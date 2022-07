Kanada: Die häufigste Todesursache in Alberta, ist „Unbekannte Ursache“.

Todesfälle durch unbekannte Ursachen sind jetzt die häufigste Todesursache in Alberta

Mehrere Ärzte und ein Anwalt für Bürgerrechte in der kanadischen Provinz zeigen sich besorgt über den wachsenden Trend zu Todesfällen, die als unbestimmte oder unbekannte Ursachen bezeichnet werden, nachdem im Jahr 2021 ein noch nie dagewesener Anstieg solcher Todesfälle verzeichnet wurde.

Diese Kategorie hat Demenz, die seit 2016 an erster Stelle stand, und „Covid-19“, das 2020 in die Todesstatistik von Alberta aufgenommen wurde, überholt.

Eine Studie, die sich mit den übermäßigen Todesfällen in Alberta während der Covid-Pandemie befasst, wurde im März in aller Stille im International Journal of Infectious Diseases veröffentlicht.

CTV News berichtet: Die Kategorie der unbekannten Todesursachen taucht erst seit 2019 auf der Liste auf – davor gibt es keine Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 2001 zurückreichen.

„Ich denke, es ist wahrscheinlich multifaktoriell, also spielen wahrscheinlich viele Dinge eine Rolle“, sagte Dr. Daniel Gregson, ein außerordentlicher Professor an der Cumming School of Medicine an der University of Calgary, der sich auf Infektionskrankheiten und Mikrobiologie spezialisiert hat.

Gregson glaubt, dass zu diesen Faktoren fehlende Ressourcen zur Bestimmung der Todesursache in bestimmten Fällen, ein verzögerter Zugang zu Gesundheitsdiensten und Komplikationen nach dem COVID gehören.

„Wir haben den Eindruck, dass wenn wir COVID überleben, es vorbei ist, aber das ist nicht unbedingt wahr“, sagte er gegenüber CTV News.

Gregson verweist auf eine große Studie aus den USA, die ergab, dass Menschen, die COVID-19 hatten, ein höheres Risiko für Herzerkrankungen, Schlaganfälle, Lungenembolien und Tod haben als Menschen, die nicht infiziert waren. Das Risiko ist sogar noch höher für diejenigen, die mit COVID im Krankenhaus oder auf der Intensivstation landen.

„Wir gehen davon aus, dass es Todesfälle geben wird, die nicht direkt mit COVID zusammenhängen, aber indirekt mit COVID zusammenhängen, wenn die Diagnose bei Patienten nach dem ersten Monat der Infektion gestellt wird“, sagte er.

„Man würde erwarten, dass einige dieser Patienten die COVID überleben und dann zu Hause an anderen Komplikationen sterben.“

Alberta Health und das Büro des Gerichtsmediziners erklärten, dass sie die Daten untersuchen, aber noch keine Erklärung für den plötzlichen Anstieg der Todesfälle unbekannter Ursache haben.

Demenz war die zweithäufigste Todesursache in Alberta im Jahr 2021. COVID-19 stand an dritter Stelle.

Die Zahl der COVID-19-Todesfälle stieg von 1.084 im Jahr 2020, als die Pandemie begann, auf 1.950 im vergangenen Jahr.

„COVID ist immer noch ziemlich weit oben, wie wir erwartet haben. Leider ist es uns nicht gelungen, die COVID-Todesfälle in der Provinz tatsächlich zu eliminieren, obwohl wir Impfstoffe zur Verfügung haben. Das ist ein wenig enttäuschend“, sagte Gregson.

Er sagte, dass strengere Beschränkungen im Jahr 2020 dazu beigetragen haben, die Übertragung zu verhindern und die Fallzahlen niedrig zu halten, während im Jahr 2021 die Fälle viel höher waren, aber die Verfügbarkeit von Impfstoffen dazu beigetragen hat, die Zahl der Todesfälle zu reduzieren.

„Ich denke, dass die Tatsache, dass diese Zahl nicht an erster Stelle steht, im Wesentlichen ein medizinisches Wunder ist, da wir in der Lage sind, Impfstoffe in weniger als 18 Monaten an die durchschnittliche Person in Kanada zu verteilen.“

Gregson sagte, dass Impfstoffe zwar das Sterberisiko senken, dass man aber trotzdem wachsam sein müsse, und er warnte, dass es in den kommenden Monaten zu einem weiteren Anstieg der COVID-Fälle kommen könnte, wenn man bedenkt, was in anderen Teilen Kanadas und der Welt passiert.

Chronisch ischämische Herzkrankheiten waren im Jahr 2021 mit 1.939 Fällen die vierthäufigste Todesursache in der Provinz. Von 2001 bis 2015 stand sie an erster Stelle.