denn:

Die meisten Personen, die einen Todesfall gemeldet haben, kannten nur eine Person, die gestorben ist. Es ist also nicht so, dass sie die „beste“ Antwort wählen können.

Da sie meine Anhänger sind, werden sie mir helfen wollen, und das bedeutet, dass sie meine Anweisungen befolgen sollten, nämlich den Freund auszuwählen, dessen Details sie am besten kennen.

Zu dem Zeitpunkt, als die Umfrage durchgeführt wurde, wusste niemand, wie die Daten analysiert werden würden, nicht einmal ich. Sie mussten die Anweisungen, die ihnen gegeben wurden, ignorieren und stattdessen dem „richtigen Algorithmus“ in großen Zahlen folgen. Warum sollten sie meine Anweisungen ignorieren? Sie sind meine Gefolgsleute und wollen mir helfen! Und woher sollten sie die „richtigen“ Anweisungen kennen?

Wo ist also der Beweis für die Voreingenommenheit?

Es gibt nur drei Möglichkeiten, diese Studie legitim anzugreifen:

Weisen Sie einen Fehler in der Methodik nach und zeigen Sie uns unsere Daten, die korrekt analysiert sind und bei denen die medizinische Gemeinschaft Ihnen zustimmt, dass Sie die RICHTIGE Analyse haben. Zeigen Sie einen Fehler in den Daten. Ich bin gerne bereit, jemanden zu beauftragen, zufällig ausgewählte Personen, die die Umfrage beantwortet haben, zu fragen, ob sie die Anweisungen befolgt haben, die Person anzugeben, die sie am besten kennen, und wenn nicht, warum nicht. Zeigen Sie uns einen größeren Datensatz, der das gegenteilige Ergebnis zeigt und bei dem wir jeden Datensatz mit der primären Datenquelle abgleichen können. Aus irgendeinem Grund will uns keine Regierung die Daten auf Datensatzebene zeigen, bei denen das Sterbealter und das Sterbedatum mit den Impfdaten verknüpft sind. Kritische Denker wollen wissen: Wenn der Impfstoff so sicher ist, warum werden diese Daten vor der Öffentlichkeit verborgen?

Fazit: Die COVID-Impfstoffe erhöhen das Sterberisiko in jeder Altersgruppe (für die uns ausreichende Daten vorliegen) und sollten sofort gestoppt werden. Sie sind der größte Fehler in der modernen Medizingeschichte. Diese Analyse ist völlig objektiv, die Daten sind sehr konsistent, es gibt keine Anzeichen für eine Verzerrung, die das Ergebnis erklären könnte, und es gibt keinen Weg an der Wahrheit vorbei.

Die medizinische Gemeinschaft muss für meinen Artikel Partei ergreifen und aufhören, am Rande zu stehen. Sie haben eine ethische Verpflichtung, sich sofort zu entscheiden: