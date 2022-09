Junge Ärzte in Kanada sterben nach der zweiten Auffrischung 23-mal häufiger als normal

Wir haben jetzt alle Daten der CMA über die Todesfälle unter kanadischen Ärzten in einer Tabelle zusammengefasst. Daraus geht hervor, dass Ärzte, die 50 Jahre und jünger sind, nach der zweiten Auffrischungsimpfung in einem Ausmaß sterben, das 23-mal so hoch ist wie normal.

Zusammenfassung

Die Daten der Canadian Medical Association (CMA) für das Jahr 2020 zeigen, dass in Kanada etwa 6 Ärzte im Alter von 50 Jahren und darunter pro Jahr sterben.

Nach dem letzten Booster starben innerhalb von 15 Tagen 6 kanadische Ärzte im Alter von 50 Jahren und darunter.

Irgendetwas stimmt hier nicht, aber niemand will darüber reden oder sich damit befassen. Sie schauen lieber weg.

Einleitung

Dank der brillanten Arbeit von Marc Godard und Brent Kievit-Kylar haben wir jetzt die CMA-Todesdaten, über die ich bereits geschrieben habe, im Google-Tabellenformat, wo sie zum ersten Mal leicht analysiert werden können. Beachten Sie, dass die CMA Einträge vor 2020 entfernt hat, weil die Pflege dieser Daten zu ressourcenintensiv sei. Das ist schwer zu glauben, aber so wurde es gesagt.

Die Ergebnisse sind verblüffend, wenn wir die Todesfälle unter jungen Ärzten betrachten: Die Auswirkungen der Impfstoffe sind viel leichter zu erkennen, da es mehr Signale und weniger Rauschen gibt, da Ärzte unter 50 Jahren selten sterben.

Wir stellen einen 23-fachen Anstieg der Gesamtsterblichkeitsrate nach der Impfung bei kanadischen Ärzten im Alter von 50 Jahren und darunter fest (im Vergleich zu den Sterberaten junger Ärzte im Jahr 2020).

Wie können sie das erklären?

Nun, sie können es nicht.

Diese kanadischen Ärzte starben nach der zweiten Auffrischungsimpfung Jahrzehnte früher, als sie es hätten tun sollen.

Ich wollte mit der CMA darüber sprechen, aber meine Bitte, den Präsidenten der CMA zu interviewen, wurde ignoriert. Sie wollen einfach nicht darüber reden. Ich bin sicher, sie hoffen, dass niemand diesen Artikel sieht.

Wenn Sie dies also jetzt lesen, wissen Sie, was zu tun ist:

Sie können meine Berechnungen selbst nachprüfen. Alle Daten liegen jetzt offen auf dem Tisch.

Wenn Sie meiner Arbeit skeptisch gegenüberstehen, können Sie dies hier selbst überprüfen:

Öffnen Sie die Kalkulationstabelle. Wenn Sie die Filteransicht „50 und jünger“ verwenden, sehen Sie, dass im Jahr 2020 sechs Ärzte starben, bevor die Impfung am 14. Dezember in Kanada eingeführt wurde. Sechs junge Ärzte, die in 348 Tagen gestorben sind, sind also unsere Basis-Todesrate.

Aus meinem Artikel über kanadische Todesfälle wissen wir von mindestens sechs kanadischen Ärzten im Alter von 50 Jahren und darunter, die in einem Zeitraum von 15 Tagen zwischen dem 13. und 28. Juli, nachdem die vierte Auffrischungsimpfung erforderlich war, gestorben sind.

Hier sind sie:

Es sei darauf hingewiesen, dass die COVID-Impfstoffe dafür bekannt sind, dass sie bestehende Krebserkrankungen beschleunigen, neue Krebserkrankungen verursachen und Menschen töten, die körperlichen Belastungen wie Schwimmen oder Laufen ausgesetzt sind.

Ich bin hier nicht voreingenommen. Ich zähle nur die Gesamtsterblichkeitsraten nach der Impfung im Vergleich zu den durchschnittlichen Sterblichkeitsraten der gleichen Altersgruppe ein Jahr zuvor auf.

Wir haben also sechs Todesfälle/348 Tage im Jahr 2020 im Vergleich zu sechs Todesfällen/15 Tagen nach der zweiten Auffrischung.

348/15=23.2X.

Ärzte, die 50 Jahre und jünger sind und in Kanada leben, sterben also nach der zweiten Auffrischungsimpfung mehr als das 23-fache der normalerweise erwarteten Rate.

In meinen Erhebungen habe ich einen ähnlichen Anstieg der Sterberaten bei den Geimpften festgestellt.

Wenn Sie sich erinnern, habe ich erst vor 20 Tagen, am 10. August, einen Artikel veröffentlicht, in dem ich anhand der von über 600 Lesern übermittelten Daten eine erhöhte Sterblichkeitsrate für Geimpfte im Vergleich zu Ungeimpften berechnet habe. Die Berechnung ergab, dass geimpfte Menschen ein 20,4-fach höheres Sterberisiko haben als ungeimpfte Menschen. Diese Berechnung bezog sich auf alle Altersgruppen, nicht auf die unter 50-Jährigen. Sie sind also nicht direkt vergleichbar, aber das 20,4fache und das 23,2fache sind ziemlich ähnlich. Das sind deutliche Signale.

Nun könnte man sich fragen: „Wow, wenn der Impfstoff die Sterblichkeitsrate um so viel erhöht, dann muss das Geschäft mit den Leichenbestattungen enorm gestiegen sein.“ Das stimmt, aber nicht um das 20-fache! Das liegt daran, dass wir es mit weniger als 50 Todesfällen zu tun haben, was in absoluten Zahlen relativ wenig ist.

Ich dachte, Sie sollten wissen, was die kanadischen ärztlichen Todesfalldaten zeigen, und ich bin sicher, dass es viele Verzerrungen und Störfaktoren gibt, die diese Berechnung beeinflussen, aber selbst wenn ich mich um eine Größenordnung irre, sollte dies ein äußerst beunruhigendes Ergebnis für die Gesundheitsbehörden in der ganzen Welt sein: Wir sollten niemals jemandem eine Spritze geben, die sein Todesrisiko eher erhöht, als verringert.

Wäre dies eine isolierte Anekdote und das einzige Stück negativer Daten, würden viele Menschen mit den Schultern zucken und es ignorieren.

Aber es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Es ist ein weiterer sehr beunruhigender Datenpunkt, der zeigt, dass die Impfungen sofort gestoppt werden sollten.

In diesen beiden Artikeln finden Sie weitere Beispiele für beunruhigende Daten, die nicht ignoriert werden sollten:

Zusammenfassung

Ich beschäftige mich nun seit mehr als 15 Monaten mit diesem Thema und habe noch keine verlässlichen Daten gefunden, die belegen, dass die Impfstoffe entweder sicher oder wirksam sind.

Ich bin immer noch auf der Suche.