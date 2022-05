Kardiologe: Das Blutgerinnsel-Problem bei den Covid-Impfungen liegt bei Hunderten, aber das Herzproblem bei Tausenden!

theepochtimes.com: Herzspezialist sieht seit Einführung des COVID-Impfstoffs viel mehr Fälle von Herzentzündungen

Dr. Sanjay Verma, ein im kalifornischen Coachella Valley praktizierender Kardiologe für Erwachsene, behandelt einige hundert Patienten pro Monat, und seit letztem Sommer hat er „möglicherweise ein Dutzend“ Patienten gesehen, deren Herzprobleme mit den COVID-Impfstoffen in Verbindung stehen könnten.

Ich kann nur „möglicherweise“ sagen – nicht definitiv -, weil wir noch keinen diagnostischen Test haben, der zu 100 Prozent sagt: „Das hat das verursacht. Was wir tun, ist ein so genannter Ausschlussprozess. Wir suchen nach üblichen Assoziationen wie Coronaviren, Influenzaviren, anderen Infektionen, Atherosklerose oder koronarer Herzkrankheit, Alkohol, Freizeitdrogen, und wenn alles negativ oder normal zurückkommt, dann ist eine impfstoffbedingte Herzschädigung nach dem Ausschlussverfahren wahrscheinlich.

„Normalerweise sehen wir nicht einmal so viele [Herzprobleme] in einem Jahr“, sagte Verma.

Er fügte hinzu, dass es vor der Pandemie „viel weniger als das pro Jahr“ gewesen sei.

Verma fragt sich, warum die Medien den Problemen mit den Blutgerinnseln des COVID-Impfstoffs mehr Aufmerksamkeit schenken, obwohl es seiner Beobachtung nach viel mehr Fälle von Myokarditis gab.

„Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, warum einer der beiden Fälle mehr Aufmerksamkeit erhält. Und wenn ich von Aufmerksamkeit spreche, dann nicht nur in den Nachrichten, sondern in einem solchen Ausmaß, dass im Grunde eine Warnung ausgesprochen wurde, den Johnson & Johnson-Impfstoff nur zu verwenden, wenn es keine andere Wahl gibt. Das ist also eine ziemlich deutliche Warnung. Bei den mRNA-Impfstoffen und den Herzproblemen hingegen steht die Warnung auf dem Informationsblatt der FDA. Aber die Zahl der Betroffenen ist viel größer“, sagte Verma.

„Das Problem mit den Blutgerinnseln bei Johnson & Johnson geht vielleicht in die Hunderte, aber das Herzproblem geht in die Tausende. Es ist ein anderes Ausmaß an Patientenbelastung.“

Im Juni letzten Jahres kündigte die FDA eine Überarbeitung der Beipackzettel der COVID-Impfstoffe von Pfizer und Moderna an und warnte, dass ein „geringes“ Risiko einer Myokarditis – einer Entzündung des Herzmuskels – und einer Perikarditis – einer Entzündung der Auskleidung außerhalb des Herzens – besteht.

Eine Studie, die im Oktober letzten Jahres im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass das Risiko einer Myokarditis bei COVID-19 größer ist als bei den anderen Impfstoffen, doch nach Vermas Recherchen war die Studie fehlerhaft.

„Diese Analyse war unvollkommen, weil sie alle Altersgruppen in ihrer Analyse kombinierte. Es ist bekannt, dass COVID-19-Krankenhausaufenthalte überwiegend von Personen über 65 Jahren verursacht werden (diese Kohorte übertrifft bei COVID-Krankenhausaufenthalten alle anderen Altersgruppen zusammen). Aus der eigenen Analyse der CDC geht hervor, dass 91 % aller COVID-19-Krankenhausaufenthalte bei Menschen mit einer Grunderkrankung auftraten, und kürzlich hat CDC-Direktorin Rochelle Walensky erklärt, dass 75 % der COVID-Todesfälle bei Menschen mit mindestens vier Grunderkrankungen auftraten. Daher treten die Myokarditis-Fälle nach einer COVID-Infektion wahrscheinlich bei älteren Menschen mit Grunderkrankungen auf“, schrieb Verma.

„Dies wurde in einer neueren Studie bestätigt, die zeigte, dass das Myokarditis-Risiko bei Personen unter 40 Jahren nach einer COVID-Impfung wesentlich höher ist als nach einer COVID-19-Infektion. Die Studie ergab, dass im Vergleich zur Hintergrundrate in der Allgemeinbevölkerung ein 3,4-fach erhöhtes Risiko nach der COVID-Impfung von Pfizer und ein 20,71-fach erhöhtes Risiko nach der Moderna-Impfung bestand, während das Risiko nach einer COVID-Infektion 4,06-fach höher war als die Hintergrundrate in der Allgemeinbevölkerung. Bei einer weiteren Risikostratifizierung dieser Gruppe wies die Gruppe der 16- bis 29-Jährigen ein noch höheres Myokarditis-Risiko nach der Impfung auf, insbesondere für den Moderna mRNA-Impfstoff (COVID-Infektion ergab ein 2,83-fach erhöhtes Risiko, Moderna-Impfstoff ein 74,39-fach erhöhtes Risiko und Pfizer-Impfstoff ein 2,88-fach erhöhtes Risiko im Vergleich zur Hintergrundrate in der Allgemeinbevölkerung). Die Autoren dieser Studie haben kürzlich eine dringende aktualisierte Analyse durchgeführt, um die Auswirkungen von Auffrischungsimpfungen zu berücksichtigen. Ihre Analyse ergab, dass das Myokarditis-Risiko nach Auffrischungsimpfungen weiter erhöht war, insbesondere für den mRNA-Impfstoff von Pfizer. In einer anderen aktuellen Studie über Myokarditis nach der Impfung stellten die Autoren fest, dass nur 17 % der Fälle eine medizinische Grunderkrankung hatten (im Gegensatz zu den 91 % der COVID-Krankenhausaufenthalte, die eine medizinische Grunderkrankung hatten). Diese Gruppe junger gesunder Menschen hat ein sehr geringes Risiko, selbst schwere COVID-Komplikationen zu erleiden“.

Auf die Frage, ob die Reaktionen durch Autoimmunreaktionen aufgrund von aus dem Impfstoff stammenden Spike-Protein-Expressionen verursacht wurden, sagte Verma, dass dies ein hypothetischer Mechanismus sei, der Blutgerinnsel verursachen könnte, aber es gibt keinen definierten Mechanismus für Fälle von Myokarditis oder Perikarditis.

„Es könnte sich um Autoantikörper gegen das Spike-Protein handeln. Es könnte eine direkte Schädigung des Spike-Proteins sein. Es könnte eine Kombination aus beidem sein“, sagte er. „Und da ich Kardiologe bin, gebe ich zu, dass ich vielleicht voreingenommen bin, wenn ich mich auf die Herzprobleme konzentriere, aber weil die Herzprobleme zahlenmäßig größer sind, hat das einen größeren Einfluss auf die Impfstoff-Zögerlichkeit“.

Die Epoch Times berichtete kürzlich, dass ein Kinderkardiologe seine Arbeit einstellen musste und von seinem Vorstand bestraft wurde, weil er einer jungen Patientin, die bereits zuvor an COVID erkrankt war, keinen Impfstoff empfehlen wollte.

Die Zahl der an VAERS gemeldeten Fälle von Myokarditis und Perikarditis stieg im Jahr 2021 sprunghaft auf 24.084 und bis zum 6. Mai 2022 auf 16.417 Fälle.

Die meisten dieser Reaktionen (31.501) stehen im Zusammenhang mit Impfstoffen von Pfizer.

Laut OpenVAERS ist VAERS das 1990 eingerichtete Vaccine Adverse Event Reporting System. Es handelt sich um ein freiwilliges Meldesystem, das schätzungsweise nur 1 % der Impfstoffverletzungen erfasst“.

Im offiziellen VAERS-Haftungsausschluss heißt es jedoch: „Obwohl die Berichte von VAERS für die Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen sehr wichtig sind, können sie allein nicht herangezogen werden, um festzustellen, ob ein Impfstoff ein unerwünschtes Ereignis oder eine Krankheit verursacht oder zu ihr beigetragen hat.“

Die FDA hatte im Dezember 2021 einen Richter gebeten, ihr 75 Jahre Zeit zu geben, um Sicherheitsdaten über den Impfstoff von Pfizer und BioNTech vorzulegen, aber Anfang Januar dieses Jahres wurde die FDA angewiesen, die entsprechenden Dokumente innerhalb von etwa acht Monaten zu veröffentlichen.

Es stellte sich heraus, dass vom ersten Tag der Einführung des Impfstoffs von Pfizer und BioNTech am 1. Dezember 2020 bis zum 28. Februar 2021 1.223 Todesfälle und 42.086 unerwünschte Ereignisse an Pfizer gemeldet wurden.

Erwähnenswert ist auch, dass die Impfstoffe den Menschen nicht sofort ab dem 1. Dezember 2020 injiziert wurden, sondern langsam eingeführt wurden, sodass die unerwünschten Ereignisse in weniger als drei Monaten auftraten.