Bill Gates: Letztlich werden wir den ganzen Planeten impfen! Das sind nun die enormen Gewinne, die er daraus erzielt hat. Natürlich Steuerfrei!

Pfizer kündigte am Dienstag für 2022 einen Gewinn von 31,4 Mrd. USD bei einem Rekordumsatz von 100,3 Mrd. USD an, warnte die Anleger jedoch, ihre Ziele für 2023 deutlich niedriger anzusetzen, da sich die Verkäufe der Impfstoffe COVID-19 und Paxlovid angesichts wachsender Fragen zu ihrer Sicherheit und Wirksamkeit verlangsamen.

Pfizer gab am Dienstag für 2022 einen Gewinn von 31,4 Milliarden Dollar bei einem Rekordumsatz von 100,3 Milliarden Dollar bekannt. Der Umsatz mit dem Impfstoff COVID-19 und dem Medikament Paxlovid, das zur Behandlung von COVID-19 eingesetzt wird, belief sich auf insgesamt 56 Milliarden Dollar – mehr als die Hälfte des Jahresumsatzes des Impfstoffherstellers.

Das Unternehmen warnte die Anleger jedoch, dass die Umsätze mit diesen beiden Produkten im Jahr 2023 um bis zu 58 % auf nur 21,5 Mrd. USD einbrechen würden – 3 Mrd. USD weniger als von der Wall Street prognostiziert. Pfizer rechnete für 2023 mit einem Gesamtumsatz von nur etwa 67-71 Mrd. $.

Die Nachricht folgt auf eine Reihe von Entwicklungen, die die COVID-19-Impfstoffe infrage stellen – einschließlich der Kommentare des Milliardärs und Impfstoffinvestors Bill Gates, der letzte Woche während eines Vortrags am australischen Lowy Institute die Wirksamkeit und Haltbarkeit der Impfstoffe kritisierte.

Bill Gates just admitted mRNA jabs don’t stop infection, don’t block transmission, don’t block mutants, don’t last, don’t work at all — after he sold stock in his vaccine ventures 😂😂😂. Thanks, Suckers!https://t.co/a5ROLmha1O — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) January 27, 2023

Der Enthüllungsjournalist Jordan Schachtel enthüllte am Dienstag das Ausmaß von Gates‘ Profiten aus seinen Investitionen in den Pfizer-Partner BioNTech. Die Bill & Melinda Gates Foundation machte das 15-fache ihrer ursprünglichen Investition, als die Stiftung ihre BioNTech-Aktien auf dem Höhepunkt ihres Wertes im Jahr 2021 verkaufte.

Die Aktie von Pfizer fiel im Januar um 15 %.

Pfizer und Moderna erklärten, dass sie den Preis für ihre COVID-19-Impfstoffe wahrscheinlich auf 110 bis 130 Dollar pro Dosis vervierfachen werden, wenn die US-Regierung im Laufe dieses Jahres die Zahlungen für die Impfungen einstellt.

Bill Gates hat mit dem Verkauf von Pfizer-Aktien zum richtigen Zeitpunkt enorme Gewinne erzielt

Schachtel untersuchte die Unterlagen der Securities and Exchange Commission (SEC) und fand heraus, dass die Gates-Stiftung ihre BioNTech-Bestände im dritten Quartal 2021, dem umsatzstärksten Quartal von BioNTech, um 86 % reduzierte – von 1.038.674 auf 148.674 Aktien.

Die Stiftung hatte die Aktien im September 2019 – nur wenige Monate vor der Ankündigung der Pandemie – zu einem Preis von 18,10 US-Dollar pro Aktie vor der öffentlichen Emission erworben.

Als die Stiftung die Aktien verkaufte – zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 300 US-Dollar pro Aktie – erzielte sie einen Gewinn von rund 260 Millionen US-Dollar, also mehr als das 15-fache ihrer ursprünglichen Investition.

Schachtel sagte, dass 242 Millionen Dollar dieses Gewinns unversteuert sind, weil das Geld über die Stiftung investiert wurde.

Die Gates-Stiftung verkaufte weitere 2 Millionen Aktien vor dem dritten Quartal 2021 und veräußerte anschließend 1,4 Millionen Aktien von CureVac, einem in Deutschland ansässigen mRNA-Unternehmen, was weitere 50 Millionen Dollar einbrachte, so Schachtel.

„Bill Gates sicherte sich Hunderte von Millionen Dollar an Gewinnen aus der perfekt getimten Investition seiner Stiftung in BioNTech – dem Pfizer-Partner für seine mRNA-Covid-Spritzen – bevor er seinen Kurs dramatisch änderte und die gesamte mRNA-Technologie offen in Zweifel zog“, schrieb Schachtel.

Nachdem er seine Aktien abgestoßen hatte, sagte Gates im November 2021: „Wir brauchen eine neue Art der Impfung“, weil die Impfstoffe die Übertragung trotz aller gegenteiligen Behauptungen nicht stoppen konnten.

In einer Rede vor dem Lowy Institute sagte Gates:

Wir müssen auch die drei Probleme der [COVID-19]-Impfstoffe lösen. Die derzeitigen Impfstoffe blockieren die Infektion nicht. Sie sind nicht breit gefächert, sodass man den Schutz verliert, wenn neue Varianten auftauchen, und sie haben eine sehr kurze Wirkungsdauer, insbesondere bei den Menschen, auf die es ankommt, nämlich bei alten Menschen.

Mit diesen Äußerungen verstärkte Gates seine zweifelhafte Rhetorik über mRNA und distanzierte sich weiter von der einst gehypten Technologie, mit der er sich Hunderte Millionen Dollar an Pandemiegewinnen sicherte“, so Schachtel.

Weitere Fragen zu COVID-Impfstoffen

Über 85 % der US-Bevölkerung sind trotz der massiven, von der Regierung geförderten Medienkampagne nicht geimpft worden, was darauf hindeutet, dass die Menschen die Behauptung, die Impfungen seien notwendig, sicher und wirksam, nicht glauben, so Russell Brand.

Das Vereinigte Königreich kündigte am vergangenen Mittwoch an, dass es die COVID-19-Auffrischungsimpfung für gesunde Menschen unter 50 Jahren nicht mehr empfehlen und die kostenlose Verteilung der primären Zwei-Schuss-Serie einstellen wird.

Dänemark hat seine allgemeinen COVID-19-Impfkampagnen für gesunde Menschen im Februar 2022 eingestellt.

Die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) hat im vergangenen Monat erklärt, dass sie eine Änderung des Impfplans in Erwägung zieht und empfiehlt, dass Erwachsene nur noch einmal im Jahr geimpft werden, um gegen COVID-19 geschützt zu bleiben.

Und die Regierung Biden kündigte an, dass sie den nationalen und öffentlichen Gesundheitsnotstand für COVID-19 am 11. Mai beenden wird, womit die von der Regierung geförderten Tests, Impfungen und Behandlungen eingestellt werden.

Mehrere prominente Ärzte haben ebenfalls öffentlich ihre Besorgnis über die unerwünschten Wirkungen der Impfstoffe geäußert.

Der britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra hat kürzlich in einem Live-Auftritt bei der BBC die Zuschauer mit der Wahrheit bombardiert und erklärt, dass die mRNA-COVID-19-Impfstoffe ein kardiovaskuläres Risiko darstellen.

An diesem Wochenende meldeten sich auch einige Mediziner und Ärzte auf Twitter zu Wort und schworen, keine weiteren Impfstoffe ohne randomisierte, kontrollierte Studien einzunehmen.

Vinay Prasad, M.D., MPH, sagte, er werde sich nicht mehr impfen lassen, solange keine Daten aus klinischen Studien vorliegen. „Ich habe mindestens eine Dosis gegen meinen Willen genommen“, sagte Prasad. „Das war unethisch und wissenschaftlich bankrott“.

Zu den namhaften Teilnehmern der Kampagne gehören auch Dr. Todd Lee, ein Experte für Infektionskrankheiten an der McGill University, Dr. Mark Silverberg, der das Toronto Immune and Digestive Health Institute gegründet hat, Dr. Tracy Høeg, Ph.D., eine Epidemiologin an der University of California, San Francisco und Kevin Bass, M.S., ein Medizinstudent, der am Montag in Newsweek die wissenschaftliche Gemeinschaft für ihre Rolle bei der Aufrechterhaltung eines falschen COVID-19-Narrativs kritisierte.

Am späten Sonntagabend postete Retsef Levi, Ph.D., vom Massachusetts Institute of Technology, ein Video auf Twitter, in dem er ein Ende der COVID-19 mRNA-Impfung forderte. Hier der Artikel auf Deutsch.

Levi sagte, dass die Impfstoffe nicht die versprochene Wirksamkeit aufweisen und dass sie nach seiner Risikoanalyse „ein noch nie dagewesenes Maß an Schaden verursachen, einschließlich des Todes von Jugendlichen und Kindern“.

The evidence is mounting and indisputable that MRNA vaccines cause serious harm including death, especially among young people. We have to stop giving them immediately! pic.twitter.com/chFLvqlDqu — Retsef Levi (@RetsefL) January 30, 2023

In der Zwischenzeit droht Pfizer ein Verbot durch das Europäische Parlament, weil das Unternehmen während der Pandemie keine Transparenz bei den Kaufverträgen für den Impfstoff COVID-19 gezeigt hat.

Pfizer in einem „Übergangsjahr“, sagt der CEO

Albert Bourla, CEO von Pfizer, sagte in der Pressemitteilung zu den Ergebnissen, dass 2023 ein „Übergangsjahr“ für die COVID-19-Produkte von Pfizer sein wird, bevor es 2024 wahrscheinlich wieder zu Wachstum kommt.

Bourla sagte:

Unser Fokus liegt immer auf dem, was als nächstes kommt. Mit Blick auf 2023 erwarten wir, dass wir erneut Rekorde aufstellen werden, mit der potenziell größten Anzahl neuer Produkte und Indikationen, die wir jemals in einem so kurzen Zeitraum auf den Markt gebracht haben.

Reuters berichtete am Dienstag, dass Pfizer auch den Patentschutz für einige umsatzstarke Medikamente nach 2025 verlieren wird.

Um die Umsatzeinbußen auszugleichen, hat der Impfstoffhersteller auf Übernahmen gesetzt und rund 25 Milliarden Dollar für den Kauf von Biohaven Pharmaceutical, Arena Pharmaceuticals und Global Blood Therapeutics ausgegeben.

Weiterhin hat das Unternehmen im vergangenen Jahr fünf neue Produkte auf den Markt gebracht und hofft, in den nächsten anderthalb Jahren bis zu 14 weitere einführen zu können, darunter einen Impfstoff gegen das Respiratorische Synzytialvirus und einen mRNA-Grippeimpfstoff.

Pfizer geht davon aus, dass die Impfrate nach 2023 wieder ansteigen wird, wie Fierce Pharma berichtet, vorausgesetzt, es wird ein kombinierter COVID-19/Grippe-Impfstoff entwickelt.

Auf einer Sitzung des FDA-Beratungsausschusses für Impfstoffe in der vergangenen Woche erklärte die Behörde, sie untersuche, ob das von der FDA festgestellte Sicherheitssignal für Schlaganfälle im Zusammenhang mit den bivalenten Impfstoffen mit der gleichzeitigen Verabreichung der Grippe- und COVID-19-Impfstoffe zusammenhängen könnte.