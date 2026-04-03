Kardiologe, der Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfung und Herzproblemen thematisierte, entlassen

Ein Arzt, der eine Untersuchung zur Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe gefordert hatte, ist von der Medical Specialist Group (MSG) auf Guernsey entlassen worden. Der Kardiologe Dr. Dean Patterson ist bereits seit Februar vergangenen Jahres nicht mehr in der Patientenversorgung innerhalb der Gruppe tätig. Am 19. März bestätigte die MSG offiziell, dass Patterson kein Partner der Organisation mehr ist, ohne die genauen Gründe für die Trennung öffentlich zu nennen.

Patterson hatte auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Impfung und einem Anstieg von Myokarditis-Fällen hingewiesen, einer Entzündung des Herzmuskels. In Guernsey stieg die Zahl dieser Fälle von fünf im Jahr 2020 auf 25 im Jahr 2021 und blieb anschließend auf einem erhöhten Niveau von 22 Fällen im Jahr 2022. Im Jahr 2023 ging die Zahl zurück, als weniger Impfungen verabreicht wurden. Patterson betonte, er sei kein „Impfgegner“; seine Bedenken beruhten auf klinischen Beobachtungen und ärztlicher Einschätzung.

Im Jahr 2024 erklärte er gegenüber ITV Channel, dass seiner Ansicht nach die wissenschaftliche Debatte über die Sicherheit der Impfstoffe behindert werde. „Menschen und Ärzte wurden bedroht und haben ihre Arbeit verloren“, sagte Patterson. Zudem habe er Nachrichten von Pflegekräften erhalten, die angaben, sich aus Angst vor disziplinarischen Maßnahmen nicht frei äußern zu können.

Die MSG distanzierte sich von Pattersons Aussagen und betonte, dass der Nutzen der Impfungen mögliche Nebenwirkungen deutlich überwiege. Zugleich leitete die Organisation interne Untersuchungen „im Interesse der Patientensicherheit“ ein, wie ein Sprecher mitteilte.

Im Februar wurde Patterson für ein Jahr suspendiert. Dabei handelt es sich um eine vorläufige Maßnahme, während die zuständige Aufsichtsbehörde GMC seine Eignung zur Berufsausübung prüft. Gegen diese Suspendierung hat Patterson Berufung eingelegt.