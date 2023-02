Ausgrenzung und Gleichschaltung Von Evelyn Hecht-Galinski

Am Montag, 30. Januar, jährte sich die Machtergreifung der Nazis. Vor 90 Jahren, am 30. Januar 1933, kam Hitler an die Macht. Ein Datum, was mir ständig in den Sinn kommt, wenn ich das Jahr 2023 und den Januar verfolge. Immer mehr sehe ich die schrecklichen Parallelen. Es macht mich so fassungslos und zugleich wütend angesichts meines Gefühls der Ausgrenzung. Tatsache ist der schleichende Versuch der totalen medialen und politischen Gleichschaltung, die so sichtbar ist. Wir „müssen wachsam sein“ und „Nie wieder“ sind die gängigen Phrasen. Aber mit Wachsamkeit kommt der Normalbürger gegen diese propagandistische politische und mediale Vergewaltigung nicht an. Wie ähneln sich die Zeiten.

Menschen so lange hämmern, feilen und meißeln, bis sie uns verfallen sind

Seit der Krieg gegen Russland geführt wird – mittlerweile bestätigt von der deutschen Außenministerin – werden die Medien von der Politik immer mehr missbraucht, um ihre unermesslichen Milliardensummen für Aufrüstung für