Kanada verabschiedet Gesetz gegen »Umweltrassismus«

Die Parteivorsitzende der Grünen freut sich, dass Kanada den “Umweltrassismus” bekämpfen will.

Die Vorsitzende der Grünen Partei, Elizabeth May, hat sich erfreut über die Verabschiedung ihres Gesetzentwurfs zur Bekämpfung von “Umweltrassismus” in Kanada gezeigt.

In einer Rede im Unterhaus stellte May ihren Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von “Umweltgerechtigkeit” und “Umweltrassismus” vor und stellte fest, dass die Gesetzgebung den letzten Schritt getan habe und nun nur noch die königliche Zustimmung ausstehe.

May sagte auch, dass Kanada seit “Jahrzehnten mit Umweltrassismus” konfrontiert sei und sie “sehr froh” sei, Minderheitengruppen und farbigen Menschen Sicherheit bieten zu können.

Sie fügte hinzu, dass das Gesetz den Minister für Klimawandel, Steven Guilbeault, dazu verpflichte, eine nationale Strategie zur Bekämpfung von rassistischem Wetter vorzulegen.

“Der Minister ist jetzt verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, aber das Gesetz kann nicht genau vorschreiben, welche Maßnahmen wir ergreifen werden? Es gibt noch viel zu tun”, so May.

Was ist Umweltrassismus?

Einige Kanadier sind verwirrt darüber, was Umweltrassismus ist und bezeichnen Mays Rede als absurd und eine Ablenkung von den wirklichen Problemen.

Elizabeth May sagt, es reicht nicht zu sagen, dass wir uns in einer Klimakrise befinden, wir müssen mehr tun, um eine ihrer größten Bedrohungen zu bewältigen: Umweltrassismus … Sie sagt, ihr Gesetz werde der Regierung mehr „Instrumente“ an die Hand geben, um gegen Umweltrassismus in Kanada vorzugehen. Dieses Land wird von Tag zu Tag psychotischer!

