Hat der Westen alle seine Auswege aus dem Projekt Ukraine verriegelt?

Yves Smith

Viele Analysten und Kommentatoren haben darüber spekuliert, wie die USA und die NATO im Ukraine-Konflikt einen Weg zu einem „Endgame“ finden werden. Einige setzen aus humanitären oder pragmatischen Gründen auf eine Verhandlungslösung zwischen den USA und Russland. Auch wenn die Ukraine der Form nach an einer solchen Vereinbarung beteiligt wäre, kann man angesichts der Tatsache, dass die Ukraine nun vollständig von westlichen Waffen und Finanzmitteln abhängig ist, nicht so tun, als ob sie wirklich in der Zugführerkabine säße.

Wir haben bereits beschrieben, wie die verschiedenen Fraktionen auf Seiten der USA und der NATO viel Zeit damit verbringen, sich untereinander zu streiten, um Ideen für den Ausstieg aus dem Konflikt zu entwickeln, die sie im luftleeren Raum entwickelt haben, ohne sich mit Russland auszutauschen und ohne die wiederholten Erklärungen russischer Offizieller wirklich zu berücksichtigen, einschließlich der Vertragsentwürfe, die im Dezember 2021 und bei den abgebrochenen Friedensgesprächen in Marcy 2022 vorgelegt wurden.

Das neue Friedensgerede scheint darauf hinauszulaufen:

Waffenstillstand > *Magie* > Russland verschwindet mit dem Schwanz zwischen den Beinen, so dass wir und die Ukraine den Sieg erklären können.

Zunächst dachten wir, diese Dynamik sei das Ergebnis von Spaltungen zwischen verschiedenen wichtigen Parteien. Schließlich sind Mehrparteienverhandlungen chaotisch.

Doch bei näherem Nachdenken könnte es sein, dass der Westen sich selbst Bedingungen gesetzt hat, die ein Ende des Krieges unmöglich machen…. – es sei denn, es kommt zu einem Wechsel an der Spitze der wichtigsten Regierungen, der zu einer Lockerung der Bedingungen führt, und/oder zu einem so deutlichen Zusammenbruch des ukrainischen Militärs, dass der Westen seine selbst auferlegten Beschränkungen überdenken muss.

Der Westen möchte einen Schrödingerkrieg führen: Er will so tun, als sei seine Beteiligung an dem Konflikt unbestimmt, obwohl die USA und die NATO eindeutig Mitkriegsparteien sind. Denken Sie daran, dass die NATO-Mitglieder bisher den Versuchen der Ukraine, verschiedene Bombardierungen als Angriffe auf NATO-Mitglieder darzustellen, ausgewichen sind

Zur Erinnerung: Wir und andere haben darauf hingewiesen, dass es keinen Grund gibt, anzunehmen, dass die Konfliktparteien eine Einigung erzielen werden, denn viele Konflikte enden ohne eine Einigung. Und wie wir von Anfang an gesagt haben, gibt es keinen guten Grund für die Annahme, dass es hier zu einer Einigung kommen wird.

Für Russland hat es oberste Priorität, die Ukraine dazu zu bringen, sich zur Neutralität zu verpflichten oder sie anderweitig aus den Händen der NATO herauszuhalten, während die USA den Standpunkt vertreten, dass niemand außerhalb der NATO ein Mitspracherecht bei der Frage hat, wer Mitglied der NATO werden kann. Und für die Ukraine, oder zumindest für die Banderisten, muss der Krieg so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Sobald die Gelder und das Material der USA und der NATO weitgehend verschwunden sind, werden die derzeitigen ukrainischen Führer der russischen Regierung ausgeliefert sein, wobei ihre persönliche Macht und ihre Aussichten auf weitere Bereicherung sehr stark eingeschränkt sein werden. Einige wenige werden vielleicht überleben und sogar Erfolg haben, aber als Gruppe werden sie einen sehr tiefen Fall erleiden.

Und wie bereits erwähnt, versuchen die USA und die NATO immer noch zu eskalieren….oder sie eskalieren bestenfalls, weil frühere Maßnahmen wie die große Gegenoffensive in der Ukraine gescheitert sind. Und schlimmer noch, westliche Experten geben zu, dass Russland seine Taktik und seine Waffen im Laufe des Krieges verbessert hat, wie Simplicius der Denker in seinem jüngsten Beitrag berichtet. Daher werden die USA, die zuvor F-16 für die Ukraine abgelehnt hatten, nun doch welche schicken. ABC hat berichtet, dass die USA nun wahrscheinlich ATACMS-Raketen schicken werden, die eine größere Reichweite haben als HIMARS. Viele Kommentatoren meinen, dass die Ukraine damit die Krim und die Kertsch-Brücke angreifen wird.1

Warum glauben wir, dass sich der Westen in eine Zwickmühle manövriert hat?

Für Russland ist der Krieg existenziell. Zu viele westliche Offizielle haben den Sieg so dargestellt, dass Russland so stark angeschlagen ist, dass Putin gestürzt wird und Russland sogar zerbricht. Die russische Meinung hat sich durch diese Äußerungen verhärtet, ebenso wie durch die Bemühungen des Westens, nicht nur den Krieg in der Ukraine zu unterstützen, sondern auch russische Sportler, Künstler und sogar die russische Kultur aus dem Verkehr zu ziehen und die Raketenangriffe der Ukraine auf die zivile Stadt Donezk fortzusetzen.

Zumindest im Moment tut das US/NATO-Kombinat so, als sei der Krieg existenziell, obwohl es, wie Ray McGovern dargelegt hat, nicht den geringsten Beweis dafür gibt, dass Russland ein Interesse daran hat, Gebiete in NATO-Ländern zu erlangen. Man denke nur daran, wie Deutschland es zugelassen hat, sich zu deindustrialisieren, und wie es nicht auf den Nord-Stream-Angriff reagiert hat, den die deutsche Presse als das Werk seines Verbündeten, der Ukraine, darstellte, und die USA können unmöglich nicht gewusst haben, was los war. Diese Maßnahmen zeigen, wie stark das Engagement ist.

Was die Haltung Russlands gegenüber der Ukraine betrifft, so hat Putin die Bemühungen der Separatisten im Donbass, sich Russland anzuschließen, vor der speziellen Militäroperation zurückgewiesen und die vier Oblaste erst nach dem peinlichen Rückzug aus Cherson und Charkiw, die Russland teilweise besetzt hatte, im vergangenen Jahr annektiert. Dadurch waren die Zivilisten, die den Russen geholfen hatten, Repressalien ausgesetzt, und andere in den Gebieten, in denen Russland Boden gewonnen hatte, waren verunsichert über Russlands Engagement. Doch nun, da sich die Stimmung in Russland verhärtet hat und der Westen nicht zurückweicht, scheint Russland dazu bestimmt zu sein, sich weitere Teile der Ukraine einzuverleiben. Und was dann mit der Westukraine geschieht, ist eine offene Frage.

Die Position der USA und der NATO, dass die NATO immer eine Politik der offenen Tür verfolgen wird, könnte sich jedoch als existenziell für die NATO erweisen. Wenn die USA sich überwinden würden, könnten sie zustimmen, die NATO-Erweiterung nach Osten zu stoppen, wo sie jetzt ist (nicht dass Russland das unbedingt glauben würde), was es der NATO ermöglichen würde, weiter zu existieren, wenn auch ein wenig angeschlagen durch die Tatsache, wie schlecht die von der NATO ausgebildeten und ausgerüsteten Streitkräfte in der Ukraine gegenüber Russland abgeschnitten haben. Stattdessen verdoppelt die NATO ihren Einsatz, zum Beispiel durch den von einem Stellvertreter des NATO-Chefs Jens Stoltenberg bei niemandem beliebten Kompromiss, dass die Ukraine im Gegenzug für eine sofortige NATO-Mitgliedschaft Land an Russland abtritt. Was an „Russland wird die NATO an seiner Grenze nicht akzeptieren“ haben Sie nicht verstanden? So etwas bestätigt nur noch mehr den Eindruck, dass der Westen kein Interesse daran hat, Russlands Sicherheitsbedürfnisse zu berücksichtigen.

Und Russland kann die Position von Anthony Blinken nicht entgangen sein, als der Chef der Generalstabschefs, Mark Milley, im letzten Herbst die Unverfrorenheit besaß, der Ukraine Verhandlungen vorzuschlagen, nachdem sie etwas Boden zurückerobert hatte, um ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Milley musste seine Erwähnung von Verhandlungen damals zurücknehmen. Blinken verpflichtete die USA und die NATO, die Ukraine weiterhin zu bewaffnen, um den Krieg zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzugreifen. Die wichtigsten Auszüge aus seinem Interview mit David Ignatius in der Washington Post:

Außenminister Antony Blinken erläuterte seine Strategie für das ukrainische „Endgame“ und die Abschreckung nach dem Krieg während eines Interviews am Montag im Außenministerium….

Er unterstrich auch die Entschlossenheit von Präsident Biden, einen direkten militärischen Konflikt mit Russland zu vermeiden, selbst wenn US-Waffen helfen, Putins Invasionsstreitkräfte zu pulverisieren. „Biden hat immer betont, dass eine seiner Forderungen in der Ukraine darin besteht, dass es keinen Dritten Weltkrieg gibt“, sagte er.

Das kolossale Scheitern Russlands bei der Erreichung seiner militärischen Ziele, so Blinken, sollte die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten nun anspornen, sich Gedanken über die Gestaltung der Nachkriegs-Ukraine zu machen – und darüber, wie ein gerechter und dauerhafter Frieden geschaffen werden kann, der die territoriale Integrität der Ukraine aufrechterhält und es ihr ermöglicht, künftige Angriffe abzuschrecken und gegebenenfalls abzuwehren. Mit anderen Worten: Russland sollte nicht die Möglichkeit haben, sich auszuruhen, sich neu zu formieren und erneut anzugreifen.

Blinkens Abschreckungskonzept unterscheidet sich in gewisser Weise von den Gesprächen mit Kiew im vergangenen Jahr über Sicherheitsgarantien, die mit Artikel 5 der NATO vergleichbar sind. Statt einer solchen förmlichen vertraglichen Zusage sind einige US-Beamte zunehmend der Ansicht, dass der Schlüssel darin liegt, der Ukraine die Instrumente an die Hand zu geben, die sie zur Selbstverteidigung benötigt. Die Sicherheit wird durch leistungsfähige Waffensysteme – insbesondere Panzerung und Luftabwehr – sowie durch eine starke, nicht korrupte Wirtschaft und die Mitgliedschaft in der Europäischen Union gewährleistet.

Die derzeitige Betonung des Pentagons auf der Ausstattung Kiews mit Waffen und der Ausbildung für die Manöverkriegsführung spiegelt dieses langfristige Ziel der Abschreckung wider. „Die Bedeutung von Manöverwaffen liegt nicht nur darin, der Ukraine jetzt Kraft zu geben, um Territorium zurückzugewinnen, sondern auch als Abschreckung gegen zukünftige russische Angriffe“, erklärte ein Beamter des Außenministeriums, der mit Blinkens Überlegungen vertraut ist. „“Manövrieren ist die Zukunft““.

Angesichts der Tatsache, dass die derzeitige ukrainische Regierung weiterhin darauf besteht, die gesamte Ukraine von vor 2014 zurückzuerobern, ist klar, dass jede Aufrüstung der Ukraine durch den Westen zu neuen Feindseligkeiten führen würde … und zwar nicht von Russland angezettelt.

Ganz nebenbei verrät uns die Post aber auch, warum das Projekt Ukraine zum Scheitern verurteilt ist. Die USA haben sich nicht an das neue ISR-(Israel)-Paradigma angepasst, das Russland mit jedem Tag perfektioniert. Wie verschiedene Militärexperten festgestellt haben, ist ein Manöverkrieg (der u. a. davon abhängt, dass man Kräfte bündelt, um die feindlichen Linien zu durchbrechen) mit einer ebenbürtigen Macht nicht mehr möglich. Ihr Aufgebot an Männern und Material wird gesehen und angegriffen, bevor Sie Ihren großen Schlag ausführen.

Denken Sie daran, was Blinkens Position ebenfalls impliziert: Die USA glauben, dass sie einen Zweifrontenkrieg führen können. Blinken geht davon aus, dass Russland irgendwie in der Ukraine verliert, so dass die USA und die NATO in aller Ruhe aufrüsten können, um Russland im weiteren Verlauf des Krieges zu schikanieren, ähm, unter Druck zu setzen. Gleichzeitig sind die USA auch entschlossen, e

twas gegen ihren offiziellen Feind Nr. 1, China, zu unternehmen. Da die Wirtschaftssanktionen gegen China genauso gut funktionieren wie gegen Russland, was bleibt den USA und ihren pazifischen Verbündeten dann noch anderes übrig als eine militärische Eskalation? Oder wird bloße unerbittliche Propaganda ausreichen, um die leichtgläubige amerikanische Öffentlichkeit zu verunsichern?

Wenn die USA also nicht einlenken, hat Russland keine andere Wahl, als den Krieg so lange fortzusetzen, bis die Ukraine unterworfen ist oder Russland auf andere Weise einen Regimewechsel in Kiew herbeigeführt hat. Russland muss die Ukraine erobern, entweder politisch oder faktisch. Dieses Ergebnis wird noch wichtiger, wenn die USA ATACMS entsenden. Russland wird eine noch größere Pufferzone benötigen (300 km gegenüber 77 km für die zuvor entsandten HIMARS), um deren Einsatz gegen russisches Gebiet zu verhindern.

Ein unbestreitbarer Verlust der Ukraine wird jedoch, egal wie viel Schaumschlägerei die Sprecher der USA und der EU betreiben, wie insbesondere Alastair Crooke in einer kürzlich ausgestrahlten Duran-Sendung lange beschrieben hat, kleinere NATO-Mitglieder verunsichern, die daran zweifeln werden, dass sie sich darauf verlassen können, dass die NATO ihnen zur Hilfe kommt. Die NATO mag als Verteidigungsbündnis noch tauglich sein. Die Tatsache jedoch, dass die USA und die NATO-Mitglieder ein ganzes Bündel hochgejubelter Wunderwaffen entsandt haben, die so gut wie nichts gegen russische Operationen ausrichten konnten und von denen einige, wie z.B. Leopard-2- und Challenger-Panzer, auf beeindruckende Weise zerstört wurden, und dass der Westen nicht mit einer Sputnik-ähnlichen Anstrengung reagiert, um die Feuerkraft des Westens auf das russische Niveau zu bringen, bedeutet, dass es guten Grund gibt, daran zu zweifeln, wie gut der NATO-Schutzschild im Falle eines Tests standhalten würde.

Allerdings hat Crooke in einem verwandten Artikel erklärt, dass die USA (oder die Falken glauben, dass sie das tun) sich in Richtung eines langen Konflikts mit geringer Intensität bewegen, was mit den obigen Bemerkungen von Blinken übereinstimmt. Aber diese Hoffnung der USA und der Ukraine ignoriert erneut, dass der Krieg im Allgemeinen sehr stark für Russland läuft, wobei die Ukraine weiterhin Männer und Material gegen russische Stellungen wirft und Russland nur relativ geringe Vorstöße in und bei Kupiansk unternimmt, um noch mehr davon zu erreichen. Russland wollte die Ukraine zermürben und erreicht dieses Ziel auch. Und Russland kann und wird die Intensität erhöhen, wenn es Russland opportun erscheint.

Man könnte meinen, dass angesichts der schwächer werdenden Position der Ukraine und der allzu offensichtlichen Notwendigkeit für die Biden-Administration, keine sichtbare Niederlage in der Ukraine zu erleiden, der optimale Zeitpunkt zwischen März und Oktober 2024 liegen würde. Allerdings kann es dann immer noch nicht zu den erhofften Angriffen mit großen Geschossen kommen, es sei denn, die ukrainische Armee ist stark geschwächt.2 Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass, wenn Russland endlich die letzte ukrainische Verteidigungslinie im Donbass durchbricht, westlich von Lugansk bis zum Dnjepr nicht mehr viel an verteidigungsfähigen Stellungen vorhanden ist.3

Mit anderen Worten: Der Weg zum Endspiel ist ein Regimewechsel. Und die schwachen Regime befinden sich alle im Westen.

1 Zwar haben die USA den Termin für die Lieferung von Abrams-Panzern auf nächstes Jahr verschoben…., doch sind sie so schwer, dass sie in der bald beginnenden Schlammsaison wahrscheinlich nutzlos wären.

Dima von Military Summary stellte heute fest, dass Russland keine massiven Raketenangriffe auf die Ukraine mehr durchführt, wie es bisher üblich war, obwohl es immer noch regelmäßig selektive Ziele angreift, wie gestern ein Munitionsdepot in Kiew, in dem sich Gerüchten zufolge abgereicherte Uranmunition befindet. Er vermutet, dass die Russen Vorräte für große Angriffe im Winter anlegen, um das Stromnetz erneut zu beschädigen. Wenn Russland tatsächlich Raketen hortet, könnte es sie auch für größere Vergeltungsschläge in Reserve halten.

2 Ein weiteres Problem ist, dass Russland weiß, dass es es mit Menschen zu tun hat, die die Realität nicht im Griff haben, und dass man in der Nähe von Verrückten keine plötzlichen Manöver durchführt, vor allem, wenn diese im Besitz von Atomwaffen sind.

3 Das macht den anhaltenden Kampf um Bakhmut rational. Das liegt an der dritten von vier Verteidigungslinien der Ukraine, aber die letzte gilt als schwach. Sollte Russland seine Truppen bis zum Dnjepr verlegen, ist es schwer vorstellbar, dass der Westen dies nicht als unbestreitbaren Beweis für einen russischen Erfolg ansieht, der die Position des ukrainischen Regimes gegenüber seinen Schutzherren bedrohen würde.