Kann Blut von jungen Menschen den Alterungsprozess verlangsamen? Silicon Valley wettet Milliarden darauf

Es klingt wie ein schlechter Science-Fiction-Film, aber es ist absolut wahr: Big Tech Oligarchen in den USA und im Ausland stecken Milliarden in die Forschung, die es ihnen ermöglichen sollen, ewig zu leben und zu regieren durch die Entdeckung des „Jungbrunnen“, selbst wenn sie das Blut der jungen ernten müssen, um es zu erreichen.

Tatsächlich verbergen die Eliten es nicht einmal, was sie versuchen: Kein Geringerer als Newsweek veröffentlichte kürzlich ein Exposé über diese schauerliche Forschung.

„Die spanische Firma Grifols hat letztes Jahr für Aufregung gesorgt, als sie zusammen mit anderen Firmen fast das Doppelte des üblichen Preises für Blutspenden für eine COVID-19-Behandlungsstudie bot“, berichtet das Magazin. „Die Brigham Young University in Idaho musste einigen unternehmungslustigen Studenten mit Suspendierung drohen, um sie davon abzuhalten, sich absichtlich mit COVID-19 anzustecken. Der Versuch schlug jedoch fehl, und nun hofft die in Barcelona ansässige Firma, etwas weitaus Wertvolleres aus dem Plasma junger Freiwilliger zu gewinnen: eine Reihe von mikroskopisch kleinen Molekülen, die den Alterungsprozess selbst umkehren könnten.“

Grifols schloss Anfang des Jahres einen 146-Millionen-Dollar-Deal ab, um Alkahest zu kaufen, ein Unternehmen, das von Tony Wyss-Coray, einem Neurowissenschaftler der Stanford University, gegründet wurde, der zusammen mit Saul Villeda in Forschungsarbeiten, die 2011 und 2014 veröffentlicht wurden, aufdeckte, dass Blut von jungen Mäusen helfen könnte, die Funktionalität der Gehirne von gealterten Mäusen wiederherzustellen.

Die Entdeckung führte dann zu einem neuen Forschungsgebiet namens Gerowissenschaften, das „molekulare und zelluläre Mechanismen verstehen will, die das Altern zu einem Hauptrisikofaktor und Treiber häufiger chronischer Erkrankungen des älter Werdens machen“, so die National Institutes of Health.

In den letzten sechs Jahren hat Alkahest mehr als 8.000 Proteine im Blut gefunden, die ein gewisses Potenzial in Bezug auf die Verlangsamung oder Umkehrung von Alterserscheinungen zeigen.

„Seine Bemühungen und die von Grifols haben zu mindestens sechs abgeschlossenen oder laufenden Phase-2-Studien geführt, um eine breite Palette von altersbedingten Krankheiten zu behandeln, einschließlich Alzheimer und Parkinson“, berichtete Newsweek.

Man kann schon sehen, wohin das führt: Das Ziel ist natürlich, mit dem Blut der Jungen die Geheimnisse des Alterns zu entschlüsseln, damit der Prozess aufgehalten und sogar umgekehrt werden kann. Mehr noch, Newsweek spricht ganz offen über das Ziel dieser Firmen und ihrer Forschung.

„Ihr Ziel ist es, den Prozess des Alterns zu hacken und dabei das Auftreten vieler Krankheiten, die mit dem Älterwerden verbunden sind, zu verzögern oder abzuwehren“, berichtet das Magazin.

Aber hier ist die Sache: Wie teuer wird dieser Prozess sein? Werden es sich nur die Superreichen, die obersten paar Prozent der Einkommensbezieher, leisten können? Wird es geheim bleiben, wenn die Forscher das Geheimnis lüften, wegen der zig Milliarden Dollar, die jedes Jahr von der Gesundheits- und Kosmetikindustrie generiert werden, um „jung auszusehen“ und altersbedingte Krankheiten zu behandeln?

Und schließlich: Wird diese Behandlung nur denen zur Verfügung stehen, die an der Macht sind?

Die Antworten auf diese und andere Fragen sind von entscheidender Bedeutung, denn offenbar stehen die Forscher an der Schwelle zu neuen Entdeckungen.

Früher „dachten die Leute, die sich mit Krankheiten beschäftigen, nicht, dass das Altern modifizierbar sei“, sagte Felipe Sierra, ein inzwischen pensionierter Direktor der Division of Aging Biology am National Institute on Aging, gegenüber Newsweek. „Das ist tatsächlich das, was viele medizinische Bücher beschreiben: Der Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist das Altern, aber wir können das Altern nicht ändern, also lasst uns über Cholesterin und Fettleibigkeit reden. Für Alzheimer ist das Altern der Hauptrisikofaktor, aber wir können das Altern nicht ändern, also reden wir über die Anhäufung von Beta-Amyloid-Proteinen im Gehirn. Das beginnt sich jetzt zu ändern.“

Vor der COVID-19-Pandemie haben Investoren Milliarden in diese Biotech-Firmen gesteckt. Und jetzt ist die Auszahlung nahe.

„Sie haben keine Ahnung, wie viele Leute daran interessiert sind, Geld in Langlebigkeit zu investieren“, sagte Nir Barzilai, Gründungsdirektor des Instituts für Alternsforschung am Albert Einstein College of Medicine der Yeshiva University und Gründer einer der Biotech-Firmen, gegenüber Newsweek. „Es geht um Milliarden von Dollar.“