Die globale Energiekrise zeichnet die geopolitischen Karten neu

Durch die globale Energiekrise werden die geopolitischen Karten neu gezeichnet.

Einige Experten sind der Meinung, dass der globale Süden zunehmend an geopolitischem Einfluss auf der Weltbühne gewinnt, da der Klimawandel die Regeln für Handel und Verbrauch neu schreibt.

Während die Lektion, die aus der europäischen Energiekrise zu ziehen ist, darin bestehen sollte, sowohl die Handelspartner als auch die Energieformen zu diversifizieren, zieht es der globale Norden stattdessen vor, seine Handelsoptionen noch weiter einzuschränken.

Wir erleben derzeit eine „globale Energiekrise von beispielloser Tiefe und Komplexität“, so der diesjährige jährliche Energieausblick der Internationalen Energieagentur (IEA), die davor warnt, dass es „kein Zurück mehr gibt“, bevor Covid-19 und Russlands Krieg in der Ukraine den Globus erschütterten. Zusammen haben diese Ereignisse den Energiehandel weltweit bereits umgestaltet, aber die Schockwellen für die Weltwirtschaft und die Geopolitik im Allgemeinen stehen erst am Anfang.

Alle scheinen sich einig zu sein, dass wir eine großangelegte Neuordnung der globalen Geopolitik erleben, aber es besteht weniger Einigkeit darüber, was auf den Welthandel zukommt, sobald sich der Staub gelegt hat. Einige Experten sind überzeugt, dass der globale Süden zunehmend an geopolitischem Einfluss auf der Weltbühne gewinnt, da der Klimawandel die Regeln des Handels und des Konsums umschreibt, während andere argumentieren, dass reaktionäre protektionistische Praktiken in den Industrieländern die weniger entwickelten Länder nur weiter marginalisieren und entfremden werden.

In einem kürzlich erschienenen Meinungsbeitrag von Ravi Agrawal, dem Chefredakteur von Foreign Policy, wird behauptet, dass „der bedeutendste Trend in der Weltpolitik für 2023“ darin besteht, dass „der globale Süden in allen Bereichen sichtbarer und einflussreicher wird“. Als Beweis führt Agrawal an, dass die am meisten entwickelten Länder vor einigen Monaten auf der COP27 wichtige Zugeständnisse an ärmere Länder gemacht haben, die in der Vergangenheit zum Schweigen gebracht und ins Abseits gedrängt worden waren, einschließlich des bahnbrechenden „Loss and Damage“-Fonds, der den Entwicklungsländern bei der Bewältigung von klimabedingten Krisen helfen soll – eine große Kehrtwende gegenüber der COP26.

Agrawal weist auch auf die Tatsache hin, dass sich das Machtgleichgewicht eindeutig von den Vereinigten Staaten weg verschoben hat, die viele Länder in den Entwicklungsländern nicht davon überzeugen konnten, sich den US-Sanktionen gegen Russland anzuschließen. „Abgesehen von der heiklen Frage der Ethik in der Außenpolitik“, schreibt Agrawal über den gescheiterten Versuch, die Solidarität mit dem Kreml zu fördern, „zeigten die Staats- und Regierungschefs von Neu-Delhi bis Nairobi ein wachsendes Vertrauen in die Durchsetzung ihrer eigenen strategischen Interessen anstelle der des Westens“.

Agrawal mag zwar Recht haben, dass diese „jüngeren und schneller wachsenden“ Teile des Planeten auf der globalen Bühne selbstbewusster auftreten, aber es ist weniger klar, ob er mit seiner Behauptung recht hat, dass „die politischen Entscheidungsträger und Unternehmen im Westen sich anpassen müssen“. Sicherlich hat er bis zu einem gewissen Grad recht, aber der Wandel ist vielleicht nicht so erdbebenartig, wie sein Aufsatz die Leser glauben machen will. Während diese oft vergessenen Länder in einigen wichtigen geopolitischen Debatten an Anerkennung und Einfluss gewinnen, wird ihre Unsichtbarkeit und ihr Außenseiterstatus in anderen Bereichen noch verstärkt.

Die beispiellose Energiekrise wurde durch das fehlgeleitete Vertrauen des Westens in ein unbeständiges und despotisches Regime ausgelöst, und nun reagieren die Vereinigten Staaten, Europa und ihre wichtigsten Verbündeten auf diesen kritischen Fehler, indem sie die Flinte ins Korn werfen. Anstatt den Idealen des Freihandels und den Mandaten der Welthandelsorganisation zu folgen, wird eine protektionistische Politik betrieben, die die ärmeren Länder mit Sicherheit ausschließen wird.

Während die Lektion, die aus der europäischen Energiekrise zu ziehen ist, darin bestehen sollte, sowohl die Handelspartner als auch die Energieformen zu diversifizieren, entscheiden sich die Länder des globalen Nordens stattdessen dafür, ihre Handelsmöglichkeiten noch weiter einzuschränken. „Das Abstecken von Einflusssphären und die Bewertung der Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit von Lieferanten und Ländern ist das Gebot der Stunde“, heißt es in einer aktuellen Analyse der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit.

In der Tat fordern führende westliche Politiker wie die US-Finanzministerin Janet Yellen offen einen Strategiewechsel, weg vom freien Markthandel hin zum Konzept des „Friendshoring“, bei dem Länder ihre Lieferketten auf „vertrauenswürdige Länder“ mit ähnlichen Werten und politischen Loyalitäten verlagern. Auch im Strategic Foresight Report 2022 der Europäischen Kommission wird eine ähnliche Verlagerung der Handelsnetze gefordert.

Das verheißt nichts Gutes für den globalen Süden. Da die weltweit reichsten Nationen zunehmend nur noch untereinander Handel treiben, wird es für die am wenigsten entwickelten Länder viel, viel schwieriger, einen gangbaren Weg zur wirtschaftlichen Entwicklung zu finden. Es ist zwar schön und gut, dass sich die reichen Nationen darauf geeinigt haben, einen Katastrophenfonds für die vom Klimawandel am stärksten betroffenen Länder einzurichten, aber diese Maßnahme ist ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem, was diese Länder in Bezug auf den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel tatsächlich benötigen. Außerdem benötigen diese Länder keine endlosen Almosen – sie brauchen ihre eigenen robusten Volkswirtschaften und Wachstumskonzepte. Das ist es, was einer Nation wirklich eine Stimme oder Einfluss auf der globalen Bühne gibt, nicht ein Scheck, der durch die Schuld der Emissionen gekürzt wird.