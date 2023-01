Bill Gates über sein Treffen mit Jeffrey Epstein: »Ich habe mit ihm zu Abend gegessen und das war’s.« War es das wirklich?

JUST IN – Bill Gates says he had dinner with Jeffrey Epstein and "that's all." pic.twitter.com/o405qQ8j4t

Der alte Milliardär hat diese Frage wohl langsam satt.

Kommt schon, Leute, es war nur ein Abendessen! Keine große Sache!

Schauen wir uns einen Faktencheck von Reuters an, der sich auf die New York Times beruft, oder?

Bill beschloss also, sich mehrfach mit Epstein zu treffen, nachdem dieser wegen Sexualverbrechen verurteilt worden war… und dies schloss Mitarbeiter seiner Stiftung ein, die „in keiner Weise“ mit Epstein in Verbindung standen.

"including at least three times at Mr. Epstein’s palatial Manhattan townhouse, and at least once staying late into the night, according to interviews with more than a dozen people familiar with the relationship" Why? https://t.co/1V6G9u2o5N