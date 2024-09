Kansas verklagt Pfizer wegen Lügen über COVID-19-Impfstoff

Der US-Bundesstaat Kansas hat Pfizer verklagt. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, die Öffentlichkeit über seinen Impfstoff COVID-19 getäuscht zu haben, indem es Risiken verschwiegen und falsche Behauptungen über seine Wirksamkeit aufgestellt habe. Nach Ansicht des Staates ist dies gesetzeswidrig.

„Pfizer hat mehrere irreführende Behauptungen aufgestellt, um die Öffentlichkeit über seinen Impfstoff in die Irre zu führen“, sagte Kris Kobach, Generalstaatsanwalt von Kansas, in einer Erklärung.

Er fügte hinzu, dass Pfizer kurz nach der Einführung des Impfstoffs im Jahr 2021 Beweise zurückgehalten habe, dass der Impfstoff mit Schwangerschaftskomplikationen, einschließlich Fehlgeburten, und Entzündungen im und um das Herz, bekannt als Myokarditis und Perikarditis, in Verbindung gebracht wird.

Im Jahr 2021 hat die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA Myokarditis und Perikarditis als Nebenwirkungen in die Beipackzettel der Impfstoffe von Pfizer und Moderna aufgenommen.

Pfizer behauptet, dass die Angaben zu den Impfstoffen „auf wissenschaftlichen Erkenntnissen“ beruhten.

Kansas erklärte außerdem, Pfizer habe fälschlicherweise behauptet, sein Impfstoff sei gegen mutierte Varianten wirksam und schütze vor Krankheit und Übertragung.

