Ukraine und Afghanistan – Krieg und Getreide

Von Peter Haisenko

Ob des Konflikts in der Ukraine ist Afghanistan aus dem Blickfeld geraten. Nach dem chaotischen Abzug der NATO/USA aus Afghanistan geht es den Menschen dort nicht gut. Das soll so sein. Den Menschen in der Ukraine geht es auch nicht gut. Inwieweit sind diese beiden Problemzonen miteinander verknüpft?

Menschen wenden sich vor allem dann der Religion zu, wenn es ihnen schlecht geht. Schlechter als vorher. Das ist der Boden, auf dem Fundamentalisten gedeihen. Es wäre also das Einfachste, Fundamentalismus vorzubeugen. Man muss nur dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht. So gut, wie eben möglich und da sind den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Letztlich geht es immer um Geld, den fairen Umgang damit und miteinander. Jeder Krieg, jede kriegerische Handlung, treibt Menschen immer in irgendeine Form der Radikalisierung. Zu kriegerischen Handlungen zähle ich vor allem Sanktionen und Embargos,