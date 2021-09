Kanada: Mehr als 2000 Beschäftigte des Gesundheitswesens in Alberta lehnen Impfpflicht ab

Tausende von Beschäftigten des Gesundheitswesens in der kanadischen Provinz Alberta haben sich gegen das jüngste Impfmandat ausgesprochen.

Nach Angaben von Health Professionals United schlossen sich den medizinischen Angestellten sowohl Ungeimpfte als auch bereits Geimpfte an. Sie forderten „Prinzipien der medizinischen Autonomie, der informierten Zustimmung und der Entscheidungsfreiheit“ gegen die Impfpflicht.

„Als Angehörige der Gesundheitsberufe an vorderster Front waren wir Zeugen schwerwiegender unerwünschter Ereignisse, einschließlich Todesfällen, die in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Verabreichung dieser Impfstoffe standen“, heißt es in einem Offenen Brief, der am 9. September veröffentlicht wurde.

Das Schreiben war an Dr. Verna Yiu, Präsidentin und CEO von Alberta Health Services (AHS), gerichtet und konnte noch von weiteren Personen unterzeichnet werden.

Die AHS hatte das Impfmandat Anfang dieser Woche erlassen und allen Mitarbeitern nur bis zum 31. Oktober Zeit gegeben, sich vollständig impfen zu lassen, berichtet der Western Standard.

Die AHS erklärte, sie werde denjenigen entgegenkommen, die sich aus gesundheitlichen Gründen oder aus einem durch das Alberta Human Rights Act geschützten Grund nicht impfen lassen können.

Diejenigen, die nicht geimpft waren und denen eine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde, würden auf individueller Basis beurteilt, berichtete die Nachrichtenagentur.

Der Offene Brief führte mehrere Datenanalysen aus von Experten begutachteten Veröffentlichungen an und argumentierte, dass die Impfungen für die Abwehr von COVID-19 nicht so entscheidend seien, wie bisher angenommen.

„Asymptomatische, nicht geimpfte Personen sind nachweislich nicht infektiöser oder übertragen mehr Krankheiten als geimpfte Personen“, heißt es in dem Brief, und die Überlebensraten bei COVID-19 seien mit 99,7 % relativ hoch gewesen.

In dem Schreiben wird auch auf die Verharmlosung der natürlichen Immunität und die kürzlich entdeckte Schwäche der Impfungen hingewiesen: Ihr Schutz lässt mit der Zeit nach.

„Die eigenen Daten der AHS zeigen, dass derzeit etwa 25 % aller neuen Fälle bei vollständig geimpften Patienten auftreten und über 18 % der Krankenhauseinweisungen ebenfalls vollständig geimpft sind, wobei die Prozentsätze im Laufe der Wochen steigen“, heißt es in dem Schreiben.

„Das Vereinigte Königreich und Israel – zwei hoch geimpfte Länder – haben einen extrem hohen Prozentsatz an vollständig geimpften Krankenhauspatienten“, heißt es weiter.

Mit der Behauptung, dass die Impfpolitik der AHS viele Angestellte davon abhalten würde, „ihre Arbeit zu verrichten, die sie in den letzten achtzehn Monaten tapfer gemacht haben“, fordert die Gruppe, dass das Mandat „sofort aufgehoben wird“.

Die Health Professionals United gibt auf ihrer Website an, dass sie Unterschriften von mindestens 100 Ärzten und 1000 anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe anstrebt.

Nach Angaben von LifesiteNews hatte die Website bis Freitag, 17. September, insgesamt 2792 Unterschriften sammeln können.

Die Nachrichtenagentur berichtet, dass der Brief von 1052 Krankenschwestern und -pflegern, 197 Ärzten, 173 Rettungssanitätern, 69 Zahnärzten, 128 Laboranten, 72 Medizinstudenten und 497 anderen Beschäftigten im Gesundheitswesen unterzeichnet wurde. Darüber hinaus wurden Unterschriften von 352 Hilfskräften, 136 Angehörigen der Gesundheitsberufe und 40 Psychologiestudenten gesammelt.