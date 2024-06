Krankenhäuser töteten Covid-Patienten und je mehr sie töteten, desto mehr Geld bekamen sie

Der Kardiologe Peter McCullough sagte aus, dass während der Corona-Krise „fast alle Todesfälle im Krankenhaus auftraten“.

Krankenhäuser erhielten große Geldsummen für die Anwendung tödlicher Protokolle.

Die Schriftstellerin Stella Paul, die ihren Mann durch den Impfstoff verlor, enthüllte das „Hospital Death Protocol“ in den USA, nachdem Tausende Covid-Patient ihr Leben verloren hatten.

Experten behaupteten, dass Remdesivir Covid stoppen würde, aber in Wirklichkeit wurde festgestellt, dass das Medikament Organversagen verursachte.

DR. Joseph Mercola schrieb, dass einige Wochen nach dem Ausbruch klar wurde, dass COVID-19-Patienten, die an Beatmungsgeräte angeschlossen waren, im Wesentlichen zum Tode verurteilt waren.

In New York City starben 76,4 Prozent der beatmeten COVID-19-Patienten im Alter von 18 bis 65 Jahren. Bei den über 65-Jährigen waren es 97,2 Prozent.

Die WHO riet den Krankenhäusern, COVID-Patienten an Beatmungsgeräte anzuschließen. Die Organisation berief sich dabei auf Erfahrungen und Empfehlungen von Ärzten aus China. Sie taten dies nicht, um die Überlebensrate der Covid-Patienten zu erhöhen, sondern um das Gesundheitspersonal zu schützen, indem sie das Virus im Beatmungsgerät einfingen, schreibt Mercola.

