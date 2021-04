Die militärischen Ursprünge von Facebook

Facebooks wachsende Rolle in der staatlichen Überwachung erfordert eine neue Untersuchung der Ursprünge des Unternehmens und seiner Produkte, da sie sich auf ein früheres, umstrittenes, von der DARPA geleitetes Überwachungsprogramm beziehen, das im Wesentlichen mit dem derzeit größten sozialen Netzwerk der Welt vergleichbar war.

Mitte Februar wurde Daniel Baker, ein US-Veteran, der von den Medien als „Anti-Trump“, „Anti-Regierung“, „Anti-White Supremacists“ und „Anti-Polizei“ beschrieben wurde, von einer Grand Jury in Florida angeklagt – wegen zwei Fällen von „Übertragung einer Kommunikation im zwischenstaatlichen Handel mit Drohungen der Entführung oder Körperverletzung“.

Die fragliche Kommunikation war von Baker auf Facebook gepostet worden, wo er eine Veranstaltungsseite erstellt hatte, um eine bewaffnete Gegenkundgebung zu einer von Donald Trump-Anhängern in der Florida-Hauptstadt Tallahassee am 6. Januar geplanten Demonstration zu organisieren. „Wenn ihr Angst habt, im Kampf gegen den Feind zu sterben, dann bleibt im Bett und lebt. Ruft alle eure Freunde an und erhebt euch!“, hatte Baker auf seiner Facebook-Veranstaltungsseite geschrieben.

Bakers Fall ist bemerkenswert, da es sich um eine der ersten Verhaftungen im Vorfeld von Straftaten handelt, die ausschließlich auf Social-Media-Posts basieren – die logische Schlussfolgerung aus dem Vorstoß der Trump-Administration und nun auch der Biden-Administration, die Verhaftung von Personen aufgrund von Online-Posts zu normalisieren, um Gewalttaten zu verhindern, bevor sie geschehen können. Von den immer ausgefeilteren Predictive-Policing-Programmen des US-Geheimdienst-/Militärunternehmens Palantir über die offizielle Ankündigung des „Disruption and Early Engagement Program“ des Justizministeriums im Jahr 2019 bis hin zu Bidens erstem Haushalt, der 111 Millionen Dollar für die Verfolgung und Verwaltung „zunehmender Fälle von inländischem Terrorismus“ enthält, ist der stetige Vorstoß in Richtung eines auf „Precrime“ ausgerichteten „Krieges gegen den inländischen Terrors“ unter jeder Präsidentschaft nach 9/11 bemerkenswert.

Dieser neue sogenannte Krieg gegen den inländischen Terror hat tatsächlich zu vielen dieser Arten von Posts auf Facebook geführt. Und, während Facebook lange versucht hat, sich als „Dorfplatz“ darzustellen, der es Menschen aus der ganzen Welt erlaubt, sich zu verbinden, zeigt ein tieferer Blick in seine scheinbar militärischen Ursprünge und kontinuierlichen militärischen Verbindungen, dass das weltgrößte soziale Netzwerk schon immer dazu gedacht war, als Überwachungsinstrument zu fungieren, um inländischen Dissens zu identifizieren und ins Visier zu nehmen.

Teil 1 dieser zweiteiligen Serie über Facebook und den nationalen Sicherheitsapparat der USA untersucht die Ursprünge des sozialen Netzwerks sowie den Zeitpunkt und die Art seines Aufstiegs im Zusammenhang mit einem umstrittenen Militärprogramm, das am selben Tag, an dem Facebook startete, eingestellt wurde. Das Programm, bekannt als LifeLog, war eines von mehreren umstrittenen Überwachungsprogrammen, die nach dem 11. September 2001 von der „Defense Advanced Research Projects Agency“ (DARPA) des Pentagon durchgeführt wurden und die die Privatsphäre und die bürgerlichen Freiheiten in den Vereinigten Staaten zu zerstören drohten, während sie gleichzeitig versuchten, Daten für die Herstellung „humanisierter“ künstlicher Intelligenz (KI) zu sammeln.

Wie dieser Bericht zeigen wird, ist Facebook nicht der einzige Silicon-Valley-Gigant, dessen Ursprünge eng mit der gleichen Reihe von DARPA-Initiativen zusammenfallen und dessen aktuelle Aktivitäten sowohl den Motor als auch den Treibstoff für einen Hi-Tech-Krieg gegen inländische Dissidenten liefern.

DARPAs Data Mining für „Nationale Sicherheit“ und zur „Humanisierung“ von KI

Nach den Anschlägen vom 11. September begann die DARPA in enger Zusammenarbeit mit den US-Geheimdiensten (insbesondere der CIA) mit der Entwicklung eines „Pre-Crime“-Ansatzes zur Bekämpfung des Terrorismus, der als „Total Information Awareness“ oder TIA bekannt ist. Der Zweck von TIA war die Entwicklung eines „allsehenden“ militärischen Überwachungsapparats. Die offizielle Logik hinter TIA war, dass eine invasive Überwachung der gesamten US-Bevölkerung notwendig sei, um Terroranschläge, bioterroristische Ereignisse und sogar natürlich auftretende Krankheitsausbrüche zu verhindern.

Der Architekt der TIA und der Mann, der sie während ihrer relativ kurzen Existenz leitete, war John Poindexter, der am bekanntesten dafür ist, Ronald Reagans Nationaler Sicherheitsberater während der Iran-Contra-Affäre gewesen und im Zusammenhang mit diesem Skandal wegen fünf Kapitalverbrechen verurteilt worden zu sein. Eine weniger bekannte Aktivität von Iran-Contra-Figuren wie Poindexter und Oliver North war die Entwicklung der Main-Core-Datenbank, die in Protokollen zur „Continuity of Government“ verwendet werden sollte. „Main Core“ wurde verwendet, um eine Liste von US-Dissidenten und „potenziellen Unruhestiftern“ zu erstellen, um die man sich „kümmern“ wollte, falls die COG-Protokolle jemals aufgerufen werden sollten. Diese Protokolle konnten aus einer Vielzahl von Gründen aktiviert werden, darunter weit verbreiteter öffentlicher Widerstand gegen eine US-Militärintervention im Ausland, weit verbreiteter interner Dissens oder ein vage definierter Moment einer „nationalen Krise“ oder „Zeit der Panik“. Amerikaner wurden nicht darüber informiert, ob ihr Name auf der Liste stand, und eine Person konnte auf die Liste gesetzt werden, nur weil sie in der Vergangenheit an einer Demonstration teilgenommen hatte, weil sie keine Steuern zahlte oder wegen anderer, „oft trivialer“ Verhaltensweisen, die von den Architekten der Reagan-Administration als „unfreundlich“ angesehen wurden.

In Anbetracht dessen war es keine Übertreibung, als der Kolumnist der „New York Times“, William Safire, bemerkte, dass mit TIA „Poindexter nun seinen zwanzigjährigen Traum verwirklicht: die ‚Data-Mining‘-Macht zu bekommen, um jede öffentliche und private Handlung eines jeden Amerikaners auszuschnüffeln.“

Das TIA-Programm stieß auf beträchtliche Empörung bei den Bürgern, nachdem es Anfang 2003 der Öffentlichkeit bekannt wurde. Zu den Kritikern von TIA gehörte die „American Civil Liberties Union“, die behauptete, dass das Überwachungsprogramm „die Privatsphäre in Amerika zerstören“ würde, weil „jeder Aspekt unseres Lebens katalogisiert“ würde, während mehrere Mainstream-Medien warnten, dass TIA „den Terror bekämpft, indem es US-Bürger in Angst und Schrecken versetzt“. Aufgrund des Drucks änderte die DARPA den Namen des Programms in „Terrorist Information Awareness“, um es weniger nach einem Panoptikum der nationalen Sicherheit und mehr nach einem Programm klingen zu lassen, das speziell auf Terroristen in der Post-9/11-Ära abziele.

Das Logo für das „Information Awareness Office“ der DARPA, das während seiner kurzen Existenz „Total Information Awareness“ beaufsichtigte.

Die TIA-Projekte wurden jedoch nicht wirklich eingestellt; die meisten wurden in die geheimen Portfolios des Pentagon und der US-Geheimdienste verschoben. Einige wurden von den Geheimdiensten finanziert und leiteten privatwirtschaftliche Unternehmungen, wie Peter Thiels „Palantir“, während andere Programme Jahre später unter dem Deckmantel der Bekämpfung der COVID-19-Krise wieder auftauchten.

Kurz nachdem TIA ins Leben gerufen wurde, nahm ein ähnliches DARPA-Programm unter der Leitung eines engen Freundes von Poindexter, dem DARPA-Programm-Manager Douglas Gage, Gestalt an. Gages Projekt, „LifeLog“, wollte „eine Datenbank aufbauen, die die gesamte Existenz einer Person verfolgt“, die die Beziehungen und die Kommunikation einer Person (Telefonanrufe, Post usw.), ihre Medienkonsumgewohnheiten, ihre Einkäufe und vieles mehr umfasst, um eine digitale Aufzeichnung von „allem, was eine Person sagt, sieht oder tut“ zu erstellen. „LifeLog“ würde dann diese unstrukturierten Daten nehmen und sie in „diskrete Episoden“ oder Schnappschüsse organisieren und gleichzeitig „Beziehungen, Erinnerungen, Ereignisse und Erfahrungen abbilden.“

„LifeLog“ würde – durch Gage und Unterstützer des Programms – ein permanente und durchsuchbares elektronisches Tagebuch des gesamten Lebens einer Person schaffen, die, so argumentierte die DARPA, dazu verwendet werden könnte, um die nächste Generation eines „digitalen Assistenten“ zu schaffen und den Nutzern ein „nahezu perfektes digitales Gedächtnis“ zu bieten. Gage bestand auch nach der Einstellung des Programms darauf, dass der Einzelne „die vollständige Kontrolle über seine eigenen Datensammlungen“ gehabt hätte, da er „entscheiden konnte, wann er die Sensoren ein- oder ausschaltet und wer die Daten weitergibt.“ In den Jahren seither wurden analoge Versprechen der Kontrolle durch den Benutzer von den Tech-Giganten des Silicon Valley gemacht, nur um immer wieder aus Profitgründen gebrochen zu werden und um den Überwachungsapparat der Regierung zu füttern.

Die Informationen, die LifeLog aus jeder Interaktion einer Person mit der Technologie sammelte, sollten mit Informationen kombiniert werden, die von einem GPS-Sender, der den Standort der Person verfolgte und dokumentierte, audiovisuellen Sensoren, die aufzeichneten, was die Person sah und sagte, sowie biomedizinischen Monitoren, die den Gesundheitszustand der Person maßen, gewonnen wurden. Wie TIA wurde auch „LifeLog“ von der DARPA als potenzielle Unterstützung für die „medizinische Forschung und die Früherkennung einer aufkommenden Epidemie“ beworben.

Kritiker in den Mainstream-Medien und anderswo wiesen schnell darauf hin, dass das Programm unweigerlich dazu verwendet werden würde, Profile von Dissidenten und mutmaßlichen Terroristen zu erstellen. Kombiniert mit TIAs Überwachung von Individuen auf mehreren Ebenen, ging „LifeLog“ noch weiter, indem es „physische Informationen (wie wir uns fühlen) und Mediendaten (wie z.B. das, was wir lesen) zu diesen Transaktionsdaten hinzufügte.“ Ein Kritiker, Lee Tien von der „Electronic Frontier Foundation“, warnte damals, dass die Programme, die DARPA betrieb, einschließlich „LifeLog“, „offensichtliche, einfache Wege zum Einsatz für die Homeland Security haben.“

Damals bestand die DARPA öffentlich darauf, dass „LifeLog“ und „TIA“ trotz ihrer offensichtlichen Parallelen nicht miteinander verbunden seien und dass „LifeLog“ nicht zur „heimlichen Überwachung“ eingesetzt würde. Die DARPA-eigene Dokumentation zu „LifeLog“ stellte jedoch fest, dass das Projekt „in der Lage sein wird … die Routinen, Gewohnheiten und Beziehungen des Benutzers zu anderen Menschen, Organisationen, Orten und Objekten abzuleiten und diese Muster zur Erleichterung seiner Aufgabe auszunutzen“, was seinen potenziellen Einsatz als Werkzeug der Massenüberwachung bestätigte.

Neben der Fähigkeit, Profile potenzieller Staatsfeinde zu erstellen, verfolgte „LifeLog“ ein weiteres Ziel, das für den nationalen Sicherheitsstaat und seine akademischen Partner wohl noch wichtiger war: die „Vermenschlichung“ und Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Ende 2002, nur wenige Monate vor der Bekanntgabe der Existenz von „LifeLog“, veröffentlichte die DARPA ein Strategiedokument, in dem die Entwicklung von künstlicher Intelligenz durch die Fütterung mit massiven Datenfluten aus verschiedenen Quellen beschrieben wurde.

Die militärischen Überwachungsprojekte nach dem 11. September 2001 – „LifeLog“ und „TIA“ sind nur zwei davon – boten Datenmengen, deren Beschaffung zuvor undenkbar gewesen war und die möglicherweise den Schlüssel zum Erreichen der hypothetischen „technologischen Singularität“ darstellen könnten. Das DARPA-Dokument aus dem Jahr 2002 beschreibt sogar die Bemühungen der Agentur, eine Schnittstelle zwischen Gehirn und Maschine zu schaffen, die menschliche Gedanken direkt in Maschinen einspeisen würde, um die KI voranzubringen, indem sie sie ständig mit frisch gewonnenen Daten füttert.

Eines der von der DARPA skizzierten Projekte, die „Cognitive Computing Initiative“, zielte auf die Entwicklung hochentwickelter künstlicher Intelligenz durch die Schaffung eines „dauerhaften personalisierten kognitiven Assistenten“ ab, der später als „Perceptive Assistant that Learns (PAL)“ bezeichnet wurde. „PAL“ war von Anfang an mit „LifeLog“ verbunden, was ursprünglich dazu führen sollte, einem KI-„Assistenten“ menschenähnliche Entscheidungs- und Verständnisfähigkeiten zu verleihen, indem er Massen von unstrukturierten Daten in ein narratives Format umwandelt.

Die vermeintlichen Hauptforscher für das „LifeLog“-Projekt spiegeln auch das Endziel des Programms wider, eine vermenschlichte KI zu schaffen. Zum Beispiel sollten Howard Shrobe vom „Artificial Intelligence Laboratory“ des MIT und sein damaliges Team eng in „LifeLog“ eingebunden werden. Shrobe hatte zuvor für die DARPA am „evolutionären Design komplexer Software“ gearbeitet, bevor er stellvertretender Direktor des AI Lab am MIT wurde und seine lange Karriere dem Aufbau von „kognitiver KI“ widmete. In den Jahren nach der Einstellung von „LifeLog“ arbeitete er wieder für die DARPA sowie an KI-Forschungsprojekten der Geheimdienste. Darüber hinaus war das KI-Labor am MIT in den 1980er Jahren eng mit dem Unternehmen und DARPA-Auftragnehmer „Thinking Machines“ verbunden, das von vielen Koryphäen des Labors – darunter Danny Hillis, Marvin Minsky und Eric Lander – gegründet wurde und/oder sie beschäftigte und versuchte, KI-Supercomputer zu bauen, die zu menschenähnlichem Denken fähig sind. Alle drei Personen entpuppten sich später als enge Mitarbeiter und/oder Förderer des mit den Geheimdiensten verbundenen Pädophilen Jeffrey Epstein, der auch großzügig an das MIT spendete und ein führender Geldgeber und Befürworter der transhumanistischen wissenschaftlichen Forschung war.

Kurz nachdem das „LifeLog“-Programm eingestellt wurde, befürchteten Kritiker, dass es, wie „TIA“, unter einem anderen Namen weitergeführt werden würde. So sagte Lee Tien von der „Electronic Frontier Foundation“ gegenüber „VICE“ zum Zeitpunkt der Einstellung von „LifeLog“: „Es würde mich nicht überraschen zu erfahren, dass die Regierung weiterhin Forschung finanziert, die diesen Bereich vorantreibt, ohne ihn LifeLog zu nennen.“

Neben den Kritikern war sich auch einer der angeblichen Forscher, die an „LifeLog“ arbeiteten, David Karger vom MIT, sicher, dass das DARPA-Projekt in einer neu verpackten Form weitergeführt werden würde. Er sagte gegenüber „Wired“: „Ich bin mir sicher, dass solche Forschung unter einem anderen Titel weiter finanziert wird … Ich kann mir nicht vorstellen, dass die DARPA aus einem so wichtigen Forschungsgebiet ‚aussteigt‘.“

Die Antwort auf diese Spekulationen scheint bei dem Unternehmen zu liegen, das genau an dem Tag an den Start ging, als „LifeLog“ vom Pentagon geschlossen wurde: Facebook.

Thiel Information Awareness

Nach erheblicher Kontroverse und Kritik wurde „TIA“ Ende 2003, nur wenige Monate nach dem Start, vom Kongress geschlossen und nicht mehr finanziert. Es wurde erst später enthüllt, dass „TIA“ mit seinen verschiedenen Programmen, die heimlich unter dem Netz von Militär- und Geheimdiensten aufgeteilt wurden, die den US-Staat für nationale Sicherheit ausmachen, nie wirklich geschlossen wurde. Ein Teil davon wurde privatisiert.

Im selben Monat, in dem „TIA“ unter Druck gesetzt wurde, seinen Namen zu ändern, gründete Peter Thiel die Firma „Palantir“, die übrigens die zentrale Panoptikumssoftware entwickelte, die ursprünglich „TIA“ hervorzubringen hoffte. Kurz nach der Gründung von „Palantir“ im Jahr 2003 rief Richard Perle, ein berüchtigter Neokonservativer aus der Reagan- und Bush-Administration und ein Architekt des Irak-Krieges, Poindexter von „TIA“ an und sagte, er wolle ihn Thiel und seinem Mitarbeiter Alex Karp, dem heutigen CEO von „Palantir“, vorstellen. Einem Bericht des „New York Magazine“ zufolge war Poindexter „genau die Person“, die Thiel und Karp treffen wollten, vor allem, weil „ihre neue Firma ähnliche Ambitionen hatte wie das, was Poindexter im Pentagon zu schaffen versucht hatte“, also „TIA“. Während dieses Treffens versuchten Thiel und Karp, „das Gehirn des Mannes zu durchleuchten, der heute weithin als der Pate der modernen Überwachung angesehen wird.“

Peter Thiel spricht auf dem Weltwirtschaftsforum im Jahr 2013, Quelle: Mirko Ries. Mit freundlicher Genehmigung des Weltwirtschaftsforums.

Kurz nach der Gründung von „Palantir“ – obwohl der genaue Zeitpunkt und Details der Investitionen in das Projekt der Öffentlichkeit verborgen bleiben -, wurde „In-Q-Tel“ der CIA der erste Geldgeber des Unternehmens, abgesehen von Thiel selbst, und gab ihm geschätzte 2 Millionen Dollar. Die Beteiligung von „In-Q-Tel“ an „Palantir“ wurde erst Mitte 2006 öffentlich bekannt gegeben.

Das Geld war sicherlich nützlich. Außerdem, so Alex Karp im Oktober 2020 gegenüber der „New York Times“, „bestand der wahre Wert der In-Q-Tel-Investition darin, dass sie Palantir Zugang zu den CIA-Analysten verschaffte, die seine vorgesehenen Kunden waren.“ Eine Schlüsselfigur bei den „In-Q-Tel“-Investitionen in dieser Zeit, einschließlich der Investition in „Palantir“, war der Chief Information Officer der CIA, Alan Wade, der der Ansprechpartner der Geheimdienstgemeinschaft für „Total Information Awareness“ gewesen war. Wade hatte zuvor zusammen mit Christine Maxwell, der Schwester von Ghislaine Maxwell und Tochter des Iran-Contra-Vertrauten, Geheimdienstmitarbeiters und Medienbarons Robert Maxwell, das Softwareunternehmen „Chiliad“ gegründet, das nach dem 11. September 2001 für die Heimatschutzbehörde tätig war.

Nach der Investition in „In-Q-Tel“ war die CIA bis 2008 der einzige Kunde von „Palantir“. Während dieser Zeit reisten die beiden Top-Ingenieure von „Palantir“ – Aki Jain und Stephen Cohen – alle zwei Wochen zum CIA-Hauptquartier in Langley, Virginia. Jain erinnert sich, dass er zwischen 2005 und 2009 mindestens zweihundert Reisen zum CIA-Hauptquartier unternommen hat. Während dieser regelmäßigen Besuche „testeten CIA-Analysten [Palantirs Software] und gaben Feedback, und dann flogen Cohen und Jain zurück nach Kalifornien, um daran zu feilen“. Wie bei der Entscheidung von „In-Q-Tel“, in „Palantir“ zu investieren, blieb auch in dieser Zeit der Chief Information Officer der CIA einer der Architekten von „TIA“. Alan Wade spielte eine Schlüsselrolle in vielen dieser Meetings und in der Folge beim „Tweaking“ der Produkte von „Palantir“.

Heute werden die Produkte von „Palantir“ für Massenüberwachung, vorausschauende Polizeiarbeit und andere beunruhigende Maßnahmen des nationalen Sicherheitsapparates der USA eingesetzt. Ein bezeichnendes Beispiel ist „Palantirs“ beträchtliche Beteiligung an dem neuen, von der Gesundheitsbehörde betriebenen Abwasserüberwachungsprogramm, das sich in aller Stille in den Vereinigten Staaten ausbreitet. Wie in einem früheren Bericht auf „Unlimited Hangout“ erwähnt, ist dieses System die Wiederauferstehung eines „TIA“-Programms namens „Biosurveillance“. Es speist alle seine Daten in die von „Palantir“ verwaltete und geheim gehaltene „HHS Protect“-Datenplattform ein. Die Entscheidung, umstrittene DARPA-geführte Programme in ein privates Unternehmen zu verwandeln, war jedoch nicht auf Thiels „Palantir“ beschränkt.

Der Aufstieg von Facebook

Die Schließung von „TIA“ bei der DARPA hatte Auswirkungen auf mehrere verwandte Programme, die im Zuge der öffentlichen Empörung über die Post-9/11-Programme der DARPA ebenfalls abgebaut wurden. Eines dieser Programme war „LifeLog“. Als sich die Nachricht über das Programm in den Medien verbreitete, gingen viele der gleichen lautstarken Kritiker, die „TIA“ angegriffen hatten, mit ähnlichem Eifer gegen „LifeLog“ vor. Steven Aftergood von der „Federation of American Scientists“ sagte damals zu „Wired“, dass „LifeLog das Potenzial hat, so etwas wie ‚TIA cubed‘ zu werden.“ Dass „LifeLog“ als etwas angesehen wurde, das sich als noch schlimmer als das kürzlich gestrichene „TIA“ erweisen würde, hatte einen deutlichen Effekt auf die DARPA, die gerade gesehen hatte, dass sowohl „TIA“ als auch ein anderes verwandtes Programm nach beträchtlichen Rückschlägen in der Öffentlichkeit und der Presse gestrichen worden waren.

Der Feuersturm der Kritik an „LifeLog“ hatte den Programm-Manager Doug Gage überrascht, und Gage hat weiterhin behauptet, die Kritiker des Programms hätten die Ziele und Ambitionen des Projekts „völlig falsch charakterisiert“. Trotz der Proteste von Gage, der Möchtegern-Forscher und anderer Unterstützer von „LifeLog“ wurde das Projekt am 4. Februar 2004 öffentlich gestoppt. Die DARPA hat nie eine Erklärung für ihren stillen Schritt, „LifeLog“ zu schließen, gegeben; ein Sprecher sagte nur, dass es mit „einer Änderung der Prioritäten“ für die Agentur zusammenhinge. Zu der Entscheidung des DARPA-Direktors Tony Tether, „LifeLog“ abzuschalten, sagte Gage später gegenüber „VICE“: „Ich glaube, er hatte sich mit TIA so verbrannt, dass er keine weitere Kontroverse mit LifeLog riskieren wollte. Der Tod von LifeLog war ein Kollateralschaden im Zusammenhang mit dem Tod von TIA.“

Zum Glück für diejenigen, die die Ziele und Ambitionen von „LifeLog“ unterstützten, wurde am selben Tag, an dem die Löschung von „LifeLog“ bekannt gegeben wurde, ein Unternehmen geboren, das sich als sein privatwirtschaftliches Pendant herausstellte. Am 4. Februar 2004 startete das heute größte soziale Netzwerk der Welt, „Facebook“, seine Website, stieg schnell an die Spitze der sozialen Medien auf und ließ andere soziale Medienunternehmen dieser Ära im Staub zurück.

Sean Parker von „Founders Fund“ spricht während der LeWeb-Konferenz im Jahr 2011, Quelle: @Kmeron für LeWeb11 @ Les Docks de Paris

Wenige Monate nach dem Start von „Facebook“, im Juni 2004, holten die Facebook-Mitbegründer Mark Zuckerberg und Dustin Moskovitz Sean Parker in das Führungsteam von „Facebook“. Parker, der zuvor als Mitbegründer von „Napster“ bekannt war, brachte „Facebook“ später mit seinem ersten externen Investor, Peter Thiel, zusammen. Wie bereits erwähnt, versuchte Thiel zu dieser Zeit in Abstimmung mit der CIA aktiv, umstrittene DARPA-Programme wiederzubeleben, die im Jahr zuvor abgebaut worden waren. Sean Parker, der erste Präsident von „Facebook“, hatte ebenfalls eine Vergangenheit mit der CIA, die ihn im Alter von 16 Jahren rekrutierte, kurz nachdem er vom FBI wegen des Hackens von Firmen- und Militärdatenbanken verhaftet worden war. Dank Parker erwarb Thiel im September 2004 formell „Facebook“-Aktien im Wert von 500.000 Dollar und wurde in den Vorstand aufgenommen. Parker unterhielt sowohl zu „Facebook“ als auch zu Thiel enge Beziehungen. 2006 wurde Parker als Managing Partner von Thiels „Founders Fund“ eingestellt.

Thiel und „Facebook“-Mitbegründer Mosokvitz engagierten sich lange nach dem Aufstieg von „Facebook“ außerhalb des sozialen Netzwerks: Thiels „Founders Fund“ wurde 2012 ein bedeutender Investor in Moskovitz‘ Unternehmen „Asana“. Thiels langjährige symbiotische Beziehung zu den „Facebook“-Mitbegründern erstreckt sich auch auf sein Unternehmen „Palantir“, da die Daten, die Facebook-Nutzer öffentlich machen, unweigerlich in den Datenbanken von „Palantir“ landen und die Überwachungsmaschine antreiben, die „Palantir“ für eine Handvoll US-Polizeibehörden, das Militär und die Geheimdienste betreibt. Im Fall des „Facebook“-Cambridge Analytica-Datenskandals war „Palantir“ auch an der Nutzung von „Facebook“-Daten zum Nutzen der Präsidentschaftskampagne von Donald Trump 2016 beteiligt.

Wie jüngste Verhaftungen, z. B. von Daniel Baker, gezeigt haben, sollen „Facebook“-Daten im kommenden „Krieg gegen den inländischen Terror“ helfen, da die auf der Plattform geteilten Informationen für die Erfassung von US-Bürgern im Inland vor der Tat verwendet werden. In Anbetracht dessen lohnt es sich, auf den Punkt einzugehen, dass Thiels Bemühungen, die Hauptaspekte von „TIA“ als sein eigenes privates Unternehmen wieder aufleben zu lassen, damit zusammenfielen, dass er der erste externe Investor in etwas wurde, das im Wesentlichen das Analogon eines anderen DARPA-Programms war, das tief mit TIA verflochten war.

Facebook: Ein Frontunternehmen

Aufgrund des Zufalls, dass „Facebook“ am selben Tag startete, an dem „LifeLog“ abgeschaltet wurde, gab es in letzter Zeit Spekulationen, dass Zuckerberg das Projekt mit Moskovitz, Saverin und anderen durch eine Art von Koordination hinter den Kulissen mit DARPA oder einem anderen Organ des nationalen Sicherheitsstaates begann und startete. Obwohl es keine direkten Beweise für diese Behauptung gibt, zeigt die frühe Beteiligung von Parker und Thiel an dem Projekt, insbesondere in Anbetracht des Zeitpunkts von Thiels anderen Aktivitäten, dass der nationale Sicherheitsstaat am Aufstieg von „Facebook“ beteiligt war. Es ist umstritten, ob „Facebook“ von Anfang an als „LifeLog“-Analogon gedacht war oder ob es zufällig das Social-Media-Projekt war, das nach seinem Start in Frage kam. Letzteres scheint wahrscheinlicher, besonders wenn man bedenkt, dass Thiel auch in eine andere frühe Social-Media-Plattform, „Friendster“, investiert hat.

Ein wichtiger Punkt, der „Facebook“ und „LifeLog“ verbindet, ist die spätere Identifizierung von „Facebook“ mit „LifeLog“ durch dessen DARPA-Architekten selbst. 2015 sagte Gage gegenüber „VICE“, dass „Facebook das eigentliche Gesicht von Pseudo-LifeLog an diesem Punkt darstellt“. Bezeichnenderweise fügte er hinzu: „Wir haben am Ende die gleiche Art von detaillierten persönlichen Informationen an Werbetreibende und Datenbroker weitergegeben, ohne die Art von Widerstand zu erregen, die LifeLog provoziert hat.“

Die Nutzer von „Facebook“ und anderen großen Social-Media-Plattformen haben sich bisher damit abgefunden, dass diese Plattformen ihre privaten Daten verkaufen dürfen, solange sie öffentlich als Privatunternehmen auftreten. Rückschläge gab es erst, als solche Aktivitäten öffentlich mit der US-Regierung und insbesondere dem US-Militär in Verbindung gebracht wurden, obwohl „Facebook“ und andere Tech-Giganten routinemäßig die Daten ihrer Nutzer mit dem nationalen Sicherheitsstaat teilen. In der Praxis gibt es kaum einen Unterschied zwischen den öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Edward Snowden, der NSA-Whistleblower, warnte 2019 insbesondere davor, dass „Facebook“ genauso wenig vertrauenswürdig sei wie der US-Geheimdienst: „Facebooks interner Zweck, ob sie es nun öffentlich sagen oder nicht, ist es, perfekte Aufzeichnungen des Privatlebens im maximalen Umfang ihrer Möglichkeiten zu sammeln und das dann für ihre eigene Unternehmensbereicherung auszunutzen – ungeachtet der Konsequenzen.“

Snowden erklärte in demselben Interview auch, dass „je mehr Google über Sie weiß, je mehr Facebook über Sie weiß, je mehr sie in der Lage sind … permanente Aufzeichnungen über das Privatleben zu erstellen, desto mehr Einfluss und Macht haben sie auch über uns.“ Dies unterstreicht, wie sowohl „Facebook“ als auch das mit den Geheimdiensten verbundene Google viel von dem erreicht haben, was „LifeLog“ anstrebte, aber in einem viel größeren Maßstab als das, was sich die DARPA ursprünglich vorgestellt hatte.

Die Realität ist, dass die meisten der großen Silicon-Valley-Firmen von heute seit ihrer Gründung eng mit dem nationalen Sicherheitsapparat der USA verbunden sind. Bemerkenswerte Beispiele sind neben „Facebook“ und „Palantir“ auch Google und Oracle. Heute arbeiten diese Unternehmen offener mit den militärischen Geheimdiensten zusammen, die ihre Entwicklung geleitet und/oder früh finanziert haben, da sie dazu benutzt werden, die Daten zu liefern, die für den neu angekündigten Krieg gegen den nationalen Terror und die dazugehörigen Algorithmen benötigt werden.

Es ist kaum ein Zufall, dass jemand wie Peter Thiel, der „Palantir“ mit der CIA aufgebaut und geholfen hat, Facebooks Aufstieg zu sichern, auch stark in „Big Data“-KI-getriebene „Predictive Policing“-Ansätze zur Überwachung und Strafverfolgung involviert ist, sowohl durch „Palantir“ als auch durch seine anderen Investitionen. „TIA“, „LifeLog“ und verwandte staatliche und private Programme und Institutionen, die nach dem 11. September 2001 ins Leben gerufen wurden, waren immer dazu gedacht, gegen die amerikanische Öffentlichkeit in einem Krieg gegen Andersdenkende eingesetzt zu werden. Dies wurde von ihren Kritikern in den Jahren 2003-4 und von denen, die die Ursprünge der „Homeland Security“-Dreh- und Angelpunkte Thiels in den USA und ihre Verbindung zu früheren CIA „Counterterror“ Programmen in Vietnam und Lateinamerika untersucht haben, festgestellt.

Letztlich hat die Illusion, „Facebook“ und verwandte Unternehmen wären unabhängig vom nationalen Sicherheitsapparat der USA, verhindert, dass die Realität der Social-Media-Plattformen und ihre lange beabsichtigten, aber verdeckten Nutzungen, die wir nach den Ereignissen des 6. Januar allmählich in die Öffentlichkeit rücken, erkannt werden. Jetzt, wo Milliarden von Menschen darauf konditioniert sind, „Facebook“ und soziale Medien als Teil ihres täglichen Lebens zu nutzen, stellt sich die Frage: Wenn diese Illusion heute unwiderruflich zerstört würde, würde das einen Unterschied für die Nutzer von „Facebook“ machen? Oder ist die Bevölkerung so sehr darauf konditioniert, ihre privaten Daten im Austausch für Dopamin-getriebene soziale Bestätigungsschleifen preiszugeben, dass es keine Rolle mehr spielt, wer am Ende diese Daten besitzt?

Teil 2 dieser Serie über „Facebook“ wird untersuchen, wie die Social-Media-Plattform zu einem Ungetüm herangewachsen ist, das viel umfangreicher ist, als es sich die Programmmanager von „LifeLog“ ursprünglich vorgestellt hatten. Im Konzert mit militärischen Auftragnehmern und ehemaligen Leitern der DARPA hat „Facebook“ die letzten Jahre damit verbracht, zwei wichtige Dinge zu tun: (1) sich darauf vorzubereiten, eine viel größere Rolle in der Überwachung und im Data Mining zu spielen, als es derzeit tut; und (2) die Entwicklung einer „humanisierten“ KI voranzutreiben – ein Hauptziel von „LifeLog“.