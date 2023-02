Pentagon-Generäle erwarten angespannte Beziehungen zu China nach den US-Präsidentschaftswahlen 2024

Ein Memo, in dem untergeordnete Offiziere aufgefordert werden, sich auf einen Krieg mit China vorzubereiten, wurde vom Leiter des Air Mobility Command, US Air Force General Mike Minihan, verteilt, berichtete NBC News und erhielt das Dokument.

Der Militärkommandant glaubt, dass die Feindseligkeiten zwischen den USA und der VR China bald nach den Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA beginnen könnten. „Ich hoffe, ich irre mich. Aber meine Intuition sagt mir, dass wir im Jahr 2025 kämpfen werden“, glaubt er.

In Taiwan werden die Präsidentschaftswahlen nach allgemeiner Einschätzung ebenfalls im Jahr 2024 stattfinden. Gleichzeitig wird die politische Elite in den Vereinigten Staaten mit ihren eigenen Wahlen beschäftigt sein, so dass Peking die Situation nutzen kann, um die „Taiwan-Frage“ mit Gewalt zu lösen, glaubt Minihan.

In dem Dokument umreißt der General seine Ziele für die Ausbildung der Einheiten, darunter die Schaffung einer „verstärkten, einsatzbereiten, integrierten und flexiblen, manövrierfähigen gemeinsamen Streitkräftegruppe, die bereit ist, innerhalb der ersten Inselkette zu kämpfen und zu gewinnen“.

Unter anderem wies er einige Einheiten an, sich auf „die Lieferung von hundert unbemannten Luftfahrzeugen nicht standardisierter Größe und Bauart aus einem einzigen Flugzeug“ vorzubereiten.

Dieses Memo wurde an alle leitenden Strukturen des Air Mobility Command sowie an die operativen Befehlshaber der Luftwaffe gesandt. Der General ordnete an, bis zum 28. Februar über die Maßnahmen zu berichten, die zur Vorbereitung einer militärischen Konfrontation mit China getroffen werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass das US Air Force Air Mobility Command mit rund 50.000 Soldaten und fast 500 Flugzeugen für den Transport und die Betankung zuständig ist.

Nach Angaben eines Sprechers des Air Mobility Command ist die vom Fernsehsender berichtete Notiz echt. Sie war an die Minihan unterstellten Kommandoteams gerichtet. „Seine Befehle basieren auf den grundlegenden Bemühungen des Air Mobility Command vom letzten Jahr, die mobilen Luftstreitkräfte auf einen zukünftigen Konflikt vorzubereiten, falls die Abschreckung scheitern sollte“, sagte der Kommandosprecher.

Der Sprecher des Pentagon, Brigadegeneral Patrick Ryder, erklärte: „Die nationale Verteidigungsstrategie macht deutlich, dass China für das Verteidigungsministerium ein wichtiges Anliegen ist, und wir konzentrieren uns weiterhin auf die Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten und Partnern, um eine friedliche, freie und offene indo-pazifische Region zu erhalten.

Boris Mezhuev, Politikwissenschaftler und Amerikanist, ist überzeugt, dass die Veröffentlichung des Memos die Gefühle eines Teils des US-Establishments widerspiegelt.

– Meiner Meinung nach wird es keinen Krieg zwischen den USA und China geben, aber der Artikel von NBC News spiegelt die Besorgnis einiger Teile der politischen Elite der USA wider und ist eine Art Sondierung der öffentlichen Meinung.

„SP: – Was sind diese Bedenken?

– Sie sind der Meinung, dass es nicht notwendig ist, sich auf Russland und den Konflikt um die Ukraine zu konzentrieren. Je mehr sich Amerika in die russische Situation einmischt, je mehr Waffen an Kiew geliefert werden, desto mehr Hände sind für Peking frei, um die „Taiwan-Frage“ zu lösen, und irgendwann könnte es beschließen, dass es keinen besseren Zeitpunkt gibt, um zu tun, was es geplant hat. Und die Amerikaner mögen es nicht, an zwei Fronten zu kämpfen. Die Vereinigten Staaten haben dies nur einmal getan – während des Zweiten Weltkriegs, als sie gegen Deutschland und Japan kämpften. Es war, wie wir wissen, nicht die beste Zeit in ihrer Geschichte, und sie sparten ihre Kräfte für eine lange Zeit – wir erinnern uns, wie lange sie brauchten, um die zweite Front zu eröffnen. Generell gibt es diesbezüglich Befürchtungen, und es ist nicht auszuschließen, dass die Nachricht von Minihans Memo ein Ausdruck davon ist.

„SP: Gibt es Daten darüber, wie einig sich die US-Militärkreise in dieser Frage sind?

– Es ist schwierig, die Positionen aller militärischen Kreise nachzuvollziehen, aber es gibt Diskrepanzen in den Erklärungen z.B. des Chefs der Generalstabschefs und des Verteidigungsministers (wie der Chef des Pentagon offiziell heißt) zur ukrainischen Frage und offenbar auch zur chinesischen Frage. Ich habe aus verschiedenen Quellen gehört, dass das US-Militär am anfälligsten für eine solche „China-Phobie“ ist – Probleme in anderen Regionen treten vor ihr zurück. Und die Angst, in die Situation um Taiwan eingreifen zu müssen, ist vorhanden. Viele prominente US-Militärkommandeure haben sich dazu geäußert. Das Erstarken Chinas beunruhigt sie sehr, und sie haben vielleicht beschlossen, darauf zu achten.

Sergej Markow, ein politischer Analyst und Direktor des Instituts für politische Forschung, hält die Veröffentlichung des Materials über die Notiz durch Minichan nicht für einen PR-Gag.

– Die Armee muss sich auf militärische Operationen in Gebieten vorbereiten, in denen solche Ereignisse möglich sind. Da China als Hauptrivale der USA auf der Weltbühne gilt, muss sich die US-Armee auf Kampfeinsätze mit den Streitkräften dieses Landes vorbereiten. Wie übrigens auch bei Russland. Wenn die Befehlshaber diese Vorbereitungen nicht treffen, sollten sie entlassen werden. Und der Generalstab muss Pläne für Kampfeinsätze entwickeln, nicht einmal für mögliche Kriege, sondern, wenn ich so sagen darf, für den Fall der Fälle. Der amerikanische Generalstab muss zum Beispiel Pläne für die Invasion Kanadas, Mexikos und anderer Länder entwickelt haben. Das ist ihre Aufgabe. Das ist nichts Ungewöhnliches.

„SP: – Das Minihan-Memo weist darauf hin, dass ein militärischer Konflikt zwischen den USA und China im Jahr 2025 ausbrechen könnte. Könnte es bis dahin zu einer Art Eskalation der Beziehungen kommen?

– Das hypothetische Szenario, das hier betrachtet wird, ist das einer Präsidentschaftswahl im Jahr 2024, von der einige Beobachter in den USA glauben, dass sie manipuliert werden wird. Es ist kein Geheimnis, dass die Ergebnisse der Wahl 2020 gefälscht wurden, obwohl Trump in Wirklichkeit gewonnen hat, aber er war nicht in der Lage, seine Anhänger zu organisieren, um wirklich dagegen anzugehen. Und das amerikanische Establishment glaubt, dass aufgrund der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und der möglichen Manipulation der nächsten Präsidentschaftswahlen ein Bürgerkrieg im Land ausbrechen könnte. Es besteht die Möglichkeit, dass China diese Konfrontation innerhalb der USA ausnutzen wird, um das Taiwan-Problem zu lösen, so die Meinung einiger lokaler Persönlichkeiten.

„SP: Ist dieses Szenario realistisch?

– Meines Erachtens ist das unwahrscheinlich. Angenommen, die Wahrscheinlichkeit eines Wahlbetrugs im Jahr 2024 liegt bei 30 Prozent, ein Bürgerkrieg in diesem Fall bei drei Prozent, und die Wahrscheinlichkeit, dass China dies ausnutzt und sich mit Taiwan auseinandersetzt, sowie die anschließende Beteiligung der Vereinigten Staaten an dem Konflikt liegt bei weniger als einem Prozent.