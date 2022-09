Kann Großbritannien aus dem Feudalismus ausbrechen oder wird König Charles‘ großer Reset unangefochten bleiben?

Der neue König von England hat die schlimmsten Züge und Neigungen des Oligarchismus übernommen und wird wahrscheinlich keine positiven Veränderungen herbeiführen.

„London Bridge is Down“ waren die Codeworte, die der Privatsekretär der Königin, Edward Young, nach dem Tod von Königin Elisabeth II. an hochrangige Beamte übermittelte.

Dieser Code wurde als Teil eines größeren Protokolls gewählt, das aus Gründen, die jenseits der Vorstellungskraft dieses Autors liegen, seltsamerweise „Operation Einhorn“ genannt wurde und eine Reihe von Maßnahmen in Gang setzte, die in der Salbung von Prinz Charles zum neuen König von Großbritannien und dem Commonwealth gipfelten.

Kanadier, die geglaubt hatten, sie müssten nicht länger mit ansehen, wie ihr Premierminister sklavisch seine Treue- (und Geheimhaltungs)schwüre gegenüber einem inzüchtigen Monarchen auf der anderen Seite des Ozeans ablegt, wie es 2017 geschehen war, werden sehr enttäuscht sein. Das kanadische Gesetz über parlamentarische Eide von 1866 schreibt vor, dass beide Häuser des Parlaments nach dem Tod aller amtierenden Monarchen einen Treueeid ablegen müssen. Sie haben richtig gelesen: Jedes einzelne Mitglied der angeblich „gewählten und demokratischen“ Regierung Kanadas muss seinen Treueeid nicht auf das Volk oder die nicht existierende Verfassung, sondern auf irgendeine inzüchtige Familienlinie am anderen Ende der Welt ablegen.

Ähnliche Eide werden von gewählten Beamten in jedem anderen Mitgliedsstaat der „Five Eyes“ des Commonwealth verlesen werden.

Es lohnt sich also zu fragen, ob diese Institution der erblichen Macht, die Charles geerbt hat, nur ein zeremonieller Auftritt ohne wirkliche Substanz oder Einfluss dahinter ist.

Obwohl die Mehrheit der Bürger, einschließlich der britischen Untertanen, dies glaubt, deuten die Fakten auf eine ganz andere Realität hin. Und während ich diese Frage hier, hier und hier angesprochen habe, müssen im Folgenden einige zusätzliche Bemerkungen zu diesem wichtigen Thema hinzugefügt werden.

Prinz Charles ist soeben zum größten Immobilienbesitzer der Welt geworden

Es mag Sie überraschen, aber die britische Krone ist der größte Immobilienbesitzer der Welt und besitzt 6.6 Milliarden Hektar Land in Australien, Neuseeland, Nordirland, Kanada, Großbritannien und auf den Falklandinseln.

Neben den „Crown Lands“ und den „Crown Corporations“, die sich rechtlich im Besitz des britischen Monarchen befinden, ist eine Organisation namens „The Crown Estate“ eine der größten Immobiliengruppen der Welt. „Die Welt Business“ beschrieb die Institution, die jedes Jahr 25% ihrer Einnahmen direkt in den Geldbeutel des Monarchen fließen lässt, mit folgenden Worten:

Die Crown Estate ist Eigentümerin von Immobilien im gesamten Vereinigten Königreich, von Schlössern und Landhäusern über landwirtschaftliche Flächen und Wälder bis hin zu Gewerbegebieten und Einkaufszentren. Ihr gehört mehr als die Hälfte der gesamten Meeresküste des Vereinigten Königreichs, was ihr äußerst wertvolle Versteigerungsrechte für kommerzielle Offshore-Aktivitäten, wie z. B. Windparks, verleiht.

Die Krone kontrolliert fast den gesamten Meeresboden (und die Hälfte der Meeresküste) im Vereinigten Königreich. Unternehmen, die im Rahmen des „Green New Deal“ Offshore-Windräder bauen wollen, sind gezwungen, ihren Meeresboden von der Krone zu pachten. Die „Byline Times“ stellte fest, dass die Krone „der größte Nutznießer der grünen Agenda des Vereinigten Königreichs“ sein wird, die kürzlich einen 10-Punkte-Plan für eine „grüne Revolution“ und eine vollständige Dekarbonisierung bis 2050 vorstellte. Wer sich über die explodierenden Preise für ineffiziente Energiequellen in England wundert, kommt nicht weit, wenn er den vom Steuerzahler subventionierten Unsinn der Windmühlenparks nicht zu schätzen weiß.

Prinz Charles selbst hat bewiesen, dass er die Krone keineswegs als symbolisches Gebilde betrachtet, und wurde 2013 des „inkontinenten Lobbyismus“ beschuldigt, als Dutzende von persönlichen Briefen (die sogenannten „Black Spider Memos“) an Abgeordnete und den Premierminister nach einem intensiven juristischen Kampf um ihre Geheimhaltung veröffentlicht wurden. Der offizielle Biograf von Charles, Jonathan Dimbleby, schrieb 2013 sogar, dass die Dinge nach der Thronbesteigung von Charles sehr viel handfester werden würden und „dass eine stille verfassungsrechtliche Revolution im Gange ist„.

Prinz Charles und der Große Reset

Charles demonstrierte diesen „handfesteren“ Ansatz für das Regieren am 3. Juni 2020, als er offizieller Schirmherr des „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums wurde und das Projekt sogar offiziell mit dem Tweet #TheGreatReset startete.

„Auf dem Weg von der Rettung zum Aufschwung bietet sich uns also eine einzigartige, aber schnell schrumpfende Gelegenheit, Lehren zu ziehen und uns auf einen nachhaltigeren Weg zu begeben. Diese Gelegenheit hatten wir noch nie und werden sie vielleicht auch nie wieder haben. Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, die uns zur Verfügung stehen, denn wir wissen, dass jeder Einzelne von uns eine wichtige Rolle zu spielen hat.“

Auf seiner offiziellen Website gab der Prinz den Startschuss für das Projekt mit den Worten: „Heute hat der Prinz von Wales über die HRH’s Sustainable Markets Initiative und das Weltwirtschaftsforum eine neue globale Initiative gestartet: The Great Reset“.

Einige der Äußerungen des Prinzen, die er am 3. Juni 2020 in Davos in seiner Rede „Great Reset“ machte, können Sie hier nachlesen:

ko-Krieger-König eines neuen Kreuzzuges

Charles hat die Art von Enthusiasmus für die Dekarbonisierung der Welt an den Tag gelegt, wie man ihn sonst nur bei einem religiösen Fanatiker findet, der sich als Öko-Krieger der Monarchen aufspielt, als Kreuzritter-König einer neuen Religion – nur dass unsere neuen, mit Davos verbundenen Öko-Kreuzritter nicht die Muslime im Heiligen Land, sondern das Kohlendioxid und die industrielle Zivilisation, die Landwirtschaft und die „nutzlosen Esser“, die das alles verursachen, als die giftige Bedrohung ansehen, die zerstört werden muss. Charles sieht sich offenbar in den Fußstapfen seines WWF-Gründungsvaters (der sich bekanntlich wünschte, als Virus wiedergeboren zu werden, um das „Überbevölkerungsproblem“ zu lösen) als neuer führender Sprecher für eine totale Umgestaltung der Gesellschaft unter einer WEF-grünen Regierungspriesterschaft.

Eine Ausgabe des australischen „Spectator“ vom Juli 2022 charakterisierte den menschenfeindlichen Aktivismus des Prinzen treffend mit den folgenden Worten:

Der Umweltschutz, mit dem sich der Prinz beschäftigt, während er auf seine Thronbesteigung wartet, ist keine harmlose Art von unpolitischer Baumpflanzung oder Rettung des Regenwaldes. Er umarmt keine Pandas oder finanziert Schutzgebiete für Wildtiere. Stattdessen hat er sich auf eine Mischung aus Geschäft und politischem Aufstand eingelassen, die das Überleben des politischen Systems bedroht, das er beaufsichtigen soll. Sein Handeln ist nicht nur ein Verrat an den einfachen Bürgern, sondern auch ein Versagen gegenüber seiner einzigen Pflicht als künftiger König – die konstitutionelle Monarchie vor dem aufkommenden Klimafaschismus und Globalismus zu schützen.

Natürlich wäre es töricht zu glauben, dass Charles sein eigener Mann wäre, wenn man die Armada von Handlangern, Höflingen und tiefen byzantinischen Großstrategen ignoriert, die sich um die Krone als eine Institution drehen, die manchmal als „Quelle aller Ehren“ bezeichnet wird. Die „Quelle aller Ehren“ ist ein offizieller Begriff, der die Rechtsvorstellung bezeichnet, dass alle Autorität für öffentliche und private Angelegenheiten von der einzigen Quelle der Krone und ihrer ungebrochenen Blutlinie ausgeht.

Kontinuität ist das A und O für ein Imperium, und die Aufrechterhaltung von Institutionen, die einzelne Lebenszeiten überdauern, war schon immer ein wichtiges Anliegen.

In einer Welt, die nach 1776 auf den Geschmack von Selbstverwaltung, Freiheit und Demokratie als neue Form der Selbstorganisation kam, war die „Stabilität“ der erblichen Institutionen ernsthaft bedroht. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass die letzten 250 Jahre durch das Aufeinanderprallen dieser beiden gegensätzlichen Paradigmen der Gesellschaftsorganisation geprägt wurden. Während das eine Paradigma die Existenz unveräußerlicher Rechte aller Menschen als selbstverständlich voraussetzt, geht das andere System davon aus, dass die einzigen unveräußerlichen Rechte die einer oligarchischen Herrenklasse sind, die über Untertanen (auch bekannt als „unnütze Esser“) herrschen will, deren Bevölkerungszahl zur leichteren Verwaltung regelmäßig gekeult werden muss.

Die Annahme, dass Rechte nicht von einer übergeordneten Blutlinie gewährt oder vorenthalten werden können, ist wahrlich ein Gräuel für jedes oligarchische System, selbst wenn es sich hinter dem Kostüm einer Art Demokratie verbirgt, die darauf abzielt, den Pöbel zu beschwichtigen, ihm oder seinen Vertretern aber nicht die Möglichkeit gibt, irgendetwas wirklich Bedeutsames an seiner Realität zu beeinflussen.

Es ist offensichtlich, dass der neue König von England die schlimmsten Züge und Veranlagungen des Oligarchismus übernommen hat und wahrscheinlich nicht bereit ist, positive Veränderungen herbeizuführen (oder nützliche Fähigkeiten für die reale Welt zu erlernen), ohne am Schlaffitchen gepackt zu werden.

Vielleicht haben die britischen Bürger, die seit Generationen mit königlicher Propaganda gefüttert wurden, endlich genug von ihrem neuen grünen Kriegerkönig, bevor massenhafte Hungersnöte und der Tod durch Erfrieren über das Commonwealth hinwegfegen, und beschließen, den Anschluss an das 21. Jahrhundert zu finden und eine echte Nation zu werden.