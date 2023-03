Weltweit fordern immer mehr Ärzte, die Spritzen abzusetzen

In letzter Zeit sind „COVID-19“ und „Fauci“ auf Twitter in aller Munde. Und wenn man auf diese Hashtags klickt, erhält man keine wiedergekäuten Regierungsbotschaften.

Stattdessen erhält man Erklärungen wie diese von Dr. Eli David, die bereits 1,2 Millionen Mal aufgerufen wurde: „Fauci hatte Unrecht, was Abriegelungen, Masken, Doppelmasken, Remdesivir, Impfstoffe, Auffrischungen und den Ursprung des Virus angeht.

„Hatte Fauci mit etwas recht? Nennen Sie mir eine einzige Sache über Covid, bei der Fauci richtig lag …“

Der Halbwahrheiten überdrüssig

In den sozialen Medien und im wirklichen Leben wird immer deutlicher, dass die Menschen es leid sind, von den Gesundheitsbehörden belogen zu werden. Sie beginnen zu erkennen, dass diese Behörden nicht ihr Bestes im Sinn haben.

Vergangene Woche hielt ich (Jennifer) an, um mich mit einem älteren Ehepaar zu unterhalten, das die Sonne genoss. Sie hatten zwei Klappstühle am Wasser aufgestellt, sodass sie die Passanten beobachten und auf den schimmernden Atlantik blicken konnten.

„Man muss einfach jede Sekunde genießen“, sagte die Frau. „Mein Mann ist dement. Es war schwer. Man weiß nicht, wann man gehen wird. Meine beste Freundin rief mich vor zwei Wochen schluchzend an. Man fand ihren 46-jährigen Sohn tot in seinem Bett. Keiner weiß, warum.“

„Wissen Sie, ob er geimpft war?“ fragte ich in dem sanftesten Ton, den ich aufbringen konnte. „Ich weiß, das klingt vielleicht wie eine seltsame Frage, aber … wir sehen Myokarditis und Perikarditis bei jungen Männern nach einer Impfung; der Generalarzt von Florida empfiehlt keine mRNA-Impfstoffe mehr für junge Männer; und zumindest einige dieser plötzlichen ungeklärten Todesfälle könnten darauf zurückzuführen sein.“

„Das wusste ich nicht“, sagte sie. „Aber ich bin sicher, dass er geimpft war. Ich habe schon so viele Impfungen hinter mir, dass ich radioaktiv gworden bin!“

„Wir hatten, was, fünf?!“, sagte sie und schaute zu ihren Mann. „Es wird langsam lächerlich. Wir haben immer noch COVID, zweimal. Das machen wir nicht mehr.“

Weitere Todesfälle

Die Zahl der plötzlichen, ungeklärten und altersbedingten Todesfälle hat in mindestens 30 Ländern der industrialisierten Welt zugenommen.

In Irland starben im Januar so viele Menschen, dass die Beerdigungen verschoben werden mussten, wie die lokalen Nachrichten berichten.

Ed Dowd argumentiert in seinem neuen Buch „Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“, dass die plötzlichen Todesfälle bei jungen Menschen in den Industrieländern auf mRNA-Impfstoffe zurückzuführen sind.

Dowd zeigt, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle in Amerika, die im Jahr 2020 auf COVID-19 zurückgeführt wurden, in Wirklichkeit viel geringer war als der enorme Anstieg der plötzlichen Todesfälle, der 2021 einsetzte, nachdem die COVID-19-Impfstoffe in großem Umfang verteilt worden waren.

Wichtig ist, dass die meisten der Todesfälle im Jahr 2021, die vorwiegend bei Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren auftraten, nicht auf COVID zurückgeführt wurden.

Nach der Einführung des COVID-19-Impfstoffs sind mehr Menschen gestorben als während des Vietnamkriegs

„Von Februar 2021 bis März 2022 erlebten die Millennials das Äquivalent eines Vietnamkriegs mit mehr als 60.000 überzähligen Todesfällen“, schrieb Dowd, der Experte für die Verfolgung und Vorwegnahme von Trends und Gründungspartner einer globalen Investmentgesellschaft namens Phinance Technologies ist.

„Der Vietnamkrieg hat 12 Jahre gedauert, um die gleiche Anzahl gesunder junger Menschen zu töten, die wir gerade in 12 Monaten sterben sahen“.

Impfprogramm gegen die Schweinegrippe nach 3 Todesfällen gestoppt

Am 13. Oktober 1976 veröffentlichte die New York Times einen Artikel über den Schweinegrippe-Impfstoff.

Die Schlagzeile lautete: „SCHWEINEGRIPPE-PROGRAMM WIRD IN 9 STAATEN GESTOPPT, DA 3 MENSCHEN NACH DER IMPFUNG STARBEN“.

Alle an VAERS gemeldeten Todesfälle durch alle Impfstoffe nach Jahren von 1990 bis 2023. (Bildschirmfoto/OpenVAERS.com)

Bis zum 24. Februar wurden den Centers for Disease Control and Prevention über das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) der Regierung, das für seine unzureichende Berichterstattung (PDF) bekannt ist, 34.576 Todesfälle nach COVID-19-Impfungen gemeldet.

Bei den Todesfällen, die für alle Impfstoffe zusammen gemeldet wurden, stieg die Zahl sprunghaft von 420 Todesfällen im Jahr 2020 (vor der COVID-Impfung) auf 22.278 Todesfälle im Jahr 2021 (mit COVID-Impfung) – ein Anstieg um 5.304 Prozent.

Mutige Ärzte auf der ganzen Welt melden sich zu Wort

Angesichts der zunehmenden Beweise dafür, dass die COVID-19-Impfung mehr schadet, als nützt, sprechen sich Ärzte und Gesundheitsexperten auf der ganzen Welt, von denen viele ihren Arbeitsplatz riskieren, gegen die weitere Verabreichung von mRNA-Injektionen aus.

Besonders problematisch sei die Verabreichung von mRNA-Impfstoffen an junge Menschen, für die COVID-19 in der Regel eine leichte, leicht zu überwindende Virusinfektion ist.

Im Mai 2020 schrieben wir unseren ersten Artikel über evidenzbasierte, wissenschaftlich orientierte Forscher und Kliniker, die sich gegen die Propaganda, die sich als Wissenschaft ausgibt, ausgesprochen haben: „May the Force Be with They: Scientists Fight Back“.

Seitdem haben wir ein globales Phänomen dokumentiert und darüber berichtet: Gewissenhafte Ärzte und medizinische Wissenschaftler, die sich an die Fakten halten, sagen, dass mRNA-Impfungen mehr schaden als nützen, und dass es an der Zeit ist, den Schaden zu beenden.

Japanischer Herz- und Gefäßchirurg sagt: Stoppt die Booster

Dr. Kenji Yamamoto, ein japanischer Herz- und Gefäßchirurg, argumentierte, dass weitere COVID-19-Impfungen einfach zu gefährlich seien.

„Als Sicherheitsmaßnahme sollten weitere Auffrischungsimpfungen eingestellt werden“, forderte Yamamoto in einem von Fachleuten überprüften Schreiben, das in der Zeitschrift Virology veröffentlicht wurde. Er hat tödliche Fälle von impfstoffinduzierter immunthrombotischer Thrombozytopenie beobachtet.

Er und seine Kollegen haben herausgefunden, dass die Impfstoffe bei einigen Patienten zu einer solchen ausgeprägten Immunschwäche geführt haben. Einige sind an schwer zu bekämpfenden antibiotikaresistenten Infektionen gestorben, deren Ursache Yamamoto auf impfstoffbedingte Immunprobleme zurückführt.

„Wenn man die Vor- und Nachteile von mRNA-Impfstoffen vergleicht, wurde bisher allgemein die Impfung empfohlen. Je besser die COVID-19-Pandemie unter Kontrolle gebracht wird, desto deutlicher werden wahrscheinlich die Folgen der Impfung“, schrieb er.

„Es wurde vermutet, dass die Spike-Proteine in den genetischen Impfstoffen zu einer Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere akuten Koronarsyndromen, führen werden. Neben dem Risiko von Infektionen aufgrund einer verminderten Immunfunktion besteht die Gefahr von unbekannten, durch den Impfstoff verursachten Organschäden, die bisher ohne offensichtliche klinische Erscheinungen verborgen geblieben sind, vorwiegend im Kreislaufsystem“.

Britischer Kardiologe meldet sich zu Wort

Dr. Aseem Malhotra, ein britischer Kardiologe, der sich während seiner gesamten medizinischen Laufbahn vehement für Impfstoffe eingesetzt hat, verteidigte zunächst das COVID-19-Impfprogramm.

Tatsächlich gehörte er zu den Ersten, die sie erhielten.

Doch nachdem er unzählige Stunden mit der Erforschung der Impfstoffe verbracht und alle verfügbaren wissenschaftlichen Daten sorgfältig geprüft hat, empfiehlt Malhotra sie nicht mehr.

Er ist nun der Ansicht, dass diese Impfstoffe „noch nie dagewesene Schäden“ verursachen, wie er kürzlich in einem Interview erklärte.

Außerdem hat er mehrere von Fachleuten begutachtete Artikel veröffentlicht, in denen er die Daten erläutert. „Eine erneute Analyse randomisierter kontrollierter Studien, die die Boten-Ribonukleinsäure (mRNA)-Technologie verwenden, deutet darauf hin, dass die Impfstoffe ein größeres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bergen als ein Krankenhausaufenthalt wegen COVID-19“, schrieb Malhotra.

Australischer Kardiologe plädiert für Impfstopp

Dr. Ross Walker, ein Kardiologe aus Sydney, Australien, hat allein in seiner Praxis etwa 70 Fälle von impfstoffinduzierten Herzproblemen nach mRNA-Impfungen beobachtet.

Er ist jetzt überzeugt, dass die mRNA-Impfstoffe „sehr entzündungsfördernd“ sind und dass diese Impfstoffe niemals hätten vorgeschrieben werden dürfen.

Bei seinen Patienten hielten die Herzprobleme, zu denen Herzklopfen, Brustschmerzen und Kurzatmigkeit gehören, laut Walker bis zu einem halben Jahr nach der Impfung an.

„Wir benötigen keine mRNA-Impfstoffe wie Pfizer und Moderna“, sagte Walker der Daily Mail Australia.

Ein Virologe und Immunologe meldet sich zu Wort

Yuhong Dong ist Ärztin mit über zwanzig Jahren Erfahrung in der virologischen und immunologischen Forschung und schreibt für die Epoch Times.

In ihrer Promotion, die sie an der Universität Peking in China erwarb, spezialisierte sich Dong auf Infektionskrankheiten. Von 2010 bis 2017 war sie leitende medizinisch-wissenschaftliche Expertin und Leiterin der Pharmakovigilanz am Hauptsitz von Novartis in der Schweiz. In dieser Zeit gewann sie vier Auszeichnungen des Unternehmens.

„Es gibt zahlreiche Belege auf der Grundlage präklinischer und klinischer Studien, die zeigen, dass diese COVID-19-Impfstoffe nicht vor einer SARS-CoV-2-Infektion schützen, sondern schwerwiegende unerwünschte Ereignisse verursachen, darunter anormale Blutgerinnsel, kardiovaskuläre Ereignisse, Schlaganfälle, plötzlicher Tod, Immunstörungen, neurologische Schäden und reproduktive Ereignisse“, sagte Dong gegenüber The Epoch Times per E-Mail.

„Auf der Ebene der Allgemeinbevölkerung überwiegen die Risiken gegenüber den Vorteilen deutlich. Wir sollten eine vernünftige, aber rationale Entscheidung treffen und das COVID-19-Impfprogramm sofort stoppen.“

Die Lösung für den Aufbau einer starken Immunität zum Überleben von Virusinfektionen, so Dong, liegt nicht in der mRNA-Technologie.

Stattdessen müsse man den Menschen beibringen, „wie sie ihre gottgegebene natürliche Immunität bewahren oder verstärken [und] ihren schädlichen Lebensstil und ihre Mentalität ändern können“, schrieb sie.

‚Sollte umgehend gestoppt werden‘

„Das COVID-19-Impfprogramm sollte sofort gestoppt werden, weil die Anzeichen für unerwünschte Wirkungen, einschließlich Todesfälle, beispiellos sind“, betonte auch Dr. Bose Ravenel, ein pensionierter Kinderarzt aus North Carolina, der 31 Jahre in privater Praxis, 11 Jahre als akademischer Kinderarzt und sechs Jahre in der integrativen Kindermedizin tätig war.

Ravenel erklärte gegenüber der Epoch Times, dass er über 4.500 Stunden mit dem Studium von SARS-CoV-2, einschließlich der Impfstoffe, verbracht habe.

„Das Risiko, an den aktuellen COVID-Stämmen zu sterben oder ernsthaft zu erkranken, ist statistisch gesehen gering“, fuhr er fort. „Es gibt eine wirksame ambulante Behandlung, und die absolute Risikoreduzierung durch die Impfstoffe liegt bei 0,5 bis 1,6 Prozent – das ist sehr gering“, sagte er. „Diese mRNA-Impfstoffe erfüllen nicht die grundlegende Funktion eines Impfstoffs, die Infektion oder die Übertragung auf andere zu verhindern.“

Gehört auf den Müllhaufen der Geschichte

Dr. Thomas Redwood ist seit über 30 Jahren als Arzt in der Notaufnahme tätig. Er praktiziert derzeit in Alabama und war Arzt in der Notaufnahme der Gesundheitssysteme Wellstar und Piedmont in Atlanta, Georgia, bis ihm seine Privilegien entzogen wurden, weil er sich nicht an die COVID-19-Impfvorschriften gehalten hatte.

„Wir sollten das COVID-Impfprogramm beenden, ganz einfach“, sagte Redwood gegenüber der Epoch Times. „Was als sicher und wirksam angepriesen wurde, ist beides nicht.“

Redwood fügte hinzu, er sei überrascht, dass die medizinische Gemeinschaft diese Impfstoffe immer noch verteidige und sogar fördere.

„Jeder andere Impfstoff mit einem ähnlichen Nebenwirkungsprofil wäre vom Markt genommen worden“, sagte er. „Die Unfähigkeit des Impfstoffs, eine Infektion und damit eine Übertragung zu verhindern, macht deutlich, warum dieses experimentelle Medikament auf den Müllhaufen der Geschichte gehört.

Kardio-Toxisch

Dr. Kirk A. Milhoan, Kinderkardiologe und medizinischer Leiter der gemeinnützigen Organisation For Hearts and Souls, sagt, das Spike-Protein sei ein bekanntes Kardiotoxin.

„Es ist jetzt bekannt, dass es als Kardiotoxin fungiert“, schrieb Milhoan in einer E-Mail an Jennifer.

Milhoan zufolge ist es wissenschaftlich unsinnig, unseren Körper wissentlich ein Kardio-Toxin produzieren zu lassen, in der Hoffnung, dass es uns vor einem Atemwegsvirus mit einer sehr niedrigen Sterblichkeitsrate schützen wird.

Cammy Benton, M.D.: Nach diesem Angriff auf die Gesundheit müssen wir uns alle heilen

Dr. Cammy Benton, eine niedergelassene Hausärztin in Huntersville, North Carolina, sagte, sie sei von Anfang an skeptisch gegenüber dem COVID-19-Impfprogramm gewesen.

„Die wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprachen von Anfang an einfach nicht den Kriterien für eine Zulassung“, so Benton gegenüber The Epoch Times.

„Die aktuellen Daten bestätigen, dass der Impfstoff seine Versprechen nicht gehalten und nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf psychosozialer Ebene weltweit erheblichen Schaden angerichtet hat“, sagte sie. „Wir müssen uns auf allen Ebenen von diesem Angriff auf unsere Freiheiten und unsere Gesundheit erholen.“