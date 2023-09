Kaninchenlöcher und der Mann hinter dem Vorhang

Caitlin Johnstone

Du tauchst in ein Kaninchenloch nach dem anderen und suchst nach dem Mann hinter dem Vorhang. Du hast genügend gesehen, um davon überzeugt zu sein, dass alles, was man dir über die Welt beigebracht hat, falsch ist, und jetzt geht es nur noch darum, herauszufinden, wer wirklich dafür verantwortlich ist, dass die Dinge so schieflaufen.

Und zeitweilig scheint deine Suche erfolgreich zu sein. Du entdeckst, dass du nicht wirklich in einer Demokratie lebst, wie man dir beigebracht hat, in der die Öffentlichkeit mit ihrer Stimme das Verhalten der Regierung beeinflusst, oder gar in einer separaten souveränen Nation, wie du es in der Schule gelernt hast. Sie entdecken, dass Ihr Land Teil einer globalen Machtstruktur ist, die tatsächlich wie ein Imperium funktioniert – das mächtigste Imperium, das es je gegeben hat. Und Sie entdecken, dass die Herrscher dieses Imperiums ihren Wählern in keiner Weise Rechenschaft schuldig sind und nicht im Interesse der Öffentlichkeit handeln, sondern um die Agenda der planetarischen Vorherrschaft voranzutreiben.

Wer also sind die Herrscher des Imperiums? Man taucht in weitere Kaninchenlöcher. Sie entdecken geheime Regierungsstellen mit langjährigen Mitarbeitern, die nicht mit der scheidenden, offiziell gewählten Regierung gehen, sondern bleiben und dazu beitragen, dass sich die Zahnräder des Imperiums weiter drehen, unabhängig davon, wen die Wähler als Gesicht der Operation wählen. Sie entdecken ein Drehtürsystem, in dem dieselben Manager des Imperiums in der offiziell gewählten Regierung ein und aus gehen, in den Denkfabriken und Beratungsgremien des militärisch-industriellen Komplexes arbeiten und in den Massenmedien mitreden, wenn ihre Partei nicht mehr an der Macht ist, und wieder einsteigen, wenn sie an der Reihe sind. Sie entdecken Plutokraten, die ihren enormen Reichtum nutzen, um die Regierungspolitik durch Wahlkampfspenden, einflussreiche Denkfabriken, die Kontrolle der Massenmedien und Lobbyarbeit von Unternehmen zu beeinflussen, die oft in engem Kontakt mit Regierungsbehörden arbeiten – und von ihnen profitieren; sie entdecken Organisationen und Institutionen, in denen sich die Reichen und Mächtigen zusammenschließen und koordinieren, um ihre Ziele voranzutreiben, und das oft unter großer Geheimhaltung.

Aber bei all diesen Recherchen und Entdeckungen findet man immer noch keinen Mann hinter dem Vorhang. Man stellt fest, dass jeder, den man beobachtet hat, morgen sterben könnte und die imperiale Maschinerie ohne Unterbrechung weiterlaufen würde. Es könnte eine große gewaltsame Revolution geben, und diese Leute könnten zu Tausenden guillotiniert werden, und wenn nicht drastische Änderungen an den Systemen vorgenommen werden, die sie hervorgebracht haben, würde einfach jemand anderes an ihre Stelle treten.

Also fängt man an, die Systeme zu untersuchen. Man beginnt, die Wirtschaftssysteme zu untersuchen, die Finanzsysteme, wie die Ressourcen verteilt werden, wie das Geld verteilt wird, wie die Arbeit ausgebeutet wird, wie der Reichtum gewonnen wird. Man erkennt, wie sich unsere Zivilisation in eine gigantische Reichtumsmaschine für eine Klasse reicher Ausbeuter verwandelt hat, mithilfe von Propaganda, Eigentumsgesetzen, künstlicher Knappheit, der Einhegung des Gemeinguts und des Diebstahls an der einheimischen Bevölkerung, alles rund um das erfundene Konzept des Geldes, das in unserem gegenwärtigen System direkt in politische Macht umgewandelt wird. Da die Menschen, die am geschicktesten darin sind, große Mengen an Reichtum/Macht zu erlangen, diejenigen sind, denen es an Empathie mangelt, um alles Notwendige zu tun, um sie zu erlangen, werden wir natürlich von Soziopathen regiert. Und das werden wir immer sein, solange sich diese Systeme nicht ändern.

Sie graben noch tiefer. Man entdeckt, dass man nicht nur mit falschen Informationen darüber gefüttert wurde, wie Regierungen und Nationen funktionieren, sondern auch mit falschen Informationen über die grundlegendsten Annahmen über die Realität. Sie entdecken durch Ihre eigene Erfahrung, dass es so etwas wie ein separates Selbst nicht gibt; dass das, was wir in der Sprache als „ich“ und „mich“ bezeichnen, psychologische Täuschungen sind, die den größten Teil des Leidens und der Dysfunktionalität der menschlichen Spezies erklären. In Wirklichkeit ist der Mensch untrennbar mit der Biosphäre verbunden, aus der er hervorgegangen ist, die wiederum untrennbar mit dem Universum verbunden ist, aus dem sie hervorgegangen ist, und das wiederum untrennbar mit dem Urknall oder was auch immer es war, aus dem sie hervorgegangen ist. Alles ist eins, und das Ich ist eine Lüge.

Und Sie erkennen, dass dies auch für all die Oligarchen und Imperialisten gilt, auf die Sie so lange gestarrt haben. Sie sind keine getrennten Wesenheiten, die in der Welt agieren, sie sind Bündel von Konditionierungen und Traumata, die sie von ihren Vorfahren geerbt haben, durch ihr evolutionäres Erbe aus dem Chaos und der Verwirrung, die der Existenz als kleine Beutetiere innewohnten, die vor Millionen von Jahren auf der Erde umherwanderten. Sie sind nur wirbelnde Strudel in einem Meer unbeschreiblicher Energie, wie alle anderen auch, die schlafwandelnd durchs Leben gehen, gepeitscht von unbewussten Kräften in ihnen, die sie nicht verstehen.

Und dann begreifst du, dass es keinen Menschen hinter dem Vorhang gibt und nie gegeben hat. Du hast einen Vorhang nach dem anderen beiseite gerissen, in der Hoffnung, den Mann zu finden, und alles, was du gefunden hast, ist ein männliches Loch im Universum.

Und du bist nicht einmal wütend. Im Gegenteil, du findest es lustig. Du lachst und lachst über die Dummheit des Ganzen. Du lachst darüber, wie ernst wir alle dieses Spiel des Getrenntseins und der Feindschaft nehmen und wie ernst du es eben noch genommen hast. Du lachst darüber, wie unschuldig wir letztlich alle sind, selbst die Schlimmsten unter uns. Du lachst über unsere Niedlichkeit. Du lachst über dieses Spiel der Formen. Und das Universum lacht zurück. Ein lachender Buddha lacht über ein Universum lachender Buddhas.

Und während du dir die Tränen aus dem Gesicht wischst, siehst du, dass sich alles so entfaltet, wie es sich entfalten soll. Das Universum wird immer fähiger, sich selbst wahrzunehmen – zuerst mit dem Leben, dann mit den Menschen, dann mit den ständigen Fortschritten in Wissenschaft, Technologie, Psychologie und Erwachen – und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass diese anhaltende Explosion der Wahrnehmung aufhören wird. Einmal werden wir es wissen. Das Bewusstsein dehnt sich aus. Das Licht wird heller und heller. Die Wahrheit kann sich nicht lange verstecken.