Renommierter MIT-Professor und Spezialist für die Analyse der Arzneimittelsicherheit fordert die sofortige Aussetzung aller mRNA-COVID-Impfstoffe

Die Zahl der Mediziner und Experten, die die sofortige Aussetzung der COVID-mRNA-Impfstoffe fordern, wächst, und doch verschließen die Regierungen immer noch die Augen vor einem der grausamsten Verbrechen gegen die Menschheit.

Am späten Sonntagabend warnte Prof. Retsef Levi vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) vor den Risiken, die mit den experimentellen mRNA-COVID-Impfstoffen verbunden sind.

Prof. Levi ist seit 2006 Fakultätsmitglied am MIT in Cambridge, Massachusetts. Das MIT ist eine der führenden Privatuniversitäten in Cambridge, Vereinigte Staaten. In den QS World University Rankings 2023 wird es auf Platz 1 geführt.

„Ich verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Praktiker und Akademiker in der Nutzung von Daten und Analysen zur Bewertung und zum Management von Risiken, insbesondere im Kontext der Gesundheitspolitik von Gesundheitssystemen sowie dem Sicherheits- und Qualitätsmanagement bei der Herstellung von biologischen Arzneimitteln“, sagte Levi.

Levi behauptet, dass weder die Regierungen noch die großen Pharmaunternehmen in der Lage gewesen seien, ihre Wirksamkeitsversprechen zu erfüllen.

Es sei daran erinnert, dass Janine Small, die Präsidentin von Pfizer für die internationalen Märkte, zugegeben hat, dass der Impfstoff nie auf seine Fähigkeit, die Übertragung zu verhindern, getestet wurde, im Gegensatz zu dem, was früher behauptet wurde.

Levi fügte hinzu, dass die Risiken den Nutzen überwiegen.

„Ich drehe dieses Video, um meine feste Überzeugung mitzuteilen, dass zum jetzigen Zeitpunkt alle COVID-mRNA-Impfprogramme sofort eingestellt werden sollten“, sagte er.

„Sie sollten gestoppt werden, weil sie in Bezug auf die Wirksamkeit nichts von dem, was sie versprechen, halten können. Und was noch wichtiger ist, sie sollten gestoppt werden, weil sich die Beweise häufen und unbestreitbar sind, dass sie ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Schaden verursachen, einschließlich des Todes von jungen Menschen und Kindern“, fuhr er fort.

Levi präsentierte einige vernichtende Informationen aus einer Vielzahl von Studien, die zeigen, dass der Impfstoff sowohl unsicher als auch unwirksam ist.

„Ich glaube, dass die kumulativen Beweise schlüssig sind und unsere Befürchtung bestätigen, dass die mRNA-Impfstoffe tatsächlich einen plötzlichen Herzstillstand als Folge einer impfstoffinduzierten Myokarditis verursachen. Und dies ist möglicherweise nur ein Mechanismus, über den sie Schaden anrichten“, sagte er.

„Die Daten aus dem Vereinigten Königreich, Schottland und Australien wiederholen die Daten aus Israel. Zusätzliche Daten aus Israel zeigen, dass die Rettungsdienste in Israel im Jahr 2021 mehr als 3.000 Wiederbelebungen im Vergleich zu 2019 durchgeführt haben, was einem Anstieg von 27 % entspricht. Zwei prospektive Studien aus Thailand und der Schweiz, in denen Impfungen vor und nach der Impfung untersucht wurden, deuten darauf hin, dass die Raten von Herzschäden wahrscheinlich deutlich höher sind als die durch die klinische Diagnose festgestellten Raten. Das ist genau das gleiche Ergebnis, das das US-Militär 2015 bei einer ähnlichen Studie über den Pockenimpfstoff festgestellt hat.“

Er fuhr fort: „In einer anderen Studie der Harvard Medical School wurde im Blut von Kindern mit impfstoffinduzierter Myokarditis ein ganzer Spike entdeckt, was ein weiterer Hinweis auf den zugrunde liegenden Mechanismus der Schädigung ist, aber in Wirklichkeit noch weitreichendere Implikationen für die Sicherheit des Impfstoffs hat, da wir wiederholt Beweise dafür haben, dass die mRNA und die Lipide tatsächlich in das Blutsystem eindringen.“

„Und schließlich zeigen Autopsien von Menschen, die kurz nach der Impfung gestorben sind, dass es in einer großen Anzahl von Fällen starke Hinweise darauf gibt, dass der Tod durch eine durch den Impfstoff ausgelöste Myokarditis verursacht wurde. In Anbetracht all dieser Beweise gibt es meiner Meinung nach keine andere ethische oder wissenschaftliche Wahl, als diese medizinischen Produkte vom Markt zu nehmen und alle mRNA-Impfprogramme zu stoppen. Dies ist eindeutig das fehlerhafteste Medizinprodukt in der Geschichte der Medizinprodukte, sowohl in Bezug auf die Wirksamkeit als auch auf die Sicherheit“, sagte er.