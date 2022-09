Die globalen Folgen der großen strategischen Neuausrichtung Südasiens

Es bleibt zwar abzuwarten, ob Pakistan auf groteske Weise vom „Zipper Eurasiens“ zur „Störungszone Eurasiens“ wird, wie befürchtet wird, aber dieses Szenario ist immer noch glaubwürdig genug, um alle Beteiligten ernsthaft zu beunruhigen.

Südasiens zentrale Rolle in der großen Bifurkation

Der globale systemische Übergang zur Multipolarität führt zu tiefgreifenden Veränderungen in der ganzen Welt, insbesondere zur großen Spaltung des bisherigen globalisierten Systems in die Goldene Milliarde des US-geführten Westens und den von den BRICS geführten Globalen Süden. Die komplexen Prozesse, die mit diesem Megatrend verbunden sind, laufen in Südasien rasch zusammen, was kein Zufall ist. Diese geostrategische Region Eurasiens liegt zwischen der westlichen und der östlichen Hälfte des Superkontinents und damit buchstäblich im Zentrum des bereits erwähnten Systemwandels, der das Zentrum der globalen Schwerkraft vom Atlantik zum Pazifik verlagert.

Der vorherige Stand der Dinge

Bis zur jüngsten, von den USA provozierten Phase des Ukraine-Konflikts, die Ende Februar ausbrach, war die Lage in Südasien relativ einfach zu verstehen: Die jahrzehntelange indisch-pakistanische Rivalität war Teil des neuen Kalten Krieges zwischen den Supermächten USA und China geworden. Die umfassende Stärkung der militärisch-strategischen Beziehungen zwischen Amerika und Indien verlief parallel zu derjenigen zwischen China und Pakistan. Ferner erreichte das von den USA verschärfte chinesisch-indische Sicherheitsdilemma während der Zusammenstöße zwischen den beiden im Sommer 2020 seinen Höhepunkt und schien somit für immer zur Rivalität verdammt zu sein.

Beobachter erwarteten daher zu Recht, dass diese Dynamik auch in Zukunft anhalten würde. In Anbetracht des Tempos und der Tiefe, mit der sich die strategischen Partnerschaften dieser beiden Paare in den letzten zehn Jahren entwickelt hatten, und insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das chinesisch-indische Sicherheitsdilemma diese beiden asiatischen Großmächte auf den Weg einer unumkehrbaren Rivalität gebracht zu haben schien, die die USA leicht manipulieren konnten, um sie auf Dauer zu spalten und zu beherrschen, machte diese Prognose Sinn. In der Tat sah es so aus, als ob in Südasien in nächster Zeit keine großen Überraschungen zu erwarten wären.

Indiens und Pakistans divergierende geostrategische Rollen

Das änderte sich schlagartig nach der militärischen Sonderoperation, zu der sich Russland gezwungen sah, um seine nationalen Sicherheitslinien in der Ukraine zu verteidigen, nachdem die von den USA unterstützte NATO sie verletzt hatte. Amerika verlangte sofort, dass Indien in Solidarität mit der Goldenen Milliarde Russland verurteilt und sanktioniert, doch Delhi wies jeden solchen Druck stolz zurück, um seine objektiven nationalen Interessen zu verteidigen. Das große Kalkül dieses südasiatischen Zivilisationsstaates bestand darin, seine strategische Autonomie im Neuen Kalten Krieg zu stärken, indem er seine Mehrfachausrichtung zwischen allen relevanten Akteuren beibehielt.

Das benachbarte Pakistan versuchte etwas Ähnliches, wurde aber bedauerlicherweise Opfer eines von den USA inszenierten, aber innenpolitisch motivierten postmodernen Staatsstreichs, der seinen multipolaren Premierminister Anfang April als Strafe für seine ähnlich unabhängige Außenpolitik, insbesondere seine eurasische Dimension und seine Weigerung, US-Stützpunkte aufzunehmen oder zumindest Transitrechte für seine Drohnen zu gewähren, absetzte. Obwohl Islamabad offiziell an seiner Politik der prinzipiellen Neutralität gegenüber dem Ukraine-Konflikt festhält, ist die Realität, dass seine postmodernen Putschbehörden in der Praxis vorhersehbar unter fast vollständige amerikanische Kontrolle geraten sind.

Pakistans Weg zurück zum Vasallenstatus

Nicht nur, dass die Taliban (mit denen sich Pakistan heute in einem gefährlichen Sicherheitsdilemma befindet) sie beschuldigten, der US-Drohne, die Anfang August ein mutmaßliches Terrorziel in Kabul angriff, heimlich Transitrechte zu gewähren, sie sollen auch über eine grenzüberschreitende, von Großbritannien geführte Luftbrücke Munition nach Kiew geliefert haben. Weiterhin schien der russische Auslandsgeheimdienst eine indirekte pakistanische Rolle bei dem Terroranschlag von ISIS-K auf seine Botschaft in der afghanischen Hauptstadt anzudeuten, selbst wenn es sich nur darum handelte, dass die Partner es ablehnten, relevante Geheimdienstinformationen vorzeitig weiterzugeben, um den Ereignissen auf raffinierte Weise ihren Lauf zu lassen.

Die USA schienen dann ihre postmodernen Putschisten dafür zu belohnen, dass sie ihre strategischen Interessen vorantreiben, als das Außenministerium am Mittwoch bekannt gab, dass es den potenziellen Verkauf von F-16-Ausrüstung im Wert von bis zu 450 Millionen Dollar genehmigt, die unter der Trump-Regierung eingefroren worden war. Es war kein Zufall, dass sich China und Indien einen Tag später darauf einigten, ihre Streitkräfte aus dem umstrittenen Grenzgebiet abzuziehen, was einer erheblichen Deeskalation ihres Sicherheitsdilemmas gleichkam, da Peking Delhis stolze Demonstration strategischer Autonomie angesichts des Drucks der USA zu schätzen wusste.

Chinas veränderte Wahrnehmung Südasiens

An diesem Punkt wurde es möglich, über die große strategische Neuorientierung in Südasien zu sprechen, die eine der unerwartetsten Folgen des kürzlich beschleunigten globalen Systemwechsels zur Multipolarität ist. Der vorherige Zustand in dieser Region, den Beobachter bisher für selbstverständlich hielten, ändert sich unbestreitbar, nachdem es den USA gelungen ist, ihren zuvor verlorenen Einfluss auf Pakistan nach dem von ihnen inszenierten postmodernen Staatsstreich wiederherzustellen, was mit dem Rückgang des US-Einflusses auf Indien kontrastiert, nachdem Delhi sich weigerte, ihren antirussischen Forderungen nachzukommen.

Diese parallelen Entwicklungen trugen dazu bei, dass China seine Vorstellungen von der Rolle, die es von den beiden wichtigsten Ländern Südasiens in der entstehenden multipolaren Weltordnung erwartet, neu formte. Während Pakistan zuvor als Vorteil und Indien als Hindernis betrachtet wurde, haben die beiden Länder inzwischen die Plätze getauscht, nachdem die USA ihre Hegemonie über das erste Land erfolgreich wiederhergestellt haben, während es ihnen nicht gelungen ist, sie über das zweite Land durchzusetzen. Damit zusammenhängend äußerte Indien öffentlich die Hoffnung, gemeinsam mit China das asiatische Jahrhundert zu gestalten, und Russland verdächtigte Pakistan inoffiziell, indirekt in den Angriff auf die ISIS-K-Botschaft in Kabul verwickelt zu sein.

Gleich und gleich gesellt sich gern, aber (vorerst) ohne Nullsummen-Absichten

Im Nachhinein betrachtet war es unvermeidlich, dass diese Variablen dazu führen würden, dass China versuchen würde, die „Abwerbung“ Pakistans durch die USA durch eine umfassende Verbesserung der Beziehungen zu Indien auszugleichen, wobei letzteres seine strategische Autonomie und seine aufrichtigen multipolaren Absichten unter Beweis stellte. Das Timing des erneuten F-16-Geschäfts der USA mit Pakistan und des chinesisch-indischen Beschlusses zum militärischen Rückzug deutet darauf hin, dass beide Supermächte die Umkehrung der Rolle dieser südasiatischen Staaten im Neuen Kalten Krieg schon Monate zuvor genau vorausgesehen und entsprechend geplant haben, weshalb ihre Bemühungen etwa zur gleichen Zeit Früchte trugen.

Nichtsdestotrotz sollte die große strategische Neuausrichtung, die derzeit in Südasien stattfindet, nicht dahin gehend missverstanden werden, dass sie die Bildung starrer Blöcke oder die unmittelbare Besessenheit (Stichwort: Nullsummenpolitik) einer Partei impliziert. Indien wird nach wie vor enge militärisch-strategische Beziehungen zu den USA unterhalten und in einigen Fragen weiterhin mit China uneins sein, ebenso wie Pakistan solche Beziehungen zu China beibehalten wird (vorwiegend in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht über CPEC), während es wahrscheinlich weiterhin gelegentlich von den USA in bestimmten innenpolitischen Fragen kritisiert wird (auch wenn dies seltener und viel milder geschieht).

Die Bedeutung strategischer Prognosen

Bei der Erörterung der potenziellen großen strategischen Neuausrichtung in Südasien kommt es darauf an, die Auswirkungen vorherzusagen, die sie auf den größeren Verlauf des globalen systemischen Übergangs zur Multipolarität haben könnte, was wiederum die Entscheidungsträger in die Lage versetzen kann, ihre Länder besser auf die glaubwürdigsten Szenarien vorzubereiten. So wie China auf die „Abwerbung“ Pakistans durch die USA mit einer umfassenden Verbesserung der Beziehungen zu Indien reagiert hat, so könnten die USA auf die Fortschritte des zweiten Paares bei der gemeinsamen Gestaltung des asiatischen Jahrhunderts mit der Ausnutzung Pakistans als Hindernis reagieren.

Um nicht missverstanden zu werden: Es gibt wohlbekannte, bereits bestehende Bruchlinien zwischen Indien und Pakistan (die zumeist mit dem ungelösten Kaschmirkonflikt zusammenhängen), die gelegentlich zu einer organischen Verschärfung der gegenseitigen Spannungen führen, für die jeder immer den anderen verantwortlich macht. Die USA müssen daher in dieser Dynamik keine Rolle spielen, da sie natürlich gelegentlich abebbt. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass sie Pakistan dazu ermutigen wollen, den seit Februar 2021 geltenden Waffenstillstand einseitig zu verletzen, um die Wahrnehmung der Bevölkerung gegenüber China zu manipulieren.

Pakistans von den USA geförderte Aufkündigung des Waffenstillstands

Zur Erklärung: Die Pakistaner betrachten China zu Recht als ihren engsten und zuverlässigsten Partner in der ganzen Welt, auch wenn es vielen nicht gefallen dürfte, wenn Peking sich weigert, Islamabad zu unterstützen, falls letzteres den Waffenstillstand mit stillschweigender Unterstützung Washingtons einseitig bricht, aber öffentlich Delhi dafür verantwortlich macht. Schließlich ist alles, was mit Kaschmir zu tun hat, seit der Unabhängigkeit vor 75 Jahren zu einem untrennbaren Teil der pakistanischen Identität geworden, sodass einige Menschen in Pakistan enttäuscht von China sein könnten, wenn Peking sie in dieser Frage nicht immer unterstützt.

Obwohl die chinesische Haltung zur Lösung dieses jahrzehntelangen Konflikts der pakistanischen sehr nahe kommt, ist die Volksrepublik nach wie vor konsequent gegen jede Partei, die den Status quo stört. Das bedeutet, dass Peking Islamabad nicht „verraten“ würde, wenn es nicht hinter ihm stünde, falls sein postmodernes Putschregime mit Unterstützung Washingtons einseitig gegen den Waffenstillstand verstößt. Dennoch könnten viele Pakistaner in die Irre geführt werden, da es weithin als patriotisch gilt, ihre Behörden in der Kaschmir-Frage zu unterstützen, ganz gleich in welchem Kontext, was den USA eine narrative Öffnung bieten kann.

Argumente gegen eine Provokation Pakistans durch Indien zuerst

Amerika verfolgt in diesem Szenario mehrere Ziele der Informationskriegsführung, doch bevor wir zu ihnen kommen, sollte kurz erläutert werden, warum es unwahrscheinlich ist, dass Indien den Waffenstillstand einseitig brechen würde. Delhi ist zuversichtlich, dass der von den BRICS angeführte Globale Süden bereits zu dem Schluss gekommen ist, dass die USA Pakistans früheren Vasallenstatus erfolgreich wiederhergestellt haben, und betrachtet seinen Nachbarn daher als das größte regionale Hindernis für die Multipolarität. Eine Verletzung des Waffenstillstands würde auch die chinesisch-indische Annäherung sofort stoppen und damit das Szenario des asiatischen Jahrhunderts sabotieren.

Mit der Beibehaltung des Status quo rechnet Indien jedoch damit, dass die große strategische Neuausrichtung Südasiens weiter voranschreiten würde. Das wiederum würde seinen Aufstieg zu einer weltweit einflussreichen Großmacht beschleunigen, die in der Lage ist, den globalen Systemwechsel zur Multipolarität zu gestalten, während sich Pakistans neugewonnene regionale Isolation, die durch die strategische Unterwürfigkeit des Regimes nach dem Putsch gegenüber den USA entstanden ist, verstärken würde. Indem es die Ereignisse einfach ihren natürlichen Lauf nehmen lässt, würden Indiens objektive nationale Interessen gefördert, ohne dass es dafür Kosten zu tragen hätte, auch nicht für sein besseres Ansehen.

US-Infokriegsangriffe gegen die chinesisch-pakistanische strategische Partnerschaft

Nachdem dies geklärt ist, ist es nun an der Zeit, über die Ziele der Informationskriegsführung zu sprechen, die Amerika erreichen will, indem es seine pakistanischen Stellvertreter dazu ermutigt, den Waffenstillstand mit Indien einseitig zu verletzen. Die künstliche Erzeugung negativer Wahrnehmungen über China durch die Manipulation der Optik des genannten Szenarios im Hinblick auf die falsche Andeutung, die Volksrepublik habe Pakistan „verraten“, indem sie es bei einer weiteren Runde von Spannungen über Kaschmir nicht unterstützt habe, soll dagegen in erster Linie das Ansehen der USA in der Öffentlichkeit verbessern.

Dies soll sie gleichzeitig empfänglicher dafür machen, dass ihr postmodernes Putschregime den regionalen strategischen Forderungen Amerikas immer mehr nachgibt, und gleichzeitig die Unterstützung der Bevölkerung für dieselben Marionetten unter einem falschen patriotischen Vorwand künstlich herstellen. Um nicht missverstanden oder von feindlichen Kräften der Informationskriegsführung verdreht zu werden, soll hier nicht angedeutet werden, dass die Unterstützung von Islamabads Position im Kaschmirkonflikt für die Pakistaner keine wirklich patriotische Haltung ist. Vielmehr wird damit zum Ausdruck gebracht, dass es Hintergedanken gibt, um eine Krise in dieser Frage zu provozieren.

Das Uighur/Xinjiang-Szenario

Zu den Hintergedanken, die mit den regionalen strategischen Forderungen Amerikas zusammenhängen, gehört, dass das postmoderne Putschregime die Augen vor der vom Ausland unterstützten Kultivierung einer antichinesischen Stimmung in der Gesellschaft verschließt, die falsche Wahrnehmungen über Xinjiang als Waffe einsetzt, um an der Basis künstlich Unterstützung für eine Änderung der Position Islamabads zu diesem nicht existierenden Thema zu erzeugen. Damit sollen die strategischen Beziehungen geschwächt werden, damit die USA das CPEC-Projekt übernehmen und damit die pakistanische Wirtschaft vollständig unter ihre hegemoniale Kontrolle stellen können, was das Vasallentum des Landes auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten würde.

Das Worst-Case-Szenario wäre, dass das von den USA unterstützte postmoderne Putschregime letztlich Kräften Zuflucht (und möglicherweise verschiedene Formen der Unterstützung) gewährt, die China zu Recht als Terroristen betrachtet, obwohl dies noch in weiter Ferne zu liegen scheint und noch lange vorher ausgeglichen werden kann. In jedem Fall geht es darum, die Abfolge der Ereignisse zu beschreiben, die zunächst stattfinden müssten, und die höchstwahrscheinlich mit der Manipulation der Optik verbunden wären, wenn China die Unterstützung Pakistans verweigern würde, falls letzteres den Waffenstillstand mit Indien einseitig verletzt, nachdem es von den USA dazu ermutigt wurde.

Den postmodernen Coup an der Macht halten

Das zweite Ziel der Informationskriegsführung, das mit dem Hintergedanken verbunden ist, dieses Szenario in Gang zu setzen, besteht darin, die Unterstützung der Bevölkerung für das postmoderne Putschregime unter einem falschen patriotischen Vorwand künstlich herzustellen. Dem ehemaligen Premierminister Khan ist es gelungen, seine Nachfolger in den Augen der meisten Pakistaner als Marionetten der Amerikaner zu entlarven, was erklärt, warum er die größten friedlichen Proteste in der Geschichte seines Landes auslöste und seine Partei anschließend zu einem erdrutschartigen Sieg bei den Nachwahlen im Punjab führte. Selbst wenn das postmoderne Putschregime ihn, Gott bewahre, einsperrt oder tötet, wird seine Botschaft weiterleben.

Das bedeutet, dass die sozio-politische Basis des hegemonialen Einflusses der USA auf ihren gerade erst wiederhergestellten pakistanischen Vasallen auf Dauer instabil bleiben wird, was, wie sie befürchten, im schlimmsten Fall (aus ihrer Sicht) eine moderne Ausprägung der antiamerikanischen Revolution im Iran unvermeidlich machen könnte. Die USA könnten dies leicht abwenden, indem sie ihren Marionetten befehlen, so bald wie möglich freie und faire Wahlen abzuhalten, um als demokratisches Druckventil zu dienen, was allerdings ihren gestürzten Führer wieder an die Macht bringen würde, woraufhin er Pakistan von seinem gerade wiederhergestellten Vasallenstatus befreien würde.

Der ehemalige Premierminister Khan ist nicht antiamerikanisch, wie ihn seine in- und ausländischen Feinde böswillig falsch dargestellt haben, sondern pro-pakistanisch, weshalb er mit ziemlicher Sicherheit versuchen würde, den Balanceakt des benachbarten Indiens im Neuen Kalten Krieg zu wiederholen, indem er gleichzeitig für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen sowohl mit der Goldenen Milliarde des US-geführten Westens als auch mit dem von den BRICS geführten Globalen Süden pflegt. Dies ist jedoch für Amerika absolut inakzeptabel, da der im Niedergang begriffene unipolare Hegemon seinen Sturz gerade wegen seiner großen strategischen Pläne im Neuen Kalten Krieg zur Verhinderung der Multipolarität inszeniert hat.

Vom „Reißverschluss Eurasiens“ zur „Verwerfungslinie Eurasiens“

Die USA werden ihre gerade wiederhergestellte Hegemonie über Pakistan niemals freiwillig aufgeben, da sie beabsichtigen, ihren traditionellen Vasallen auszunutzen, um die entstehende multipolare Weltordnung in Südasien mit den bereits erläuterten Mitteln zu behindern. Es versteht sich von selbst, dass Amerika auch eine aktive Destabilisierung Afghanistans durch seine Marionette anstrebt, was indirekt den Sicherheitsinteressen aller verantwortlichen benachbarten Akteure und Russlands schaden würde. Wenn Pakistan schließlich gewalttätige Uiguren beherbergt, dann könnte der globale Dreh- und Angelpunkt die Multipolarität im Osten, Westen und Norden stören.

Das ist genau das potenziell spielverändernde Ergebnis, das die USA im Neuen Kalten Krieg durch die „Rückeroberung“ Pakistans und die daraus resultierende große strategische Neuausrichtung in Südasien erreichen wollen. Das Ziel ist es, seinen Gastgeber in eine waffenfähige unipolare Plattform zu verwandeln, um Destabilisierung nach Süd-, Ost-, Zentral- und Westasien als „Faultline of Eurasia“ zu exportieren, anstatt ihm die positive multipolare Rolle zu lassen, die es zuvor bei der Zusammenführung dieser Regionen als „Zipper von Eurasien“ über CPEC+ gespielt hat, wie in der Doktorarbeit des Autors über die russisch-pakistanischen Beziehungen erläutert.

Kompensationsszenarien

So düster das alles auch klingt, es ist noch nicht unvermeidlich. „Die Macht des pakistanischen Volkes wird seine unpopuläre, importierte Regierung besiegen“, wenn so bald wie möglich freie und faire Wahlen abgehalten werden, und zwar für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Mitglieder der multipolaren Denkschule innerhalb des pakistanischen Establishments ihre mächtigeren pro-amerikanischen Kollegen aus patriotischen Gründen davon überzeugen. Schließlich würde die Rückkehr des ehemaligen Premierministers Khan an die Macht in diesem Szenario nicht zu „antiamerikanischen“ Ergebnissen führen, sondern angesichts seiner multipolaren Weltsicht und seiner ausgleichenden Absichten rein pro pakistanisch sein.

Selbst in dem düsteren Szenario, dass er, Gott bewahre, ins Gefängnis kommt oder getötet wird, wird seine Botschaft weiterleben und seine Landsleute inspirieren, ihr Streben nach Befreiung Pakistans von den Ketten des Neoimperialismus fortzusetzen. Das Verbot der größten Bewegung in der Geschichte ihres Landes seit der Unabhängigkeit, ganz zu schweigen von der Verfolgung ihrer Millionen von Mitgliedern oder noch schlimmer, Gott bewahre, würde die bereits sehr brüchige sozio-politische Grundlage, auf der die wiederhergestellte Hegemonie der USA in Pakistan beruht, nur weiter schwächen. Das bedeutet, dass der Zusammenbruch des Landes vorprogrammiert ist, auch wenn unklar ist, ob er friedlich verlaufen und/oder bevor zu viel Schaden in der Region angerichtet wird.

Abschließende Überlegungen

Wenn man über alles nachdenkt, was in dieser Analyse gesagt wurde, sollte es keinen Zweifel mehr daran geben, dass in Südasien eine große strategische Neuausrichtung aktiv im Gange ist. Sie wurde durch die „Rückeroberung“ Pakistans durch die USA nach dem von ihnen inszenierten postmodernen Staatsstreich ausgelöst und durch die chinesisch-indische Annäherung, die schließlich als Reaktion erfolgte, auf die nächste Stufe gehoben. Es bleibt zwar abzuwarten, ob sich Pakistan auf groteske Weise vom „Zipper Eurasiens“ in die „Störungszone Eurasiens“ verwandeln wird, wie befürchtet wird, aber dieses Szenario ist immer noch glaubwürdig genug, um alle Beteiligten ernsthaft zu beunruhigen.