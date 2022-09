Wir werden sie uns holen: „Sie werden sich nicht vor den Gerichten verstecken können“

„Erinnern Sie sich: Nach Nürnberg wurden sieben Ärzte gehängt.“

Bevor wir uns mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit befassen, sollten wir eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit machen.

Wir schreiben das Jahr 1976, als eine landesweite Kampagne zur Impfung aller Amerikaner gegen die Schweinegrippe läuft. Damals gab es etwa 220 Millionen Amerikaner, und etwa ein Viertel von ihnen war gegen die Krankheit geimpft. Aber nach 25 Todesfällen und 550 Fällen von Guillain-Barré-Syndrom, einer Form der aufsteigenden Lähmung, wurde das Programm eingestellt.

Die Zahl der Todesfälle stieg schließlich auf 53. Man entschuldigte sich und zahlte Wiedergutmachung, aber der springende Punkt ist, dass es damals und viele Jahre danach als inakzeptabel angesehen wurde, jemanden freiwillig eine Injektion geben zu lassen und zu sterben.

Ich würde gerne glauben, dass fast jeder gute Mensch, der sich der Gehirnwäsche entzogen hat, dem heute noch zustimmen würde.

Aber leider sind die meisten unserer Führer KEINE guten Menschen, und ich bin der Meinung, dass sie uns verraten haben.

Innerhalb der ersten 90 Tage nach der Einführung des Impfstoffs wussten die FDA und Pfizer von 1223 Todesfällen. Dennoch wurden keine Bedenken geäußert. Und die Impfstoffkampagne wurde fortgesetzt…

Erinnern Sie sich, dass das Schweinegrippe-Programm nach etwa 55 Millionen Dosen und 25 Todesfällen eingestellt wurde, aber im Jahr 2021, nach nur 90 Tagen, sind 1223 bestätigte Todesfälle in Ordnung?

Warum hat die FDA nicht Alarm geschlagen? Als dann ein Sicherheitssignal nach dem anderen auftauchte, was taten sie? Sie bedrohten die Lizenzen von Ärzten. Sie brachten abweichende Stimmen zum Schweigen. Sie schränkten den Zugang zu lebensrettenden Medikamenten ein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies alles aus Unwissenheit oder blinder Arroganz geschah – begangen von fast allen westlichen Nationen im Gleichschritt? Die einzige logische Erklärung ist meiner Meinung nach, dass etwas Unheimliches im Gange war…

Aus diesem Grund MUSS es eine Rechenschaftspflicht geben.

Der Pathologe Dr. Roger Hodkinson führte ein Gespräch mit Laura-Lynn Tyler Thompson zu diesem Thema. Hier ist, was er zu sagen hatte.

Wir sehen, wie das Gebäude anfängt zu bröckeln. Wir sehen, wie Walensky von der CDC sagt, dass es nicht unseren Erwartungen entsprochen hat. Was für eine großmäulige – entschuldigen Sie mich. Ich könnte fluchen wie ein Soldat und meine wahren Gefühle über sie ausdrücken. Ja, es hat die Erwartungen sicherlich nicht erfüllt. Es tötete Menschen, um Himmels willen! So schlimm ist es!

Dann verweist er auf Nürnberg.

Erinnern Sie sich, nach Nürnberg , sieben Ärzet wurden gehenkt. Die schrecklichsten Taten wurden an den jüdischen Häftlingen in den Konzentrationslagern verübt. Und ich spiele das nicht herunter, wenn ich sage, dass die Folgen dieser Handlungen dieser Technokraten massiv größer sind als die Tragödien, die sich in diesen Konzentrationslagern ereigneten.

Kumuliert sprechen wir international wahrscheinlich von einer Million Menschen, die direkt durch die eine oder andere Intervention sterben. Dazu gehört natürlich auch die Verweigerung, das absolute Verbot der Verschreibung von Mitteln, die billig, sicher und wirksam waren. Ich spreche hier von Ivermectin und Vitamin D.