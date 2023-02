Das passiert mit der Gesellschaft, wenn das System versagt

Wenn das System zu versagen beginnt, kann die Gesellschaft schnell zusammenbrechen. In jüngster Zeit sind zwei solcher Ereignisse eingetreten…

Denken wir an die Katastrophe des Brumadinho-Bergbaustaudamms und an den jüngsten Kartellangriff in Culiacán, Mexiko, um zu erörtern, wie solche Ereignisse unser tägliches Leben beeinflussen können, insbesondere in Krisenzeiten.

In seiner Arbeit erklärt Selco, was mit dem Einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes geschieht, wenn das System völlig versagt. Er ist unübertroffen und möglicherweise eine der besten Quellen, die man sich ansehen kann, weil er mit seinem unverblümten und ehrlichen Stil die Dramatik und Dringlichkeit des Undenkbaren so gut vermittelt.

Ich habe keinen Bürgerkrieg erlebt, aber ich kann über andere SHTFs (when the) Initialismus für „shit hits the fan“ (wenn die Kacke am Dampfen ist): unter Survivalisten verwendet, um ein apokalyptisches Ereignis zu bezeichnen ) sprechen, wie die Drittweltorientierung oder die Kriminalität, die in Krisenzeiten auftritt.

Die jüngsten Ereignisse in Mexiko sind ein ideales Beispiel dafür.

Der brasilianische Aufstand vom 8. Januar fand statt, als ich gerade begann, darüber zu schreiben, so dass die Unmittelbarkeit der Situation Vorrang hatte.

Aber hier ist die Kurzfassung:

Das Sinaloa-Kartell startete in der ersten Januarwoche eine Großoffensive gegen die mexikanische Regierung und das Militär als Reaktion auf die Verhaftung ihres Anführers.

„Die mexikanischen Behörden haben Ovidio Guzmán, den Sohn des inhaftierten Drogenbosses Joaquín „El Chapo“ Guzmán, gefangen genommen und damit eine Welle von Vergeltungsangriffen von bewaffneten Kartellmitgliedern in der nördlichen Stadt Culiacán ausgelöst. Nach einer Nacht der Gewalt lieferten sich die Bewaffneten einen Schusswechsel mit den Sicherheitskräften, blockierten Straßen mit brennenden Fahrzeugen und schossen auf Armeehubschrauber und Polizeiflugzeuge, die Verstärkung in die Stadt brachten. Nach Angaben eines Anwohners kam es stundenlang zu schweren Kämpfen, nachdem Guzmán – seit der Verhaftung seines Vaters eine Schlüsselfigur des Sinaloa-Kartells – am frühen Donnerstag in der Stadt festgenommen worden war.“

(Wenn ein paar gute Bücher zu diesem Thema TLDR sind, Sie aber trotzdem einen umfassenden Überblick haben wollen, empfehle ich Ihnen, die Netflix-Originalserie Narcos anzusehen. Sie stammt aus Hollywood, ist also ein wenig dramatisiert, um zu unterhalten, gibt aber dennoch einen guten Überblick über die wichtigsten Akteure und Ereignisse).

Eine gut bewaffnete, organisierte, zahlreiche und tödliche Bande von Kriminellen führte eine massive und beängstigende Demonstration von Stärke und Feuerkraft auf.

Sie haben wahrscheinlich die Videos gesehen, die in den sozialen Medien und in den Nachrichten die Runde machten, von Passagieren, die versuchten, sich vor den Schüssen in einem Flugzeug in Sicherheit zu bringen, von Sicarios, die versuchten, Hubschrauber abzuschießen, von Gruppen, die schwere Artillerie auf die Truppen in den Straßen und Alleen abfeuerten, und von Drogensoldaten, die Häuser überfielen.

Die Offensive des Sinaloa-Kartells, mit der die Regierung unter Druck gesetzt und die Freilassung von Guzmán erzwungen werden soll, hat eine ganze Region eines demokratischen Landes in Angst und Schrecken versetzt. Die Zahl der Todesopfer des Konflikts wird auf 19 mutmaßliche Bewaffnete des Kartells und 11 Mitglieder des Militärs und der Strafverfolgungsbehörden geschätzt.

Ich habe genug Kartellaktivitäten miterlebt, um zu wissen, dass es in diesen Drogenkriegen in der Regel viel mehr „inoffizielle“ Opfer und Kollateralschäden gibt, so dass ich mir sicher bin, dass zu dieser Zahl noch weitere hinzukommen. Ich bin mir sicher, dass der Krieg immer noch andauert – nur nicht mehr so offen wie früher.

Die Tatsache, dass diese Grausamkeit eine Bevölkerung, die an die Kartelle und ihre Methoden gewöhnt ist, in Aufruhr versetzt, sagt etwas über die Grausamkeit des Kampfes aus, auch wenn es meine Kollegen aus der ersten Welt vielleicht erschreckt. Ganz zu schweigen davon, dass dies alles nicht weit von den USA entfernt stattfand.

Stellen Sie sich das einmal vor: Paramilitärische kriminelle Gruppen greifen direkt die Regierung eines großen demokratischen Staates an.

Und das ist kein Einzelfall.

Etwas Ähnliches geschah vor über zwei Jahrzehnten in Brasilien. Im Mai 2006 entfesselte die PCC – auch bekannt als Erstes Kommando des Kapitals, eine bekannte kriminelle Organisation – eine Welle gewalttätiger Angriffe auf die Polizei, Regierungsbeamte und Gebäude. Dies geschah in São Paulo, dem reichsten Bundesstaat Brasiliens und dem 16. der Welt.

Die Bande zettelte eine Meuterei in 76 Gefängnissen an, um sich der Verlegung von mehr als 700 ihrer Mitglieder in Hochsicherheitsgefängnisse zu widersetzen. Anschließend wurden die Mitglieder der Bande angewiesen, wahllos Anschläge auf die Polizei, Polizeistationen, Staatsanwälte und andere Behörden zu verüben. Die Streitkräfte schickten daraufhin ein komplettes Aufgebot zur Konfrontation mit den Angreifern aus.

Wilde Gerüchte und die Ankündigung einer Ausgangssperre hielten die verängstigte Bevölkerung in den Häusern. Busse fuhren nicht aus den Garagen (mehr als 40 wurden in Brand gesetzt), und Geschäfte, Schulen und Unternehmen blieben geschlossen. In meiner Stadt, die mit 13 Millionen Einwohnern die größte Brasiliens ist, waren die Straßen tagelang menschenleer. Am Ende des Angriffs gab es 60 Agenten und 500 zivile Opfer (PCC-Mitglieder und andere Verdächtige), und mehr als hundert wurden verletzt. In nur zehn Tagen.

Über das organisierte Verbrechen.

Es ist riesig, es ist überall um uns herum und wächst im Untergrund. Meistens sehen und hören wir nur davon, wenn etwas von großem Ausmaß ausbricht oder wenn wir es untersuchen. Manche Menschen wissen nicht einmal, dass es sie gibt, wie sie funktioniert, wie mächtig und allgegenwärtig sie ist und wie tödlich sie sein kann. Sie denken, dass es wie im Film ist, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders.

Wenn alles normal ist, halten sich Mafia, Kartelle und andere organisierte kriminelle Aktivitäten mehr oder weniger in Grenzen und operieren hauptsächlich im Untergrund. Sie breiten sich weiter aus und dringen durch Korruption oder Drohungen in die Zivilgesellschaft ein (plata o plomo – Silber oder Blei). Aber auch auf schleichende, raffinierte und „offizielle“ Weise, indem sie alles finanzieren, von der Wahl lokaler Führungspersönlichkeiten und Politiker bis hin zur Graduierung von Anwälten und der Beförderung von Staatsanwälten.

Die Steuereinnahmen sinken während eines Konjunktureinbruchs. Die Institutionen verfallen infolge der Unterfinanzierung des Staatsapparats. Das gilt natürlich auch für die Infrastruktur zur Verbrechensbekämpfung. Kriminelle fühlen sich ermächtigt und kommen heraus, was die Situation noch verschlimmert. Obwohl das organisierte Verbrechen über Geld und Macht verfügt, ist es nicht im S&P 500 oder an der Nasdaq gelistet. Das heißt, dass die Kriminalität in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs tendenziell immer zunimmt.

Warum ist das wichtig?

Wenn Sie die Videos der Sicarios gesehen haben, die in den Straßen von Jesús María, Mazatlán oder Los Mochis gegen die Streitkräfte kämpfen, oder wenn Sie die Aktionen von Drogenkartellen, Mafias und anderen kriminellen Organisationen in der realen Welt verfolgen, kennen Sie die Antwort auf diese Frage wahrscheinlich schon. Falls nicht, lassen Sie es mich erklären:

Es gibt ein riesiges Kontingent an organisierten Gruppen, deren Routine eine Konstante aus Schusswaffen, Gewalt, Täuschung und Blutvergießen ist. Diese Leute üben täglich mit Schusswaffen auf echte Ziele; ihr „Schießstand“ sind die Straßen der Stadt. Die Vorstellung, dass normale Menschen mit untrainierten Nachbarn (oder sogar trainierten) zu tun haben werden, die im Falle eines SHTF allein oder in Gruppen an ihre Haustüren kommen, ist größtenteils ein Hirngespinst.

Ich spreche nicht von normalen Menschen, die aufgrund von Hunger oder Verzweiflung gewalttätig werden, oder von Psychopathen, die in der zerrütteten Gesellschaft Verwüstung anrichten. Diese Kriminellen sind all das und mehr, aber sie sind auch gnadenlose Krieger, die an eine Routine von Gefahr, Konfrontation und Tod gewöhnt sind. Es ist nicht so, dass sie zu Gewalt fähig wären: Alles, was sie kennen, ist Gewalt. Für sie geht alles seinen gewohnten Gang, ob das System nun aufrecht bleibt oder zusammenbricht.

Es ist ein ständiger Krieg um Territorium, Geld, Drogen, Macht und vieles mehr.

Und dieser Kampf ist bösartig und grausam, sogar bestialisch – eine Mischung aus moderner Kriegsführung, bei der die modernste Ausrüstung, die man für Geld kaufen kann, mit mittelalterlichen Taktiken vermischt wird. Die Sicarios versuchen, einen Black Hawk mit 0,50er-Flugabwehrwaffen und M134-Minigeschützen zu zerstören, während sie gleichzeitig Enthauptungen, Zerstückelungen und andere grausame Handlungen vornehmen, die routinemäßig eingesetzt werden, um den Gegner zu bestrafen und ihm Lektionen zu erteilen, ihn in Angst und Schrecken zu versetzen oder einfach nur Brutalität, Kühnheit und Grausamkeit zu demonstrieren. Eine typische Bestrafung ist der „Mikrowellenofen“, bei dem der Verräter oder Feind in einen Stapel alter Autoreifen gesteckt und angezündet wird.

Das mag übertrieben anschaulich erscheinen, aber es ist die Realität. Es gibt ganze Bevölkerungsgruppen, die am Rande (der Städte, der Gesellschaft) leben und sich damit beschäftigen. Wenn eine Gruppe von Gangstern dein Haus überfällt oder dich wegen irgendetwas abholt, dann weißt du, dass der Teufel los ist. Du hast keine Möglichkeiten und niemanden, den du um Hilfe bitten kannst.

Das organisierte Verbrechen wird nicht verschwinden.

Es ist eine Welt mit ganz anderen Gesetzen und Regeln, wie überall dort, wo das System versagt, durch wirtschaftliche, moralische und soziale Dekadenz, innerhalb der Welt, in der wir alle leben. Noch wichtiger ist, dass mit der überall voranschreitenden Drittweltigkeit die verschiedenen Auswirkungen des organisierten Verbrechens immer näher an den normalen Bürger herankommen werden.

Hier ein weiteres Beispiel.

Am 25. Januar jährt sich zum vierten Mal der Einsturz des Rückhaltedamms des Brumadinho-Bergwerks im südöstlichen brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais.

„Es war, als wäre man in einem riesigen Mixer.“

Alessandra de Souza, 43, bereitete mit ihrer Familie gerade das Mittagessen vor, als sie einen lauten Knall hörten, der die Luft zerteilte. Das Geräusch hallte durch das Tal und wurde auch von Luiz de Castro gehört, der in dem Bergwerkskomplex arbeitete.

„Ich drehte und wendete mich unkontrolliert und wurde von Steinen, Stöcken, Autos, Hausteilen und allem, was herunterkam und Menschen, Tiere und alles, was sich mir in den Weg stellte, zertrümmert.“

Luiz de Castro war gerade dabei, Lampen im Bergwerkskomplex zu installieren, als er aus geringer Entfernung einen gewaltigen Knall hörte. Er dachte, es sei ein platzender Lkw-Reifen oder so etwas, aber sein Freund wusste es besser.

„Nein, das ist es nicht!„, sagte der Freund. „Lauf!„

Castro stürmte eine Treppe hinauf, die mit Schlamm bedeckt war und von herumfliegenden Steinen beworfen wurde, und kletterte in Sicherheit. Er sah zu, wie ein Tsunami aus Schlamm 157 seiner Kollegen, die in der Cafeteria saßen, verschluckte und lebendig begrub. Es dauerte Tage, bis die Rettungskräfte sie erreichten.

Die Flut aus giftigem Schlamm erstreckte sich über fünf Meilen und zerstörte alles, was sich ihr in den Weg stellte: Häuser, Büros, Tiere und Menschen. (Auszüge aus einem NYT-Artikel von Shasta Darlington, James Glanz, Manuela Andreoni, Matthew Bloch, Sergio Peçanha, Anjali Singhvi und Troy Griggs).

Ein echter SHTF und eine schreckliche Tragödie, aber kaum eine Überraschung.

Die Schlammlawine – 11,7 Millionen Kubikmeter Bergbauabfälle, das entspricht fast 5.000 olympischen Schwimmbecken – breitete sich schnell in den Büros der Mine aus und forderte 270 Tote (259 offiziell bestätigt und 11 noch vermisst).

Minas Gerais ist Brasiliens zweitgrößter Erzproduzent, und es gibt fast fünfzig Dämme, die wie der gescheiterte gebaut wurden – riesige Reservoirs von Bergbauabfällen, die durch kaum mehr als Mauern aus Sand und Schlamm zurückgehalten werden. Und bis auf vier wurden alle 87 Staudämme des Landes von der Regierung als ebenso gefährdet oder noch gefährlicher eingestuft.

Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass 27 von ihnen flussaufwärts oberhalb von Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern liegen. Das ist ein massives Warnzeichen, doch niemand bemerkt es, bis etwas Schlimmes passiert. Eine ähnliche Katastrophe im Jahr 2015 hatte den Tod von 19 Menschen und die Verseuchung von 12 Städten entlang des Rio Doce-Tals zur Folge – zwei bedeutende Ausfälle in nur drei Jahren.

Drittweltorientierung und die Entstehung des SHTF.

Ein grob und billig gebauter Stausee mit Bergbauabfällen, der flussaufwärts von einer größeren Gemeinde liegt, hat alle Zutaten für einen SHTF. Die Warnhinweise auf strukturelle Probleme, die zu einem Einsturz führen könnten, wurden von den Bergbauunternehmen und den Behörden ignoriert, und die Überwachungssysteme hatten aufgehört zu funktionieren.

Brasilien ist eine große Exportnation und hat stark vom Rohstoffboom der 2000er Jahre profitiert, als Industriegiganten wie China wichtige Rohstoffe wie Metalle, Getreide und alles, was sie in die Finger bekamen, verschlangen, um ein zweistelliges BIP-Wachstum zu erzielen.

Die Bergbauindustrien beschleunigten ihre Expansionspläne und liefen auf Hochtouren, ohne dass die Behörden strenge Kontrollen oder Einschränkungen vornahmen, während alle von Rekordexporten und beträchtlichen Zuflüssen ausländischer Investitionen profitierten. Brumadinho ist ein weiteres tragisches Beispiel dafür, wie eine unerwünschte Kombination aus großen und mächtigen (d.h. einflussreichen) Unternehmen, die in einem minderwertigen, ineffizienten und korrupten Umfeld der „Dritten Welt“ operieren, zu Katastrophen mit schlimmen Folgen führen kann.

Die Krise nimmt kein Ende.

Ungefähr zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Beitrag veröffentlicht wird, dürfte der US-Kongress erneut über die Schuldenobergrenze debattieren. Je nachdem, wie diese Debatte ausgeht, werden die Entscheidungen eine ganze Reihe von Folgen haben, von moderat bis schwerwiegend, jetzt und in der Zukunft. Diese ausweglose Situation ist ein weiteres Anzeichen für eine finanzielle und politische Krise – oder für eine weitere Dritte-Welt-Krise.

Die USA sind in der Tat bankrott. Mein Land ist es auch. Europa ist ebenfalls in finanziellen Schwierigkeiten. Japan, das Vereinigte Königreich und sehr wahrscheinlich auch China sind es ebenfalls. Alle ertrinken in Schulden: Länder, Konzerne, Unternehmen, Familien und Menschen. Das hat zwar noch keine nennenswerten Auswirkungen auf das System, aber es hat gekocht und zeigt sich gelegentlich.

Es gibt zahllose Abstufungen von „pleite„, und ich könnte mich in dieses Thema vertiefen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, aber ich möchte diesen entscheidenden Gegensatz noch einmal betonen: SHTF trifft nicht überall auf die gleiche Weise ein. Anders ausgedrückt: Das Leben in einer „bankrotten“ Nation, die die Weltreservewährung besitzt (und eine große Armee zur Unterstützung), oder in einer Nation mit Hochgeschwindigkeitszügen, Autobahnen und stärkeren Institutionen wird nie dasselbe sein wie an einem Ort ohne diese Dinge.

Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht auch entwickeltere Länder betroffen sein werden.

Sie werden es tun, weil: 1) die Krise global ist; 2) alles miteinander verbunden ist; und: 3) es gibt viele Möglichkeiten, wie dies geschehen kann. Ich habe in diesem Artikel zwei vorgestellt, aber ein SHTF kann auch durch Dinge wie Massenmigration, Autoritarismus, Terrorismus, allgegenwärtige Korruption, Energieknappheit und mehr ausgelöst werden.

Ich sage nicht wirklich etwas Neues. Aus all diesen Krisen könnte ein großer Konflikt entstehen. Das war in der Vergangenheit das Mittel der Wahl für die Eliten, also wer weiß. Bis dahin wird es ein stetiges Abgleiten in eine Situation sein, in der die Institutionen überfordert sind, die Infrastruktur sich verschlechtert, die Arbeiter die Arme verschränken und die Kriminellen sich ermächtigt fühlen.

Sicher, ein SHTF kommt vor, aber wenn eine Krise vorhanden ist, kommt sie häufiger vor, und die Auswirkungen sind in der Regel ernster und weitreichender. Das ist die Folge davon, dass das System zunehmend instabiler und behinderter wird. Wir können darüber sprechen, wie man sich darauf vorbereiten und es überwinden kann, aber bis dahin sollten Sie wachsam bleiben und sich in Sicherheit bringen.