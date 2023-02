Korruption: Wer finanziert das Ranking von Transparency International?

Transparency International veröffentlicht alljährlich den sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex, der uns erklärt, in welchen Ländern Korruption herrscht und in welchen nicht. Aber wer finanziert das eigentlich?

Bevor wir uns Korruption anschauen können, müssen wir erst einmal definieren, was Korruption ist. Und schon da wird es interessant. Transparency International definiert Korruption wir folgt:

„Wir definieren Korruption als den Missbrauch anvertrauter Macht zum eigenen Vorteil.“

Das ist ausgesprochen schwammig formuliert und lässt viel Raum für Interpretationen. Daher gehen wir das Thema einmal von einer anderen Seite an: Ist es Korruption, wenn ein reicher Unternehmer einer Partei eine Million spendet und diese Partei, wenn sie an die Regierung kommt, ein Gesetz erlässt, dass diesem Unternehmer ein Vielfaches der Spende in die Kassen spült?

Moralisch gesehen ist das sicher Korruption. Aber juristisch ist das in westlichen Ländern keine Korruption, sondern legale „Parteienfinanzierung“ oder eine „Wahlkampfspende“. Bestraft wird dafür im Westen niemand, diese Form der Korruption ist im Westen nicht nur legalisiert worden, sie ist sogar einer der Grundpfeiler der westlichen Demokratie, in der Lobbyisten bei politischen Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen.

Mein Beispiel entspringt übrigens keinesfalls meiner Fantasie, sondern ist aus der politischen Praxis in