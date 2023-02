Warum gibt es so viele überzählige Todesfälle bei Kindern?

Peter Imanuelsen

Das ist sehr besorgniserregend.

Seit Langem berichte ich über den besorgniserregenden Trend, der sich in einer sehr hohen Zahl von Todesfällen äußert. Aus einem Grund sterben die Menschen jetzt viel schneller als normal, und die meisten Mainstream-Medien ignorieren dies völlig.

In den vergangenen Monaten haben sich die Dinge jedoch wirklich zum Schlechten gewendet. Die übermäßige Zahl der Todesfälle war schon vorher schlimm, aber jetzt ist es noch schlimmer.

Norwegische Ärzte schlugen schon vor Monaten Alarm wegen eines mysteriösen Anstiegs von Patienten und Todesfällen, und die Bestattungsunternehmen des Landes warnten davor, dass sie die Leichen in den Notaufnahmen lagern müssten, weil ihnen der Platz ausgegangen und die Zahl der Beerdigungen um 30% gestiegen sei.

Jetzt sieht es so aus, als gäbe es eine ähnliche Situation im Vereinigten Königreich, wo man behelfsmäßige Leichenhallen in Parkhäusern eingerichtet hat, um all die Toten zu lagern. Vergangenes Jahr gab es dort 50 000 überzählige Todesfälle. Das ist schlimm.

Ich habe beschlossen, dass es an der Zeit ist, einen Blick auf die neuen Daten zu werfen, denn die Lage wird nicht besser. Sie werden immer schlimmer. Es ist in der Tat schockierend schlecht.

Und nein, die meisten der überzähligen Todesfälle sind nicht auf das Covid zurückzuführen. Es gibt eine andere Ursache, und ich denke, wir alle können uns denken, was das ist…

Das ist nicht in Ordnung!

Die Sache ist die, dass wir nicht nur eine hohe Sterblichkeitsrate bei älteren Menschen haben, sondern dass wir jetzt auch eine sehr hohe Sterblichkeitsrate bei jüngeren Menschen haben, was während des Covid nicht der Fall war. Es hat sich etwas geändert.

In Europa gab es in der 49. Woche satte 43,3 % mehr Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren im Vergleich zur durchschnittlichen Zahl der wöchentlichen Todesfälle während des Covid von 2020 bis Mitte 2021. Dies sollte die Alarmglocken läuten lassen.

Ich habe bereits berichtet, dass die Zahl der tödlichen Herzinfarkte bei jungen Erwachsenen stark zugenommen hat, und wir haben viele Berichte über junge Menschen gesehen, die plötzlich zusammenbrachen und an Herzproblemen starben.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als die Medien ständig alle Todesfälle durch Covid zählten? Nun, im Jahr 2022 gab es in Europa über 408 000 überzählige Todesfälle, und in den Nachrichten wurde kaum etwas darüber berichtet. Wo sind die Tracker für überzählige Todesfälle?

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Daten…

Dieser Teil hat mich viel Zeit zum Recherchieren und Schreiben gekostet, deshalb ist er exklusiv für meine zahlenden Abonnenten. Wenn Sie noch kein Abonnent sind, sollten Sie es in Erwägung ziehen, denn das hilft mir, weiterhin wichtige Artikel wie diesen zu schreiben, und Sie erhalten außerdem exklusiven Zugang zu allen meinen ausführlichen Artikeln. Ihre Unterstützung wird aufrichtig geschätzt und hilft mir sehr, und Sie sollten den Rest dieses Artikels wirklich nicht verpassen!

Wenn Sie meine früheren Artikel zu diesem Thema gelesen haben, wissen Sie bereits viel über die Hintergründe der überhöhten Sterblichkeitsrate, und da sich die Lage weiter verschlechtert hat, ist es an der Zeit für ein Update.

Denn dieser Winter war wirklich schlimm, mit einer sehr hohen Sterblichkeitsrate, außer in einigen wenigen Ländern… Dazu kommen wir etwas später!

In der 51. Woche, d. h. im Dezember, lag die Sterblichkeitsrate in Europa um satte 37,66 % über dem Normalwert.

Werfen Sie einen Blick auf diese Karte, die alle Länder mit überhöhter Sterblichkeitsrate zeigt (beachten Sie, dass die weiß markierten Länder keine Daten für diese Karte zur Verfügung gestellt haben). Insbesondere Deutschland und das Vereinigte Königreich hatten eine „außerordentlich hohe Überschreitung“ der Sterblichkeitsrate zu verzeichnen, die höchste Stufe, die auf dieser Karte vergeben wird.

Screenshot from EuroMOMO (euromomo.eu) 2023

Noch beunruhigender wird es jedoch, wenn man sich die Altersgruppen ansieht, in denen die übermäßige Zahl der Todesfälle auftritt. Das folgende Schaubild zeigt die übermäßige Zahl der Todesfälle bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren.

Screenshot from EuroMOMO (euromomo.eu) 2023

Wie Sie sehen können, gab es gegen Ende des Jahres 2022 plötzlich einen massiven Anstieg in dieser Altersgruppe. Die durchschnittliche wöchentliche Sterbeziffer in dieser Altersgruppe lag vor der Einführung von Covid bei 361.

Während der Covid-Sperren ging er jedoch zurück, sodass zwischen 2020 und Mitte 2021 die wöchentliche Zahl der Todesfälle in dieser Gruppe nur noch 326 betrug.

In der 49. Woche gab es 467 Todesfälle.

Das bedeutet, dass die Zahl der Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren um schockierende 43,3 % höher war als während der Covid-Sperrung. Oder 29,4 % mehr Todesfälle als vor dem Covid.

Die Zahl der Todesfälle liegt für alle Altersgruppen weit über dem Normalwert.

Screenshot from EuroMOMO (euromomo.eu) 2022

Ich habe einen Verdacht, was die Ursache dafür sein könnte, und ich habe einige interessante Daten gefunden, in denen Länder, die stark mit mRNA geimpft sind, mit denen verglichen werden, die nicht geimpft sind.

Die Länder mit der niedrigsten Sterblichkeitsrate in Europa sind zufällig auch die Länder mit einer sehr niedrigen Impfrate. Während sie vorher eine höhere Sterblichkeitsrate hatten, haben sie bis 2022 plötzlich viel weniger Sterblichkeitsfälle…

Schauen Sie sich das an. Hier sehen Sie Bulgarien, Rumänien und die Slowakei, die Länder, die im November 2022 die niedrigste Sterblichkeitsrate aufwiesen. Sie sind die blaue, schwarze und orangefarbene Linie in der Grafik. Vergleichen Sie sie mit Finnland und Deutschland (in grün und rosa), die zu den Ländern mit den höchsten Sterbefallzahlen gehören.

Rumänien hatte einen Sterbeüberschuss von -6,2 %, Bulgarien von -2,6 % und die Slowakei von -1,6 %. Mit anderen Worten, die Zahl der überzähligen Todesfälle war in diesen Ländern niedriger als vor der Einführung von Covid. Und das ist das, was wir nicht nur dort, sondern in allen Ländern erwarten würden.

Der Grund dafür ist, dass die Covid-Krankheit leider viele ältere, gebrechliche und schwache Menschen tötete. Da sie an Covid starben, gibt es jetzt weniger alte und gebrechliche Menschen, was bedeutet, dass wir jetzt weniger Todesfälle als normal erwarten würden, da sie bereits tot sind.

Die Tatsache, dass die Zahl der Sterbefälle trotzdem so hoch ist, bedeutet, dass die Situation noch schlimmer ist, als wir denken.

Zu den Ländern mit der höchsten Übersterblichkeit im November gehörten Finnland mit 20,5 % und Deutschland mit 15,6 %. Sie können den großen Unterschied in der Grafik deutlich erkennen.

Werfen wir nun einen Blick auf die Impfrate.

Screenshot from ourworldindata.org

Sowohl Rumänien als auch die Slowakei und Bulgarien haben eine niedrige Impfrate. In Bulgarien liegt sie nur bei etwa 30 %, in der Slowakei und Rumänien bei 40-45 %. Zum Vergleich: In Finnland und Deutschland liegt die Durchimpfungsrate bei fast 80 %.

Sicherlich nur ein Ausreißer, oder?

Und was ist mit Zypern, das im November mit 23,8 % die höchste Sterblichkeitsrate aufwies? Wie sich herausstellte, haben auch sie eine hohe Impfrate!

Wir haben nun Daten aus mehreren Monaten, in denen Länder mit niedrigen Impfquoten wie Rumänien niedrige Sterbeziffern aufwiesen, während Deutschland und andere Länder mit hohen Impfquoten durchweg hohe Sterbeziffern hatten.

Es gibt nur einen Weg, um mit Sicherheit herauszufinden, ob die mRNA-Impfstoffe für die überzähligen Todesfälle verantwortlich sind oder nicht. Geben Sie die Daten heraus, die die Gesamtzahl der Todesfälle bei geimpften und ungeimpften Menschen zeigen. Natürlich werden sie diese Daten nicht veröffentlichen. Das gibt einem wirklich zu denken…

Nach den bahnbrechenden Daten aus Australien, die zeigen, dass das Risiko, mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, umso höher ist, je mehr mRNA-Dosen die Menschen erhalten haben, hat man plötzlich beschlossen, den Impfstatus von Krankenhausaufenthalten nicht mehr zu melden… Wie praktisch!

Betrachtet man die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle, so gab es im Jahr 2022 tatsächlich mehr als im Jahr 2021, sogar sehr viel mehr. Warum ist das so?

Screenshot from EuroMOMO (euromomo.eu) 2022

Im Jahr 2021 gab es in Europa 375 298 überzählige Sterbefälle.

Aber im Jahr 2022 gab es 408 338 überzählige Todesfälle.

Das sind fast 9 Prozent mehr. Aber Moment mal, mir wurde gesagt, die Leute würden sich impfen lassen, das Covid würde verschwinden und alles wäre in Ordnung?

Nun, Covid war nicht die Hauptursache für diese überzähligen Todesfälle. Es ist etwas anderes, das sie verursacht. Sind es die Nachwirkungen der Sperrungen oder sind es die mRNA-Impfungen? Ich vermute, es ist eine Kombination aus beidem.

In England und Wales gab es die meisten überzähligen Todesfälle, mit einer schockierenden Zahl von 50.000 im Jahr 2022. Von Mitte Dezember bis Mitte Januar gab es 6286 überzählige Todesfälle bei Nicht-Coviden. Das sind über 6000 Menschen, die starben, obwohl sie nicht hätten sterben dürfen. Die neueste Grafik zeigt die Verschlechterung der Situation in diesem Winter.

Was ist die Ursache dafür? Die British Heart Foundation gibt an, dass es seit Beginn der Pandemie 30 000 herzbedingte Todesfälle gegeben hat. Natürlich ist ein Teil davon auf die Abriegelungen zurückzuführen und darauf, dass die Menschen nicht rechtzeitig die richtige medizinische Versorgung erhalten, aber jeder scheint es zu vermeiden, über den Elefanten im Raum zu sprechen.

Ich habe in einem früheren Substack ausführlicher darüber geschrieben, dass es eine starke Zunahme von Herzproblemen gegeben hat, die offenbar mit der Einführung der mRNA-Impfungen zusammenfiel.

Eine Studie des Cedars Sinai hat ergeben, dass die Zahl der tödlichen Herzinfarkte, insbesondere bei jungen Menschen, stark zugenommen hat. Die Zahl der tödlichen Herzinfarkte bei Erwachsenen zwischen 25 und 44 Jahren stieg um 29,9 %.

Todesfälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen sind in England und Wales eine der Hauptursachen für Todesfälle, wobei die Zahl der Todesfälle im Mai um 39 % höher war als normal.

Dies deckt sich mit dem, was wir wissen, nämlich dass es viele Todesfälle aufgrund von Herzproblemen gab, 30 000 in Großbritannien seit Beginn der Pandemie.

Wir wissen, dass Myokarditis und Herzprobleme eine mögliche Nebenwirkung der mRNA-Impfstoffe sind. Eine Studie aus Deutschland fand in den Medien erstaunlich wenig Beachtung. Untersucht wurden Autopsien von Menschen, die nach einer mRNA-Impfung plötzlich verstorben waren.

Von 25 Personen, die innerhalb von 20 Tagen nach der Impfung plötzlich verstorben waren, hatten 5 eine Herzmuskelentzündung, die sie auf die mRNA-Impfstoffe zurückführten.

„Myokarditis kann eine potenziell tödliche Komplikation nach einer mRNA-basierten Anti-SARS-Cov-2-Impfung sein“.

Wir wissen auch, dass einer von 5000 jungen Männern durch die Spritze an Myokarditis erkrankt und 50 % derjenigen, die eine Myokarditis bekommen, innerhalb von 5 Jahren sterben. Ich fürchte, wir haben erst den Anfang der übermäßigen Todesfälle gesehen.

Das kommt überall vor.

Erinnern Sie sich noch daran, als die Wissenschaftler uns versprachen, dass die mRNA-Impfung an der Injektionsstelle im Arm bleiben würde? Wir wissen, dass das eine Lüge war. Ich habe kürzlich an der Covid-Konferenz in Stockholm teilgenommen, an der viele Spitzenärzte wie Dr. Robert Malone, Dr. Jessica Rose, Dr. Aseem Malhotra und viele andere teilnahmen.

Ein wichtiger Punkt war die Tatsache, dass die Impfstoffe nicht an der Injektionsstelle bleiben. Spike-Proteine wurden überall im Körper gefunden, siehe dieses Bild hier, wo die braunen Punkte Spike-Proteine ausgerechnet in der Prostata sind.

Wir wissen, dass die Spike-Proteine für den Körper giftig sind. Sie sind ein nicht-menschliches Protein, zu dessen Herstellung die Zellen in Ihrem Körper gezwungen werden, wenn sie mit dem von Menschen gemachten mRNA-Code gekapert werden. Das ist jedoch nicht das Einzige, denn die mRNA wird mit Hilfe von Lipid-Nanopartikeln in den Körper eingebracht, die an sich schon giftig sind!

Ja, Dr. Jessica Rose erklärte auf der Konferenz, dass die Lipid-Nanopartikel für die Gesundheit giftiger sind als Benzin oder Diesel.

Und das Problem ist, dass diese Partikel überall im Körper verteilt werden. Sie bleiben nicht an der Injektionsstelle. Was passiert, wenn diese Dinger in Ihr Herz gelangen und Ihr Herz dazu bringen, toxische Spike-Proteine zu produzieren? Könnte dies die Ursache für die Myokarditis sein, die wir beobachten?

Die mRNA geht so weit, dass sie sogar in die Muttermilch übergeht. Ja, Sie haben richtig gelesen. Nicht das Spike-Protein, sondern der mRNA-Code selbst gelangt in die Muttermilch, die dann von den Babys getrunken wird.

Was ist mit dem Verbleib an der Injektionsstelle? Offensichtlich verbreitet sich dieses Zeug im ganzen Körper. Hat jemand Sicherheitstests dazu durchgeführt, Langzeitsicherheitstests? Nein, das hat man nicht. Wer weiß, was in einigen Jahren passieren wird.

Und das ist das große Problem mit den mRNA-Impfstoffen. Sie wurden in aller Eile entwickelt und den Menschen aufgedrängt, ohne dass angemessene Langzeitsicherheitsdaten vorlagen. Normalerweise dauert es 5-15 Jahre, bis ein neuer Impfstoff entwickelt ist.

Hier wurde er in einem Jahr auf den Markt gebracht und dann mehr oder weniger jeder gezwungen, ihn zu nehmen oder zu riskieren, seinen Arbeitsplatz zu verlieren und aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. In Kanada konnten die Menschen nicht fliegen oder in Züge einsteigen, wenn sie nicht über den anerkannten medizinischen Status verfügten. Andere Länder wie Italien zwangen die Menschen, sich impfen zu lassen, um arbeiten zu können. Das war eine Tyrannei.

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie so zögerlich sind, über die überzähligen Todesfälle zu sprechen und uns Daten zu geben, die bestätigen können, ob die mRNA-Impfungen dafür verantwortlich sind oder nicht. Sie wissen, dass sie den Menschen dieses ungetestete Produkt aufgedrängt haben, und wollen nicht die Verantwortung für etwaige Nebenwirkungen übernehmen.

Aber die Wahrheit kommt mehr und mehr ans Licht. Wenn sich die Beweise häufen, werden wir wahrscheinlich weitere Zensurbemühungen erleben, so wie die Geschichte von Pfizer, in der sie zugaben, Covid-Viren entwickelt zu haben, von den Medien und Google unterdrückt wurde.

Lassen Sie uns schnell etwas Wissenschaft betreiben. Stellen Sie sich vor, dass plötzlich ein paar Autos von den Klippen fahren. Wenn das nur ein paar Mal passiert, handelt es sich wahrscheinlich nur um einen Unfall oder um Zufälle. Wenn es aber immer wieder passiert, und das auch noch in vielen verschiedenen Ländern gleichzeitig, dann muss man anfangen, Fragen zu stellen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nur um einen Zufall handelt, wird plötzlich sehr gering.

Nehmen wir an, Sie stellen fest, dass es bestimmte Automarken gibt, die von Klippen fahren, und dass dies alles etwa zur gleichen Zeit begann. Es wäre logisch, daraus zu schließen, dass mit diesem bestimmten Modell etwas nicht stimmt.

Wenden wir nun dieselbe Logik auf die mRNA-Schüsse an.

Wir sehen eine himmelhohe Zahl von Todesfällen, die in vielen verschiedenen Ländern zur gleichen Zeit auftreten, und alle haben hohe mRNA-Impfraten. Zumindest sollten wir dies untersuchen und viel mehr darüber sprechen. Denn die Logik scheint zu zeigen, dass hier etwas nicht stimmt.

Ich weiß, dass immer mehr Menschen aufwachen, und das ist vielleicht das einzig Positive an dieser ganzen Sache. Die Leute erkennen plötzlich, dass die Regierung nicht dein Freund ist…