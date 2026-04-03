Von Nicolas Hulscher, MPH

Bei 49 % der gesunden Soldaten in der Studie stieg der NT-proBNP-Wert – ein wichtiger Marker für Herzbelastung – nach zwei mRNA-Injektionen um mehr als 50 % an.

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Vaccine veröffentlichte Längsschnittstudie zu Biomarkern untersuchte die Herzmarker bei 83 gesunden erwachsenen Militärangehörigen nach zwei Dosen einer COVID-19-mRNA-Impfung (Pfizer oder Moderna) – und die Ergebnisse sind auffällig.

Die Forscher analysierten mehrere serielle Blutproben (bis zu 9 pro Teilnehmer), die vor und nach der Impfung entnommen wurden, und erhielten so einen detaillierten Einblick in die kurzfristigen Reaktionen des Herzens.

Das Ergebnis: 49 % der Teilnehmer wiesen innerhalb von zwei Wochen nach der zweiten Dosis einen Anstieg des NT-proBNP auf, der das 1,5-Fache ihres individuellen Ausgangswertes überstieg – ein klarer Indikator für eine erhöhte Herzbelastung. Praktisch bedeutet dies, dass bei fast der Hälfte der Teilnehmer ein Anstieg der NT-proBNP-Werte um mindestens 50 % zu verzeichnen war. Bemerkenswert ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dieses Signal für eine Herzbelastung zu zeigen, nach der Impfung 13,5-mal höher war als vor der Impfung.

Wichtig ist, dass diese Erhöhungen bei ansonsten gesunden Personen ohne vorbestehende Herzerkrankung auftraten. Obwohl die Troponinwerte unverändert blieben, kommen die Autoren zu dem Schluss, dass dieses Muster wahrscheinlich auf eine Myokardbelastung nach der Impfung hindeutet – ein Befund, der bislang noch nicht ausreichend charakterisiert wurde.

Diese Ergebnisse stimmen mit unserer eigenen, von Fachkollegen begutachteten Arbeit zur durch COVID-19-Impfstoffe verursachten subklinischen Myoperikarditis überein, in der eine stille Form der Herzschädigung beschrieben wird, die oft ohne Symptome auftritt und ohne gezielte Tests unentdeckt bleibt.

Wie wir zeigen, kann dieser Zustand messbare Biomarker-Anomalien, elektrische Störungen und subtile strukturelle Veränderungen mit sich bringen – und in einigen Fällen können ein plötzlicher Herzstillstand oder der Tod die erste klinische Manifestation sein.

Wichtig ist, dass unsere Arbeit zudem den ersten umfassenden Rahmen für Diagnose, Risikostratifizierung und Management zur Erkennung und Behandlung dieser Fälle schafft – und Ärzten damit einen strukturierten Ansatz an die Hand gibt, um ansonsten verborgene Herzschäden zu erkennen und Folge-Risiken zu mindern.

Wenn fast die Hälfte der gesunden Erwachsenen nach einer COVID-Impfung tatsächlich messbare Herzbelastungssignale aufweist, sind die langfristigen Auswirkungen auf die globale Herzgesundheit tiefgreifend. Diese Erkenntnisse werfen auch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der militärischen Impfpflicht für gesunde Soldaten auf, da selbst subklinische Herzauswirkungen schwerwiegende Folgen für die Einsatzbereitschaft und die langfristige Gesundheit haben könnten.