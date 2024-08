Kamala Harris ist das bevorzugte Werkzeug des US-Imperiums, um einen Krieg mit China anzuzetteln, & die woke psyop wird dabei entscheidend sein

Die Anti-Wake-Psyop wird genauso wichtig sein, aber die Rolle, die sie spielt, wird eine andere sein. Beide waren ohnehin immer Teil derselben großen Diskurs-Psyop, die darauf abzielt, die Bevölkerung des Landes gegeneinander auszuspielen, um die Ziele des Finanzkapitals voranzutreiben. Im Zuge dieser jüngsten Entwicklungen haben wir herausgefunden, welche Art von Diskursumfeld unsere herrschende Klasse bei ihren nächsten Kriegsmanövern zu kultivieren gedenkt.

Es ist offensichtlich, dass die Eskalation des Kalten Krieges des US-Imperiums während der nächsten Amtszeit des Präsidenten eine neue Stufe erreichen wird und dass daher das große Ziel unserer Herrscher im Moment darin besteht, die Kulturkriege gegen die antiimperialistische Sache zu bewaffnen. Obwohl sich der Hegemon in den letzten Jahren in der Hoffnung, Chinas größten Partner zu zerstören, auf Russland zubewegt hat, wird er sich aufgrund des Scheiterns des Stellvertreterkriegs in der Ukraine bald gezwungen sehen, sich erneut zu bewegen. Die Situation, die er in der Ukraine geschaffen hat, könnte sich zu einer viel größeren Konfrontation ausweiten, wenn die antiimperialistischen Kräfte nicht ausreichend eingreifen. Das Imperium hofft auf eine solche zerstörerische Gelegenheit, aber es ist besorgt, dass seine Pläne nach hinten losgehen könnten, so wie sie es seit Beginn des Stellvertreterkriegs in der Ukraine tun. Und da Washington sowohl in der Ukraine als auch an allen anderen Fronten so in die Enge getrieben ist, wird es wahrscheinlich eine falsche Flagge gegen die VR China führen.

Das ist die wahrscheinlichste Art und Weise, wie es versuchen wird, seinen Sieg zu sichern, wenn der Neue START-Vertrag 2026 ausläuft und die USA in diesem Jahr mit ihren Plänen fortfahren, Atomwaffen “ohne Begrenzung” einzusetzen. Ein solches Projekt erfordert neue Ablenkungen und eine Investition in einen zusätzlichen Kriegsschauplatz. Scott Ritter hat argumentiert, dass die USA, wenn man sie ungehindert agieren lässt, innerhalb von zwei Jahren einen großen Moment des nuklearen Konfliktrisikos herbeiführen werden und dass die Amerikaner daher die kriegsfördernden Parteimanipulationen ihrer Regierung dringend zurückweisen müssen:

Wenn man diese Faktoren in ihrer Gesamtheit betrachtet, kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass Europa mit einer existenziellen Krise konfrontiert sein wird, die sich bereits im Sommer 2026 zuspitzen könnte. Die Möglichkeit eines absichtlichen oder versehentlichen Einsatzes von Atomwaffen ist real und führt zu einer Situation, die das Risiko eines Atomkriegs um eine Größenordnung höher einschätzt als die Kuba-Raketenkrise. Während ein künftiger Atomkonflikt sehr wahrscheinlich in Europa beginnen würde, ist es praktisch unmöglich, den Einsatz von Atomwaffen auf dem europäischen Kontinent einzudämmen. Jeder Einsatz von Atomwaffen auf russischem Boden oder auf dem Territorium seines Verbündeten Weißrussland würde eine allgemeine russische nukleare Antwort auslösen, die zu einem allgemeinen, weltweit tödlichen Atomkrieg führen würde. Die Amerikaner stehen heute vor der Frage, was sie gegen diese existenzielle Bedrohung ihres Überlebens tun sollen. Die Antwort, die hier gegeben wird, besteht darin, Ihre Stimme bei den kommenden Präsidentschaftswahlen nicht an eine Person oder Partei zu binden, sondern an eine Politik.

Ritters Vorschlag lautet, dass wir für den Kandidaten stimmen sollten, der sich für eine Deeskalation mit Russland einsetzt, unabhängig von der Partei. Trump erfüllt diese Voraussetzung am ehesten, da seine Kampagne Verhandlungen über die Ukraine empfohlen hat, aber keinem der beiden Kandidaten kann man zutrauen, dass er gegen das außenpolitische Modell des Finanzkapitals verstößt. Außerdem ist das System voll darauf ausgerichtet, die Wahl für Harris zu manipulieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Ritter und seine Antikriegspartner durch die Förderung dieser Idee helfen. Ritters Antikriegsmobilisierung “Operation DAWN” wird den antiimperialistischen Kampf voranbringen, mehr Menschen über den Imperialismus aufklären und ihren Kampf gegen ihn stärken. Dies bringt uns dem Endsieg unserer Sache näher, der im Sturz des imperialen Staates bestehen wird. Selbst wenn man den Wahlkampf nicht nutzen kann, um die Politik zu ändern, kann man ihn nutzen, um die revolutionären Bemühungen zu stärken, und das ist der Wert, den wir daraus ziehen können, wenn wir die Kandidaten hinsichtlich der nuklearen Deeskalation genau unter die Lupe nehmen.

Wir müssen solche Manöver durchführen, um das Imperium zu überwinden, das nur durch eine Revolution besiegt werden kann. Solange der imperiale Staat an der Macht bleibt, kann er Wahlen nutzen, um seine Ziele zu erreichen, denn unsere Wahlen sind gefälscht. Und diejenigen, die unsere Wahlen leiten, haben aus den Fehlern gelernt, die sie in der jüngeren Geschichte gemacht haben, und sind entschlossen, ihre Wachsamkeit nicht wieder zu verlieren. Der einzige Grund, warum es der herrschenden Klasse 2016 nicht gelang, Trump die Wahl zu stehlen, war, dass sein berüchtigtes Tonband seinen Gegnern ein falsches Gefühl der Sicherheit gab. Wenn es nicht zu einem großen Umsturz kommt, können wir davon ausgehen, dass sie Harris erfolgreich installieren und ihn dann für die Ziele einsetzen werden, die sie erreichen wollen.

Diese Ziele bestehen darin, einen Krieg mit China anzuzetteln, und zwar unter einem Präsidenten, der eine bessere Marionette wäre als Biden und Trump; außerdem soll das Land eine Regierungspartei bekommen, die noch mehr als bisher in die Wählerschaft investiert. Das Ziel ist nicht unbedingt, von der Anti-Woken-Psyop wegzukommen, sondern beide Seiten des Kulturkriegs zu nähren, indem Harris zu einem Katalysator für neue Kulturkämpfe wird. Dies wird sowohl eine Verdoppelung von MAGA bedeuten, was möglicherweise einen neuen 6. Januar bedeutet, den die Bundespolizei zulässt, als auch eine verstärkte Aggression von Seiten der radikalen liberalen Gegenbanden. Die Proud Boys und die Antifa werden mit größerer Heftigkeit denn je aktiviert werden und die Polarisierung unserer Gesellschaft verschärfen.

Bei diesen Gegenbandenoperationen wird es nicht nur darum gehen, die Volkssolidarität zu töten, sondern auch unsere revolutionären Organisationen anzugreifen. Hier zeigt sich die gegenseitige Abhängigkeit der “Woke”- und “Anti-Woke”-Revolutionen, denn damit die radikalen liberalen Staatsvertreter gegen die Kommunisten mobilisiert werden können, müssen zuerst die rechten Milizen mobilisiert werden. Die neuen Provokationen der mit dem FBI verbundenen “westlich-chauvinistischen” Gruppen werden als Rechtfertigung für Angriffe der radikalen Gegenbanden dienen, die sich nicht nur gegen die rechten Gegenbanden, sondern auch gegen Antiimperialisten richten. Der Trick besteht darin, Kommunisten und Antikriegsaktivisten als Verbündete der extremen Rechten darzustellen – ein Narrativ, das Liberale und Radikalliberale schon seit langem propagieren. Obwohl die militanten linken Antikommunisten in der “Antifa” behaupten werden, gegen die Harris-Regierung zu sein, werden sie als Selbstjustizler dieser Regierung agieren und gegen jeden vorgehen, der eine ernsthafte Bedrohung für das System darstellt.

Das andere Ziel, das von den linken und rechten Gegenbanden verfolgt wird, besteht darin, einen Vorwand für die Ausweitung der staatlichen Repression zu schaffen. Die “Proud Boys” taten dies, als sie das Kapitol stürmten, und Biden und die Technologieunternehmen nutzten dies als Begründung für die Verschärfung der “Antiterrormaßnahmen” und die Zensur der Palästinenser. Wenn die Bundesbehörden die nächste Version des 6. Januar planen und dann diesen fabrizierten Konflikt durch die Aktivierung der Radlib-Gegengruppierungen eskalieren, wird Harris das tun, was sie am besten kann: den Polizeistaat bewaffnen. Die herrschende Klasse ist mehr denn je auf dieses harte Durchgreifen vorbereitet; sie arbeitet daran, in allen außer drei Bundesstaaten “Cop City”-Polizeischulungszentren zu errichten.

Wenn die Kamala Harris Psyop erfolgreich ist, werden die Menschen zu verwirrt und gespalten sein, um sich gegen diese Angriffe zu wehren, oder gegen das Projekt ihrer Regierung, neue Fronten im globalen Konflikt zu eröffnen. Wir werden die Manipulationen jedoch überwinden, wenn wir weiterhin Verbindungen zu den Menschen aufbauen. Die Mehrheit der Menschen hat ein primäres materielles Interesse daran, unser Gesellschaftssystem zu besiegen, und die Minderheit unter ihnen, die die Psychospielchen der herrschenden Klasse gutheißt, ist einfach diejenige, die am meisten instrumentalisiert wird. Der Weg, auf die Angriffe des Feindes zu reagieren, besteht darin, die revolutionär gesinnte Mehrheit zu erziehen und zu organisieren. Keine Manöver unserer Herrscher dürfen uns von dieser Mission abhalten; sie ist unsere große Hoffnung in diesen dunklen Zeiten, unser Weg, den Machenschaften des Imperiums ein Ende zu setzen.