Junger Pilot kämpft mit Herzproblemen nach der Impfung und äußert sich zu Ängsten vor COVID-Spritzen

Sierra Lund, eine Freizeitpilotin, erschaudert bei dem Gedanken, was hätte passieren können, wenn sie im Cockpit gewesen wäre, als sie herzinfarktähnliche Symptome bekam.

Nur 18 Stunden nach einer COVID-19-Spritze verspürte Lund starke Schmerzen in der Brust. Sie hatte Schwierigkeiten beim Atmen. „Das Gehen fiel ihr schwer“, sagte sie.

Das alles ergab keinen Sinn.

Lund war eine gut trainierte Leistungssportlerin. Weder sie noch ihre Verwandten hatten eine Vorgeschichte mit Herzproblemen. Und sie war erst 23 Jahre alt. Also versuchte Lund, ihre Symptome zu verdrängen. Da sie nicht nachließen, suchte sie einen Notarzt auf.

Jetzt, eineinhalb Jahre später, halten die Symptome an.

Bei Lund wurden zwei Herzkrankheiten diagnostiziert: Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels). Studien haben beide Erkrankungen mit COVID-Impfungen in Verbindung gebracht, und Lund ist sich sicher, dass die Impfung für ihre neuen Gesundheitsprobleme verantwortlich ist.

Infolgedessen kann Lund nicht mehr allein ein Flugzeug fliegen. Fliegen ist ihre Leidenschaft, seit sie im Alter von 17 Jahren ihren ersten Pilotenschein gemacht hat.

Lund und Josh Yoder, Mitbegründer der Luftfahrtgruppe „US Freedom Flyers“, berichten, dass viele andere Piloten – darunter auch Flugkapitäne – ebenfalls unter gesundheitlichen Problemen gelitten haben, von denen sie stark vermuten, dass sie durch die COVID-Impfung verursacht worden sein könnten. Yoders Gruppe hat Piloten ermutigt, sich speziell auf Myokarditis untersuchen zu lassen, die bei medizinischen Routineuntersuchungen unentdeckt bleiben kann.

„Viele Leute haben Angst, darüber zu sprechen, aus Angst, ihren Job zu verlieren“, sagte Lund der Epoch Times. „Und da ich nicht in dieser Situation bin, habe ich die Verantwortung, darüber zu sprechen.

Lund erzählt ihre Geschichte in der Hoffnung, das öffentliche Bewusstsein für dieses Gesundheitsproblem zu schärfen. Außerdem fordert sie die Federal Aviation Administration (FAA) und andere Regierungsbeamte auf, sich ernsthafter mit den Gesundheitsrisiken von Impfungen zu befassen, die Piloten betreffen könnten.

Das Versäumnis, dies zu tun, sei „extrem gefährlich für die Piloten und die Allgemeinheit“, sagte Lund.

Der Impfstoff „Zero Doubt“ verursacht Probleme

Ein großer Prozentsatz der Verkehrspiloten erhielt die COVID-Impfung, nachdem ihnen mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes gedroht worden war, falls sie die Bundesvorgaben nicht einhielten.

Yoder, ein Berufspilot, sagte, er habe von Dutzenden von geimpften Piloten gehört, die sich Sorgen machen, dass die Impfungen ihrer Gesundheit schaden, ihren Lebensunterhalt gefährden und ihre Fähigkeit, sicher zu fliegen, beeinträchtigen könnten.

„Leider leiden viele von ihnen schon seit geraumer Zeit unter diesen Problemen … sie hatten gehofft, die Symptome würden verschwinden“, sagte Yoder der Epoch Times über Gespräche, die er mit Vertretern der Branche geführt hat.

Er sagte, es habe sich herumgesprochen, dass seine Organisation Piloten mit medizinischen Fachleuten zusammenbringt, die ihnen bei der Diagnose und Behandlung ihrer Gesundheitsprobleme helfen können; US Freedom Flyers brachte Lund mit Ärzten zusammen, die alternative Therapien ausprobieren, nachdem die konventionellen Behandlungsmethoden bei ihrem Herzleiden kaum Besserung brachten.

Auch wenn der Nachweis eines Zusammenhangs zwischen Impfstoffen und Erkrankungen schwer zu führen ist, sagt Lund, dass Fälle wie der ihre, bei dem die Auswirkungen der Impfung fast unmittelbar eintreten, kaum vernünftig zu bestreiten sind.

Nachdem sie vier Kardiologen konsultiert und von vielen ähnlichen Berichten erfahren hat, sagt Lund, sie habe „null Zweifel“, dass die COVID-Impfung ihre Herzprobleme verursacht hat.

Nachdem sie im September 2021 eine COVID-Impfung erhalten hatte, verspürte Lund schreckliche Schmerzen in der Brust und Kurzatmigkeit, als sie sich als Passagier in einem Verkehrsflugzeug auf den Weg machte. Sie rief ihren Vater an, der sie gerade abgesetzt hatte. Er fuhr zurück, um sie abzuholen, und brachte sie in eine Notfallklinik, wo eine Röntgenaufnahme eine Entzündung in ihrer Brust ergab.

Seitdem hat sie Schmerzen in der Brust.

Lund ließ sich freiwillig impfen, vor allem, weil sie eine Reise ins Ausland antreten wollte, wo die Impfung vorgeschrieben war. Außerdem fühlte sie sich gesellschaftlich unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen.

Heute bereut sie diese Entscheidung, die ihr Leben dramatisch verändert hat.

Als Tochter eines Verkehrspiloten, die auch in ihrer Freizeit fliegt, war die Luftfahrt eine Konstante in ihrem Leben. Seit ihrer Diagnose fliegt Lund immer noch kleine Flugzeuge, um ihre Fähigkeiten aufrechtzuerhalten. Allerdings muss sie immer von einem zweiten Piloten begleitet werden, da sie aus medizinischer Sicht nicht mehr allein fliegen darf.

Auch Lunds früheres tägliches Training im Fitnessstudio ist im Rückspiegel zu sehen – zumindest im Moment.

Sie versucht, nicht an all das zu denken, was sie vermisst.

„Wenn ich das täte, würde ich wahrscheinlich deprimiert sein“, sagte Lund. „Ich versuche herauszufinden, wie ich wieder gesund werden kann und wie ich in der Zwischenzeit ein normales Leben führen kann.

Sie führt jetzt ihr eigenes Geschäft als Flugzeugmaklerin und bleibt so in Kontakt mit der Luftfahrtgemeinde, die sie so sehr liebt.

Zwischendurch geht Lund zu medizinischen Terminen, von denen einige eine Reise aus ihrem Heimatstaat Georgia erfordern. Bislang hat sie etwa 15.000 Dollar ausgegeben, um wieder gesund zu werden.

FAA-Entscheidung rätselhaft

Die US-Regierungsbehörden betonen, dass Fälle wie der von Lund selten sind und dass die COVID-Impfung für die Allgemeinheit sicher und wirksam ist. Die Federal Aviation Administration (FAA) hält an ihrer Entscheidung fest, die COVID-Impfung für Piloten zuzulassen.

Lund und andere kritisieren jedoch, dass die FAA die Impfstoffe für Piloten zugelassen hat.

„Die Erlaubnis für Piloten, eine Substanz in ihren Körper einzubringen, für deren Sicherheit es keine angemessenen klinischen Studien und zahlreiche Daten gibt, steht im direkten Widerspruch zu dem, wofür die FAA immer gestanden hat“, schrieb Lund in einer E-Mail vom 25. Januar an die Bundesluftfahrtbehörde Susan Northrup.

Die FAA verbietet Piloten die Einnahme zahlreicher Substanzen, einschließlich frei verkäuflicher Medikamente, innerhalb einer bestimmten Anzahl von Stunden vor dem Flug.

Deshalb sei die Bereitschaft der FAA, den COVID-19-Impfstoff für Piloten für den Notfall zu genehmigen, rätselhaft, sagte Lund.

„Anstatt sich für die Piloten einzusetzen, haben Sie es zugelassen, dass Vorschriften erlassen werden“, sagte Lund zu Northrup.

Jetzt werden viele Piloten mit der gleichen Impfung geimpft, die Lund für ihr Dilemma verantwortlich macht.

Bis zum 13. März hatte Lund nach eigenen Angaben noch keine Antwort von Northrup erhalten.

Als die Epoch Times Northrup um eine Stellungnahme bat, antwortete ein FAA-Sprecher in ihrem Namen: „Die FAA hat keine glaubwürdigen Beweise für Flugzeugunfälle oder Arbeitsunfähigkeiten gesehen, die von Piloten verursacht wurden, die medizinische Komplikationen im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen erlitten haben.“

US-Senator Ron Johnson (R-Wis.) hat sich mit den Bedenken gegen COVID-Impfstoffe in der Luftfahrt befasst.

In einem Schreiben vom 10. Februar an Johnson erklärte Northrup, dass der FAA nur vier „potenziell impfstoffbedingte unerwünschte Ereignisse bei aktiven Piloten“ bekannt seien.

Sie sagte auch, dass die U.S. Centers for Disease Control (CDC) „die zuständige Behörde für die Verfolgung und Weiterverfolgung von vermuteten Impfstoff-Nebenwirkungen“ sei – und nicht die FAA.

Johnson warf der Behörde vor, Probleme zu ignorieren, die die COVID-Impfung bei Piloten verursachen könnte und die speziell für die Luftfahrtindustrie ernsthafte Risiken darstellen.

Piloten sind keine ‚Durchschnittsperson‘

„Ich denke, die Öffentlichkeit muss wissen, dass es sich bei einem Piloten, der im Cockpit einen Herzinfarkt erleidet, nicht um eine Durchschnittsperson handelt … Diese Leute müssen sich umfangreichen medizinischen Untersuchungen unterziehen, um ihren Job zu behalten“, sagte Lund. „Das sollten also die gesündesten Menschen da draußen sein.

Dennoch scheint es, zumindest anekdotisch, immer mehr Berichte über Piloten zu geben, die an ähnlichen oder schlimmeren Herzbeschwerden leiden als Lund, sagte Yoder. Dies deutet darauf hin, dass die Auswirkungen der COVID-Impfungen oder die Krankheit selbst der Grund dafür sein könnten.

„Das ist etwas, das wir in diesem Ausmaß noch nie gesehen haben“, sagte Yoder. „Man hat nie davon gehört; es war sehr selten … Jetzt hören wir fast jede Woche davon.“

Über Luftfahrtnetzwerke hat Yoder zahlreiche Berichte über Flugbegleiter gehört, die bei der Arbeit zusammengebrochen sind. Regelmäßig hat er auch Berichte über Piloten gesehen, die arbeitsunfähig wurden oder plötzlich starben. Nur wenige der Berichte in der Mainstream-Presse erwähnen die Möglichkeit, dass der COVID-Impfstoff eine Rolle gespielt haben könnte.

Lund sagte, dass die Menschen dazu neigen, alles, was mit COVID-Impfstoffen zu tun hat, zu verschweigen, weil es zu Kontroversen führen kann. Sie sagte jedoch, dass eine offenere Diskussion und mehr Untersuchungen notwendig sind, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.

Yoder stimmt dem zu. Er ist besorgt über unentdeckte Fälle von Herzentzündungen. Mit der Einschränkung: „Ich kann nicht als Arzt sprechen“, sagte er, dass Kardiologen ihm sagten: „Je länger man mit einer schweren chronischen Entzündung lebt, desto weniger wird sie mit der Zeit besser. Es wird schlimmer.“

„Bleibt die Krankheit unbehandelt, werden die Todesfälle und Arbeitsunfähigkeiten wahrscheinlich weiter zunehmen“, sagte Yoder.

„Ihr Zustand ist selten“, sagen die Behörden

Im April 2021 bestätigten die US-amerikanischen Centers for Disease Control (CDC) einen Anstieg der Fälle von Myokarditis und Perikarditis, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Männern. Die CDC betont jedoch, dass diese Vorfälle „selten“ sind und dass die Vorteile der Impfung die Risiken überwiegen.

„Die COVID-19-Impfstoffe wurden – und werden weiterhin – der intensivsten Sicherheitsüberwachung in der Geschichte der USA unterzogen“, so die Behörde auf ihrer Website. „Die Hunderte Millionen von COVID-19-Impfstoffen, die in den Vereinigten Staaten bereits verabreicht wurden, und die Milliarden von Impfstoffen, die weltweit verabreicht wurden, zeigen, dass sie sicher und wirksam sind.“

Daten aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zeigen 26.584 Berichte über Myokarditis und Perikarditis nach COVID-Impfungen, so eine Analyse auf OpenVAERS.com.

Vor der Verfügbarkeit der COVID-Impfstoffe in den Vereinigten Staaten wurden diese Erkrankungen in VAERS kaum registriert. Die Zahl der in VAERS gemeldeten Fälle von Myokarditis und Perikarditis stieg jedoch im Jahr 2021 – dem ersten vollen Jahr, in dem die COVID-Impfungen verwendet wurden – auf fast 16.000 an.

Lund sagte, dass ihr Fall bei VAERS eingereicht wurde; er ist unter 3.819 Berichten über Myokarditis und Perikarditis bei COVID-geimpften Personen in ihrer Altersgruppe von 12 bis 25 Jahren aufgeführt. Bei den COVID-Impfstoffempfängern in der Altersgruppe über ihr, d. h. im Alter von 25 bis 51 Jahren, wurde jedoch die höchste Zahl dieser Herzerkrankungen in VAERS registriert: 5 456 an der Zahl.

Bis zum 3. März wurden VAERS mehr als 1,5 Millionen „unerwünschte Ereignisse“ gemeldet. Das ist nur ein Bruchteil der 270 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten, die mindestens einen COVID-Impfstoff erhalten haben, argumentiert die CDC.

Aber OpenVAERS, eine Gruppe, die die Sicherheit von Impfstoffen hinterfragt, weist darauf hin: „VAERS ist weithin anerkannt, selbst von der CDC, dass die Zahl der gemeldeten Fälle sehr gering ist. Wenn das stimmt, könnte die Zahl der unerwünschten Wirkungen der COVID-Impfstoffe um ein Vielfaches höher sein, als die VAERS-Daten zeigen.

Echte Lösung“ erforderlich

Lund sagte, sie hoffe, dass die Menschen auf beiden Seiten des politischen Spektrums – und auf beiden Seiten der Debatte um das COVID-Impfmandat – aufgeschlossener nach Antworten suchen könnten.

Sie hat den Streit um das Thema mitbekommen und hält ihn für unproduktiv.

„Wenn man ein großer Impfbefürworter ist, sollte man die Leute nicht abweisen, wenn sie sagen, dass sie eine unerwünschte Nebenwirkung des Impfstoffs hatten“, sagte sie. „Man muss verständnisvoller sein und sich die Erfahrungen anderer Leute anhören und die Studien, die veröffentlicht werden, und vielleicht versuchen, kritisch zu überlegen, was man in seinen Körper steckt.

Es ist falsch, Impfstoffskeptiker als „Oma-Killer“ und „Verschwörungstheoretiker“ abzustempeln, sagte Lund.

Andererseits sollten die Impfgegner mehr Verständnis für den Druck aufbringen, unter dem die Menschen stehen, und dafür, wie viel Angst sie vor der Pandemie hatten“, sowie für ihre Bereitschaft, den von der Regierung ernannten Experten zu vertrauen, so Lund.

„Die Menschen auf beiden Seiten müssen wirklich zusammenkommen, besonders an dieser Front, und es einfach logisch betrachten, basierend auf den Fakten, die wir jetzt haben,“ sagte Lund.

„Es ist ein wirklich großes Problem … Aber was die FAA betrifft, so denke ich, dass sie anfangen müssen, diese Fälle von Piloten und Menschen in der Luftfahrt zu untersuchen, die unerwünschte Nebenwirkungen bekommen, und eine echte Lösung finden müssen.“