Kanada: Trudeau verspricht, dass Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber nicht wegen Impfvorschriften verklagen können

„Eine wiedergewählte liberale Regierung wird ein Gesetz einbringen, das sicherstellt, dass jedes Unternehmen und jede Organisation, die beschließt, von ihren Mitarbeitern und Kunden einen Impfnachweis zu verlangen, dies ohne Angst vor einer rechtlichen Anfechtung tun kann“, heißt es im Programm der Liberalen Partei.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte, dass seine Regierung Unternehmen unterstützen wird, die Angst haben, verklagt zu werden, wenn sie von ihren Mitarbeitern verlangen, sich impfen zu lassen.

„Wir haben einfach gesagt, dass wir da sein werden, um diesen Unternehmen den Rücken zu stärken, wenn sie das Richtige tun. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Justizministerium sicherstellen kann, dass sie nicht befürchten müssen, verklagt zu werden, wenn sie eine Impfung verlangen“, sagte Trudeau am Montag bei einem Wahlkampfauftritt in Welland für die Bundestagswahl am 20. September.

„Aber wir werden dafür sorgen, dass sie wissen, dass sie das Richtige tun und dass wir ihnen den Rücken freihalten, wenn sie das tun.“

Das Parteiprogramm der Liberalen Partei Kanadas für die Wahlen 2021 enthält das Versprechen, Arbeitgebern zu erlauben, den Nachweis der COVID-19-Impfung vorzuschreiben, ohne eine „rechtliche Anfechtung“ befürchten zu müssen.

„Eine wiedergewählte liberale Regierung wird eine Gesetzgebung einbringen, die sicherstellt, dass jedes Unternehmen und jede Organisation, die beschließt, einen Impfnachweis von Mitarbeitern und Kunden zu verlangen, dies ohne Angst vor einer rechtlichen Anfechtung tun kann“, heißt es in einem Teil des 86-seitigen Wahlprogramms der Liberalen für 2021 „Vorwärts für alle“.

In einem Abschnitt mit der Überschrift „Eine Impfstrategie zur Rettung von Leben“ heißt es, dass die Liberalen sich verpflichten werden, kostenlose Auffrischungsimpfungen gegen COVID-19 anzubieten, wenn sich die öffentliche Gesundheitssituation weiterentwickelt.

Das Parteiprogramm der Liberalen bekräftigt eine frühere Ankündigung Trudeaus, wonach ab Oktober in ganz Kanada COVID-19-Impfungen für Inlandsreisen mit dem Flugzeug, dem Zug oder dem Schiff erforderlich sein werden.

Trudeaus Parteiprogramm enthält auch einen Abschnitt mit dem Titel „Impfnachweis“, für den er sich in den kanadischen Provinzen einsetzen will.

„Impfnachweissysteme geben den Menschen die Gewissheit, dass die Menschen in ihrer Umgebung vollständig geimpft sind. Sie tragen auch dazu bei, die Impfraten zu erhöhen und geben den Kanadiern die Gewissheit, dass es sicher ist, in Restaurants, Geschäfte und in ihre Gemeinden zu gehen“, heißt es in der Plattform.

„Eine wiedergewählte liberale Regierung wird: Einen COVID-19-Impfnachweis-Fonds in Höhe von 1 Milliarde Dollar auflegen, um Provinzen und Territorien zu unterstützen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich einen Impfnachweis für nicht lebensnotwendige Geschäfte und öffentliche Räume vorschreiben.“

Laut Kanadas Einwanderungsminister Marco Mendicino wird ein Impfpass „ein wichtiger Schritt nach vorne sein, um sicherzustellen, dass die Kanadier die Dokumente haben, die sie brauchen, sobald es wieder sicher ist, zu reisen.“

Anwalt sagt, die Einstellung möglicher Rechtsstreitigkeiten gegen die Impfpflicht des Arbeitgebers sei ein „grober und verwerflicher Eingriff in die Menschenrechte

Jay Cameron, Direktor für Rechtsstreitigkeiten beim Justice Centre for Constitutional Freedoms (JCCF), sagte gegenüber LifeSiteNews, dass alle Kanadier „Zugang zu den Gerichten der Justiz“ haben müssen.

„Der Versuch, einigen Kanadiern aufgrund ihres Impfstatus den Zugang zu Gerichten und Menschenrechtstribunalen zu verwehren, ist ein Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit“, so Cameron. „Arbeitnehmer haben Verträge mit ihren Arbeitgebern, und sie haben das Recht, diese Verträge gegen ihre Arbeitgeber durchzusetzen, wenn die Vertragsbedingungen gebrochen werden.“

„Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses von Arbeitnehmern, die die experimentelle COVID-Impfung nicht erhalten, ist eine konstruktive Entlassung und ein Vertragsbruch, es sei denn, der Vertrag enthält ausdrücklich eine solche Klausel. Kanadier, die aufgrund ihres Impfstatus oder ihrer religiösen Überzeugungen diskriminiert werden, daran zu hindern, sich an ein Menschenrechtsgericht zu wenden, ist ein grober und verwerflicher Eingriff in die Menschenrechtsgesetze.“

Die kanadische Pro-Liberty-Gruppe Liberty Coalition Canada (LCC) hat ein Formular „Christliche Erklärung“ herausgegeben, das die Menschen herunterladen und unterschreiben können, um sich gegen möglichen „Impfzwang“ zu wehren.

Manitoba und Quebec sind die beiden kanadischen Provinzen, in denen Impfpässe in Kraft sind. Britisch-Kolumbien führt ihn ab dem 13. September ein und Ontario ab dem 22. September.

Der Premierminister von Alberta, Jason Kenney, wetterte kürzlich gegen die „Ungeimpften“ und machte sie direkt für den Anstieg der „Delta“-Fälle des Virus in seiner Provinz verantwortlich.

Health Canada hat vier COVID-19-Injektionen für Erwachsene zugelassen, die alle mit Zellen von abgetriebenen Babys in Verbindung gebracht werden. Alle vier wurden mit schweren Nebenwirkungen wie Blutgerinnseln, Hautausschlägen, Fehlgeburten, Herzinfarkten bei jungen, gesunden Männern und Tod in Verbindung gebracht.

Aus einem kürzlich veröffentlichten technischen Briefing von Public Health England geht hervor, dass etwa zwei Drittel der Personen, die im Vereinigten Königreich an der COVID-19-Delta-Variante gestorben sind, beide Dosen der COVID-19-Impfung erhalten haben.